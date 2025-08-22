Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Fidesz Orbán Viktor

Újra orbánozik az osztrák közmédia

2025. augusztus 22. 08:47

Az osztrák ORF köztelevízió ismét megfejtette Magyarországot: a Zeit im Bild című műsorokban hosszú riportot közöltek az orbáni politikáról.

2025. augusztus 22. 08:47
null

„Egy ország Európa közepén, ahol egyetlen ember uralja a parlamentet, ahol az igazságszolgáltatást a kormányhoz igazították és ahol a legfontosabb médiumokat gleichschaltolták. Magyarországról és Orbán Viktorról van szó” – hangzik a riport bevezetője.

Orbán – mint közölték – harminc éve a szabadságért harcolt, most pedig szerintük ezt a szabadságot építi le

lépésről lépésre, törvényről törvényre, amit illiberális demokráciának nevez. A kritikusok úgy vélik, inkább autoriter rendszert épít demokratikus homlokzat mögött. A rendszere ugyanakkor mostanra repedezni kezdett az ORF műsora szerint.

A riport végigveszi a Fidesz történetet a radikális, liberális, antikommunista kezdetektől, a rendszerváltó küzdelmektől kezdve. De hogyan lett a liberális Fideszből a mai párt? Az ORF feleleveníti az 1998-as kormányalakítást, amikor az MDF-fel és a kisgazdákkal koalícióban tudott hatalomra jutni, majd pedig 2002-ben elveszítette a választást. 2006-ban jött Gyurcsány Ferenc őszödi hazugságbeszéde, ami zavargásokat váltott ki.

Orbán innentől a korrupció elleni hirdetett harcot, és sokan újra őt találták a változás emberének, miközben a pártot nemzeti konzervatív tömegmozgalommá szervezte át. Ez lett az alapja a 2010 utáni illiberális demokrácia meghirdetésének. 

A 2010-es kétharmados győzelme után alapjaiban szervezte át Magyarország államrendjét, beleértve egy új alaptörvény elfogadását.

A riportban szó esik a média változásairól, a választójog és a választókörzetek átalakításáról, a külhoni magyarok állampolgárságáról.

Az ORF műsora kitér arra: Orbán Viktor 15 éve van hatalomban legálisan. Mivel nincs korlátja a kormányfői ciklusoknak, ezért elméletileg haláláig miniszterelnök maradhat. Hozzáteszik: egyébként Ausztriában és Németországban sincs korlátja a kormányfői ciklusoknak.

Az osztrák műsor szerint Orbán az illiberális demokrácia építése közben a keleti hatalmaktól átveszi a hatalmi koncentrációnak, a pártok ellenőrzésének és a nemzeti retorikának az elemeit.

A jobboldali populista pártok szerte a világban mintaként tekintenek az orbáni Magyarországra, 

és ezek a pártok hálózatba szerveződnek – folytatódik a riport, amelyben aztán a migrációs politikáról és az Ukrajnával szembeni álláspontról is szó esik. Mint a riport végén közölték: Orbán eddig mindig túl tudta élni a politikai válságokat, most viszont új kihívója van Magyar Péter személyében – a jövő évi választáson róluk fognak dönteni a választók.

A riport itt tekinthető meg:

Fotó: Leon Neal / POOL / AFP

 

