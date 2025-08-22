Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Israel Katz Gázában Hamasz izraeli pokol

„A pokol kapui megnyílnak” – vérfagyasztó üzenetet küldött az izraeli védelmi miniszter

2025. augusztus 22. 10:06

Israel Katz nem finomkodott: megígérte, hogy a földdel teszik egyenlővé Gázát.

2025. augusztus 22. 10:06
null

Izrael védelmi minisztere, Israel Katz azzal fenyegetőzött X oldalán, hogy el fogják pusztítani Gáza városát.

Ezt is ajánljuk a témában

Közölte, hogy az izraeli hadsereg kiterjeszti offenzíváját a térségben. Azzal folytatta, hogy a támadásról szóló tervezetet tegnap hagyták jóvá és az magába foglalja a a lakosság evakuálását is.

Hamarosan a pokol kapui megnyílnak a Hamasz gyilkosainak és erőszaktevőinek feje felett Gázában

– fogalmazott Izrael védelmi minisztere.

A támadás addig tart majd, amíg a Hamasz bele nem egyezik Izrael feltételeibe, beleértve az izraeli túszok elengedésébe” – egészítette ki nyilatkozatát Katz.

Ha nem értenek egyet a feltételeinkkel, Gáza, a Hamasz fővárosa a földdel válik egyenlővé

– zárta bejegyzését a miniszter.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

***

 

 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lazio154-5
2025. augusztus 22. 11:52
A három nagy vallásnak ugyanazon Istene van. Az Iszlám szerint ők áldozatukért még külön jutalomban is részesülnek a paradicsomban! Szerintük fordítva van ez-szerencsére ez a döntés nem emberi kézben van!
Válasz erre
0
0
bannedop03-2
2025. augusztus 22. 11:50
Mintha Gáza városa már most sem a földdel lenne egyenlő. Na de hogy is szólnak az írások: "Harcoljatok Allah útján azok ellen, akik harcolnak ellenetek… Öljétek meg őket, ahol csak rájuk bukkantok, és űzzétek ki őket onnan, ahonnan ők űztek ki titeket." (Szúra 2:190–191) és "Ne szánakozz rajta: életet életért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért." (5Móz. 19,21).
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 22. 11:44
Tetszik , nem tetszik, ma Oroszország éppen úgy a nemzeti túlélésért küzd(nem először) mint Izrael.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 22. 11:41
Tisztelt Mindenki ! Ha ERKÖLCSRŐL beszélünk, kérdezzük meg Ülő Bikát, Tecumsec, Atahualpát,Montezumát, na és Kunta Kintét. Utána lehet szidni a túlélésért harcoló zsidókat (including Kahane rabbi+Baruch Goldstein+ Hagana ) Izraelt az angolszászok engedték létrejönni. Intézzék... Balfour deklaráció.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!