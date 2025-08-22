„A pokol kapui megnyílnak” – vérfagyasztó üzenetet küldött az izraeli védelmi miniszter

Közölte, hogy az izraeli hadsereg kiterjeszti offenzíváját a térségben. Azzal folytatta, hogy a támadásról szóló tervezetet tegnap hagyták jóvá és az magába foglalja a a lakosság evakuálását is.

Hamarosan a pokol kapui megnyílnak a Hamasz gyilkosainak és erőszaktevőinek feje felett Gázában

– fogalmazott Izrael védelmi minisztere.

„A támadás addig tart majd, amíg a Hamasz bele nem egyezik Izrael feltételeibe, beleértve az izraeli túszok elengedésébe” – egészítette ki nyilatkozatát Katz.

Ha nem értenek egyet a feltételeinkkel, Gáza, a Hamasz fővárosa a földdel válik egyenlővé

– zárta bejegyzését a miniszter.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

