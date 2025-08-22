„A pokol kapui megnyílnak” – vérfagyasztó üzenetet küldött az izraeli védelmi miniszter

Izrael most tényleg nekiment Gázavárosnak, de akad egy kis gond
Egyelőre a palesztin lakosság kimenekítését szervezik, míg a katonák már a külvárosban vannak.
Israel Katz nem finomkodott: megígérte, hogy a földdel teszik egyenlővé Gázát.
Izrael védelmi minisztere, Israel Katz azzal fenyegetőzött X oldalán, hogy el fogják pusztítani Gáza városát.
Közölte, hogy az izraeli hadsereg kiterjeszti offenzíváját a térségben. Azzal folytatta, hogy a támadásról szóló tervezetet tegnap hagyták jóvá és az magába foglalja a a lakosság evakuálását is.
Hamarosan a pokol kapui megnyílnak a Hamasz gyilkosainak és erőszaktevőinek feje felett Gázában
– fogalmazott Izrael védelmi minisztere.
„A támadás addig tart majd, amíg a Hamasz bele nem egyezik Izrael feltételeibe, beleértve az izraeli túszok elengedésébe” – egészítette ki nyilatkozatát Katz.
Ha nem értenek egyet a feltételeinkkel, Gáza, a Hamasz fővárosa a földdel válik egyenlővé
– zárta bejegyzését a miniszter.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
***