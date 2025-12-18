Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
deák dániel farmer mandiner európai unió pokol

Elszabadult a pokol Brüsszelben: könnygázzal fújták le a Mandiner újságíróit! – videók a helyszínről

2025. december 18. 11:22

Az Európai Parlament előtti téren csaptak össze a tiltakozó gazdák és a rendőrök csütörtökön délelőtt Brüsszelben. Vízágyúkat és könnygázt is bevetettek az egyenruhások. A Mandiner helyszínen lévő újságíróit is lefújták könnygázzal a rendőrök.

2025. december 18. 11:22
null

Amint arról a Mandiner beszámolt, több mint nyolcezer traktorral tartanak tüntetést Brüsszelben az uniós tagországok mezőgazdasági termelői az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, valamint a közös agrárpolitika költségvetésének csökkentése ellen tiltakozva – tájékoztatott a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap csütörtökön.

Könnygázt vetettek be a rendőrök

Az Európai Parlament előtti téren csaptak össze a tiltakozó gazdák és a rendőrök csütörtökön délelőtt Brüsszelben. A Mandiner munkatársai is helyszínen vannak. Móna Márk kollégánk arról számolt be, hogy 

a rendőrök könnygázzal oszlatták a gazdákat, és később az újságírókat is lefújták könnygázzal.

 

Hoppál Hunor a videójában a könnygáz bevetése utáni helyzetről számolt be. 

Deák Dániel arról posztolt, hogy a belga egyenruhások vízágyúkat is bevetettek.

Láthatóan elszabadult a pokol a belga fővárosban:

Nyitókép: Mandiner

Összesen 155 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
andover
2025. december 18. 14:21
8000 tankot kellett volna vinni a gazdáknak. Az eurotálibok már csak abból értenek.
1
0
vitez-laszlo
2025. december 18. 14:13
Én annak idején nagyon de nagyon nem értettem egyet a Csurka féle gondolkodással. De azért ez mostanában nagyon elgondolkodtató, hogy mennyire igaza volt! Csurka István írta le 2003-ban az Európai Unióról vallott gondolatait, imigyen: „Az EU-csatlakozás egy újabb, az előzőnél is rosszabb végzetes rendszerváltás, amelyben most már minden nemzeti törekvést, megújulást, rendteremtést a brüsszeli szabályokkal fojtanak el, ez az új uralom rosszabb és aljasabb lesz, mint a szovjeturalom, mert ez a »demokrácia« köntösében jelenik meg.”
4
0
nuevoreynuevaley
2025. december 18. 14:13
Itthon rosszabbul fognak jarni, ha nem hozzak el a penzunket Brusszelbol Állami vagyon zsemlében kifejezve: 2010: 610.526.315.789 db 2024: 330.303.303.303 db eltűnt: 280.223.012.486 db erre is hagynek idot
1
4
zrx8
•••
2025. december 18. 14:12 Szerkesztve
Amúgy Dél-Amerikából áthajózni Európába az élelmiszert, ahelyett hogy helyben termelnék meg, az mennyire vág egybe a green deallel ?
2
0
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!