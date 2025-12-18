Elszabadult a pokol Brüsszelben: könnygázzal fújták le a Mandiner újságíróit! – videók a helyszínről

Amint arról a Mandiner beszámolt, több mint nyolcezer traktorral tartanak tüntetést Brüsszelben az uniós tagországok mezőgazdasági termelői az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, valamint a közös agrárpolitika költségvetésének csökkentése ellen tiltakozva – tájékoztatott a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap csütörtökön.

Könnygázt vetettek be a rendőrök

Az Európai Parlament előtti téren csaptak össze a tiltakozó gazdák és a rendőrök csütörtökön délelőtt Brüsszelben. A Mandiner munkatársai is helyszínen vannak. Móna Márk kollégánk arról számolt be, hogy