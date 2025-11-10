„Ha csak legyintünk egyet, hogy a szokásos, az itt nem elég. Az ilyen velejéig romlott hazátlanok óriási károkat okoznak, és ha érzik, hogy nincs kontroll, a határ a pokol legmélyebb bugyra számukra, mert nekik ez nem zsold kérdése. Persze, nem árt a külföldi lóvé, de ez szívből jön, a rothadt, gonosz szívükből. És ha már Recsknél tartunk, ezzel a röhögcsélős szemétkedésével belerúg azokba az emberekbe, akik válogatott kínzásokat szenvedtek el ártatlanul Recsken, azokba, akik étlen-szomjan vágták a követ és izgultak, hogy este ne kelljen a három fokos vízben térdig állniuk órákat, vagy ne kössék gúzsba a tűz mellett, hogy amikor kiengedik a köteleket, akkor még jobban fájjon az égési sérülés.

Ezen röhög a rohadék Tóta W. Árpád, ilyen kínzásokat kíván az Egyházaknak. Ha már Recsket említette, akkor jó helyen jár, mert a hasonlóan aljas elvtársai pont a nemzeti oldal és az Egyházak ellen indították az ötvenes évek elején azt a terrort, amin most jókat nevet és hasonlókat kíván. A minta egyértelmű, de lesz-e ennek a néhány gondolatnak következménye?

Tóta W. még azt is elmondja, hogy Kiss-Rigó László püspöknek egyedül egy egész hegyet ki kéne fejtenie. És van pofája ilyeneket hörögni az éterbe. Tóta W. elvtárs, ha annyira ki akarod nyitni Recsket, hát tessék, de legyen egy feltétel. Ha át akarod élni a szenvedéseket, kezdd magadon, biztos lennének olyanok, akik segítenének neked ebben, de még egyszer szádra ne vedd a magyarokat és az Egyházakat. Elég volt. Vagy, ha ilyen rossz itt, és úgysem köt ide semmi a magyargyűlöleteden kívül, menjél Bezzegromániába és élj ott. Biztos jobb, mint Recsk. Ebben talán még Stumpf András is egyetért.”

