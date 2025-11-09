Recskre küldené az egyházakat Magyar Péter vezető propagandistája (VIDEÓ)

A Magyar Péter öccse által vezetett tiszás Kontroll.hu-n jelentkezett ismét a Szabadsajtó Klub, amelyben a műsorvezető Gulyás Balázs, Tóta W. Árpáddal, a HVG publicistájával, Stumpf Andrással, a Válasz Online újságírójával és Thuróczy Szabolcs színésszel beszélték ki az elmúlt hét legfontosabb közéleti eseményeit. Az adásban többek között téma volt, a Tisza Párt applikációjából kiszivárgott adatok, hogy szerintük miért akarta megszerezni a NER a Blikket és a Kiskegyedet, valamint hogy sérülhet-e a magyar sajtószabadság azzal, hogy a Ringier eladta lapjait az Index kiadójának.

Szó esett továbbá arról is, mit akarhat demonstrálni a hatalom az Iványi Gábor elleni vádemeléssel, illetve becsmérelték az Orbán Viktor amerikai útjának a jelentőségét.

Az Iványi Gábort érintő résznél, a híresen egyházellenes Tóta W. kinyilvánította:

„Ha elkezdenénk megkapargatni az egyházak pénzügyeit, akkor újra kéne nyitnunk Recsket... ”

Majd folytatta: „Valahol el kell férniük. Érted? Csak Kiss-Rigó László, önmagában egy hegyet ki kéne ott fejtsen...”

Az ominózus mondat itt hangzik el: