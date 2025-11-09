Recskre küldené az egyházakat Magyar Péter vezető propagandistája (VIDEÓ)

Tóta W.: Nincs rojtosabb szajha ma Magyarországon a katolikus egyháznál
„Bár lihegve lohol a nyomában a református” – tette hozzá a publicista.
Kommunista kényszermunkatábor újranyitásával fenyegetőzik a nyíltan egyházellenes zsurnaliszta, Tóta W. Árpád.
A Magyar Péter öccse által vezetett tiszás Kontroll.hu-n jelentkezett ismét a Szabadsajtó Klub, amelyben a műsorvezető Gulyás Balázs, Tóta W. Árpáddal, a HVG publicistájával, Stumpf Andrással, a Válasz Online újságírójával és Thuróczy Szabolcs színésszel beszélték ki az elmúlt hét legfontosabb közéleti eseményeit. Az adásban többek között téma volt, a Tisza Párt applikációjából kiszivárgott adatok, hogy szerintük miért akarta megszerezni a NER a Blikket és a Kiskegyedet, valamint hogy sérülhet-e a magyar sajtószabadság azzal, hogy a Ringier eladta lapjait az Index kiadójának.
Szó esett továbbá arról is, mit akarhat demonstrálni a hatalom az Iványi Gábor elleni vádemeléssel, illetve becsmérelték az Orbán Viktor amerikai útjának a jelentőségét.
Az Iványi Gábort érintő résznél, a híresen egyházellenes Tóta W. kinyilvánította:
„Ha elkezdenénk megkapargatni az egyházak pénzügyeit, akkor újra kéne nyitnunk Recsket... ”
Majd folytatta: „Valahol el kell férniük. Érted? Csak Kiss-Rigó László, önmagában egy hegyet ki kéne ott fejtsen...”
Az ominózus mondat itt hangzik el:
Nem az első estet, amikor a szélsőséges publicista a vallásfelekezeteket támadja. Pár éve kijelentette, hogy
Nincs rojtosabb szajha ma Magyarországon a katolikus egyháznál”.
Majd Térde,csuhások! című véleménycikkében arról írt: „Valószínűleg a mese bukott meg, maga a keresztény mitológia”.
A publicista szerint „nehezebb ma elhinni, hogy hogy odafenn van bármi más, mint végtelen üresség”.
Majd azzal folytatja, hogy „jóhiszemű keresztények és túlfűtött ellenzékiek” – látják ennek okát abban, hogy a legnagyobb történelmi egyházak „nemcsak kiszolgálták a politikai kurzust, de fényesre is híztak a szolgálataikért”.
A szerző szerint, nyilván nem lesz szimpatikusabb egy vallás sem a „harácsolástól”, de úgy véli kár lenne mindent erre fogni.
Példaként az éttermekké és diszkóvá alakított holland templomokat, az összeroppanó és szakadó német felekezeteket, az üres prágai dómokat hozza, majd ezt gondolatot azzal zárja, hogy „fideszes papság nélkül is pusztul az egyház”.
„Miért keresnénk holtak közt az élőt?” – teszi fel végül a kérdést.
Később ismét elszabadult a kerszténygyűlölő Tóta W.,
szerinte a keresztállítás olyan: „mint amikor a hülye skinhead felfújja a horogkeresztet a falra, hogy kiakadjanak a libsik.”
Para-Kovács Imre szerint pedig „megbukott a keresztény ország szlogen”.
