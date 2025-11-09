Ft
11. 09.
vasárnap
Recskre küldené az egyházakat Magyar Péter vezető propagandistája (VIDEÓ)

2025. november 09. 10:58

Kommunista kényszermunkatábor újranyitásával fenyegetőzik a nyíltan egyházellenes zsurnaliszta, Tóta W. Árpád.

2025. november 09. 10:58
null

A Magyar Péter öccse által vezetett tiszás Kontroll.hu-n jelentkezett ismét a Szabadsajtó Klub, amelyben a műsorvezető Gulyás Balázs, Tóta W. Árpáddal, a HVG publicistájával, Stumpf Andrással, a Válasz Online újságírójával és Thuróczy Szabolcs színésszel beszélték ki az elmúlt hét legfontosabb közéleti eseményeit. Az adásban többek között téma volt, a Tisza Párt applikációjából kiszivárgott adatok, hogy szerintük miért akarta megszerezni a NER a Blikket és a Kiskegyedet, valamint hogy sérülhet-e a magyar sajtószabadság azzal, hogy a Ringier eladta lapjait az Index kiadójának. 

Szó esett továbbá arról is, mit akarhat demonstrálni a hatalom az Iványi Gábor elleni vádemeléssel, illetve becsmérelték az Orbán Viktor amerikai útjának a jelentőségét.
Az Iványi Gábort érintő résznél, a híresen egyházellenes Tóta W. kinyilvánította:

„Ha elkezdenénk megkapargatni az egyházak pénzügyeit, akkor újra kéne nyitnunk Recsket... ”

Majd folytatta: „Valahol el kell férniük. Érted? Csak Kiss-Rigó László, önmagában egy hegyet ki kéne ott fejtsen...”

Az ominózus mondat itt hangzik el:

 

Nem az első estet, amikor a szélsőséges publicista a vallásfelekezeteket támadja. Pár éve kijelentette, hogy 

Nincs rojtosabb szajha ma Magyarországon a katolikus egyháznál”.

„Bár lihegve lohol a nyomában a református” – tette hozzá a publicista.

Majd Térde,csuhások! című véleménycikkében arról írt: „Valószínűleg a mese bukott meg, maga a keresztény mitológia”.

A publicista szerint „nehezebb ma elhinni, hogy hogy ­odafenn van bármi más, mint végtelen üresség”. 

Majd azzal folytatja, hogy „jóhiszemű keresztények és túlfűtött ellenzékiek” – látják ennek okát abban, hogy a legnagyobb történelmi egyházak „nemcsak kiszolgálták a politikai kurzust, de fényesre is híztak a szolgálataikért”. 

A szerző szerint, nyilván nem lesz szimpatikusabb egy vallás sem a „harácsolástól”, de úgy véli kár lenne mindent erre fogni. 

Példaként az éttermekké és diszkóvá alakított holland templomokat, az összeroppanó és szakadó német felekezeteket, az üres prágai dómokat hozza, majd ezt  gondolatot azzal zárja, hogy „fideszes papság nélkül is pusztul az egyház”

„Miért keresnénk holtak közt az élőt?” – teszi fel végül a kérdést.

Később ismét elszabadult a kerszténygyűlölő Tóta W.

szerinte a keresztállítás olyan: „mint amikor a hülye skinhead felfújja a horogkeresztet a falra, hogy kiakadjanak a libsik.” 

Nyitókép: képernyőfotó a videóból

Szerintem
2025. november 09. 13:14
"belbuda 2025. november 09. 12:02 Na,már a Tótavé is Tiszás…mióta? 😂😂😂🤣" Miért, mi a különbség Tóta W. és a tiszafostos nézetei és szándékai között? A tiszafostos is önkívületben őrjöngött a templomból mise után kijövőkre, nyilván hogy nagy egyetértésben vannak az egymással egyezően vérkommunista nézeteikkel.
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2025. november 09. 13:10
újracsomagolt söpredék, ebből megint 2/3 lesz
Szerintem
2025. november 09. 13:10
Hát igen. A tiszafostos is folyton bebörtönözni akar minden más nézetűt. Rendszerváltást akar, leváltani a rendszert, a többpárti parlamentáris demokráciát, mert útban lenne a csak egyfajta nézetet megtűrő diktatúrájához. Egy húron pendülnek ezek, ugyanazon a vérgőzös kommunista vonalon, ami máig is húzódik Kun Béla, Szamuely óta.
Karvaly
2025. november 09. 13:00
Tóta azt nem érti meg, hogy a vallás magát az embert formálja át - ezért van az, hogy a civilizáció és a vallás kölcsönösen alakították egymást. Amikor Tóta azt mondja, hogy „nehezebb ma elhinni, hogy hogy ­odafenn van bármi más, mint végtelen üresség”, azzal sajnos azt is mondja, hogy a baloldali ideológiában hívő emberek számára nincs semmi "odafenn" - semmi, amit érdemesnek tartanának arra, hogy többek legyenek önmaguknál. Helyette van az, hogy "mindenki egyformán értékes, mindenki úgy jó, ahogy van". Nem véletlen, hogy az összeomlás előtt álló, dekadens civilizációk kinevették a vallást, és ezzel együtt az olyan erényeket, mint az őszinteség, bátorság, mértékletesség, önfeláldozás - és helyette csak cinizmus és hedonizmus van.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!