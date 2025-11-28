Ft
Apácashow: filmbeillő annak a három nővérnek a története, akik bokszolnak és sütnek-főznek a közösségi médiában (VIDEÓ)

2025. november 28. 16:10

A három apácát tavaly decemberben akaratuk ellenére helyezték át egy idősek otthonába, ahonnan később megszöktek, majd szeptemberben visszatértek egykori kolostorukba.

2025. november 28. 16:10
null

Új fordulatot vett a három idős osztrák apáca története, akik tavaly decemberben akaratuk ellenére kerültek egy idősek otthonába, ahonnan később megszöktek, majd szeptemberben visszatértek régi kolostorukba – taglalta a BBC.

A 88 éves Bernadette nővér, a 86 éves Regina nővér és a 82 éves Rita nővér most „további értesítésig” maradhat a Kloster Goldensteinben – közölte az egyházi vezetés.

Az engedély azonban komoly feltételekhez kötött: az apácáknak fel kell hagyniuk közösségimédia-jelenlétükkel, amely az elmúlt hónapokban világszerte ismertté tette őket.

A történet 2023 decemberében kezdődött, amikor az érsekség úgy döntött, hogy a közösség feloszlatása után az idős nővéreket egy katolikus idősek otthonában helyezik el. A nővérek azonban boldogtalannak érezték magukat az intézményben, és idén szeptember elején – volt tanítványok és egy lakatos segítségével – visszatértek szeretett kolostorukba. Lépésük felháborította az egyházi vezetést: Markus Grasl prépost egyenesen „teljesen érthetetlennek” nevezte döntésüket.

A nővérek története időközben váratlanul hatalmas nyilvánosságot kapott. Mindennapjaikról, imáikról és Rita nővér tornagyakorlatairól készült videóik pillanatok alatt több tízezer embert értek el, követőtáboruk pedig már közelíti a százezret. Támogatóik rendszeresen segítették őket élelemmel, felszereléssel, a hirtelen jött figyelem azonban tovább növelte a feszültséget az egyház és a nővérek között.

Mostanra körvonalazódni látszik egy ideiglenes megoldás. Az érsekség jelezte, hogy a nővérek maradhatnak a Kloster Goldensteinben, amennyiben felhagynak közösségimédia-jelenlétükkel, és gondoskodnak arról, hogy a kolostor elzárt részeit ne látogathassák olyanok, akik nem tartoznak a rendre. Az egyház ígéretet tett arra is, hogy helyben biztosítja számukra a szükséges orvosi ellátást és lelki támogatást. 

A nővérek azonban egyelőre nem közölték, hogy hajlandók-e elfogadni ezeket a feltételeket. 

A prépost szóvivője úgy fogalmazott: most már valóban az apácákon múlik a helyzet rendezése. Az tehát, hogy a nővérek végül hajlandók lesznek-e lemondani online jelenlétükről és alávetik-e magukat az egyházi feltételeknek, egyelőre nyitott kérdés. Bernadette nővér korábban úgy fogalmazott: inkább egy mezőn lépne át az örökkévalóságba, mintsem hogy ismét az idősek otthonában éljen. A következő hetek dönthetik el, hogyan zárul a rendkívüli történet, amely az egész világ figyelmét felkeltette.

Nyitókép: Facebook / Nonnengoldenstein

***

 

