Apácashow: filmbeillő annak a három nővérnek a története, akik bokszolnak és sütnek-főznek a közösségi médiában (VIDEÓ)

A nővérek története időközben váratlanul hatalmas nyilvánosságot kapott. Mindennapjaikról, imáikról és Rita nővér tornagyakorlatairól készült videóik pillanatok alatt több tízezer embert értek el, követőtáboruk pedig már közelíti a százezret. Támogatóik rendszeresen segítették őket élelemmel, felszereléssel, a hirtelen jött figyelem azonban tovább növelte a feszültséget az egyház és a nővérek között.

Mostanra körvonalazódni látszik egy ideiglenes megoldás. Az érsekség jelezte, hogy a nővérek maradhatnak a Kloster Goldensteinben, amennyiben felhagynak közösségimédia-jelenlétükkel, és gondoskodnak arról, hogy a kolostor elzárt részeit ne látogathassák olyanok, akik nem tartoznak a rendre. Az egyház ígéretet tett arra is, hogy helyben biztosítja számukra a szükséges orvosi ellátást és lelki támogatást.

A nővérek azonban egyelőre nem közölték, hogy hajlandók-e elfogadni ezeket a feltételeket.

A prépost szóvivője úgy fogalmazott: most már valóban az apácákon múlik a helyzet rendezése. Az tehát, hogy a nővérek végül hajlandók lesznek-e lemondani online jelenlétükről és alávetik-e magukat az egyházi feltételeknek, egyelőre nyitott kérdés. Bernadette nővér korábban úgy fogalmazott: inkább egy mezőn lépne át az örökkévalóságba, mintsem hogy ismét az idősek otthonában éljen. A következő hetek dönthetik el, hogyan zárul a rendkívüli történet, amely az egész világ figyelmét felkeltette.