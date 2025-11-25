Meg sem lepődünk: 40 százalékkal csökkentené a Tisza az egyházak állami támogatását

A dokumentumból – amely a lap értesülései szerint Dálnoki Áronhoz, a Tisza gazdasági munkacsoport vezetőjének felelősségi körébe tartozott – többek között kiderült, hogy az egyházak is a rövidet húznák egy Tisza-kormány esetén.

A tervek szerint ugyanis,

az egyházak állami támogatása mintegy 40 százalékkal csökkenne.

A „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezetben azt írták, az egyházak állami támogatásait 257 milliárd forinttal akarják csökkenteni, és a maradék támogatást kizárólag közfeladatokra használhatják fel.

Ezt a lépést a csökkenő tagsággal és a passzív vallási identitással indokolták, és külön hangsúlyozták, hogy nagymértékűnek találják a jelenlegi támogatási összeget.

Ez a tervezett intézkedés is baloldali fordulatra utal, akárcsak azon elemek, amelyek egyértelműen arra utalnak, hogy érezhető terheket nehezednének a fizetésekre, a családokra, a vállalkozókra és a befektetésekre egyaránt – írta az Index.