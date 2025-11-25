Ft
Meg sem lepődünk: 40 százalékkal csökkentené a Tisza az egyházak állami támogatását

2025. november 25. 10:54

Ez is mutatja, hogy Magyar Péterék teljes mértékben a baloldali hagyományokat követnék hatalomra kerülésük esetén.

2025. november 25. 10:54
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kedd reggel újabb botrány robbant ki a Tisza Párt háza táján. Az Index ezúttal egy több száz oldalas tervezetet szerzett meg, melyből kiderült, hogy 

Magyar Péterék a hatalomra kerülésük esetén mintegy 1300 milliárdos megszorító csomagot vezetnének be.  

A dokumentum az állam szerepének kiterjesztését, a jövedelmek és a vagyonok radikális újraelosztását, valamint a közteherviselés átfogó átrendezését javasolja – olvasható az összeállításban.

Ennyi támogatástól esnének el az egyházak

A dokumentumból – amely a lap értesülései szerint Dálnoki Áronhoz, a Tisza  gazdasági munkacsoport vezetőjének felelősségi körébe tartozott – többek között kiderült, hogy az egyházak is a rövidet húznák egy Tisza-kormány esetén.

A tervek szerint ugyanis, 

az egyházak állami támogatása mintegy 40 százalékkal csökkenne.

A „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezetben azt írták, az egyházak állami támogatásait 257 milliárd forinttal akarják csökkenteni, és a maradék támogatást kizárólag közfeladatokra használhatják fel.

Ezt a lépést a csökkenő tagsággal és a passzív vallási identitással indokolták, és külön hangsúlyozták, hogy nagymértékűnek találják a jelenlegi támogatási összeget.
Ez a tervezett intézkedés is baloldali fordulatra utal, akárcsak azon elemek, amelyek egyértelműen arra utalnak, hogy érezhető terheket nehezednének a fizetésekre, a családokra, a vállalkozókra és a befektetésekre egyaránt – írta az Index.

Alább olvashatja a baloldali megszorító csomag főbb pontjai:

Személyi jövedelemadó és kedvezmények:
Progresszív SZJA-rendszer bevezetése: bruttó 416 ezer forint felett 22%, bruttó 1,25 millió forint felett 33% adókulcs.
Családi adókedvezmények csökkentése: a középső jövedelmi sávban 30%-kal, a felsőben 50%-kal.
Ekho adózási forma teljes eltörlése.
KATA szigorítása: kizárólag diákok és nyugdíjasok vehetnék igénybe.
Vagyon- és tőkejövedelmek adóztatása:
Évi 6,5%-os vagyonadó bevezetése 500 millió forint feletti összvagyonra (ingatlan, gépjármű, értékpapír, ékszer stb.).
Tőkejövedelmek (osztalék, árfolyamnyereség, ingatlaneladás, bérleti díj) progresszív adóztatása 20%, 30% és 40%-os kulcsokkal.
Ingatlan bérbeadásra ezért 20%, ingatlaneladásra 40% adó kivetése.
Új „szolidaritási járulékok” kivetése a munkáltatókra és a magánszemélyekre (nyugdíjjárulék: 3–8%, egészségügyi járulék: 6–8%).
Vállalati adóterhek:
Társasági adó (TAO) progresszívvé tétele: KKV-k 13,5–18%, nagyvállalatok 21,5%, multik 25% (a jelenlegi egységes 9% helyett).
KIVA szűkítése: csak mikrovállalkozásoknak (max. 150 millió árbevétel, max. 10 fő).
Társasági adókedvezmények többségének megszüntetése, a fejlesztési adókedvezmény visszavágása.
Fogyasztási adók (ÁFA és jövedéki adók):
Általános forgalmi adó (ÁFA) kulcsának 32%-ra emelése az autókra, alkoholra, dohánytermékekre.
Alkohol- és dohánytermékek 32%-os ÁFÁ-ja, kiegészítve új különadókkal.
Kisállat-termékekre (eledelek, alom) kivetett extra 4%-os adó.
Társadalombiztosítás és ellátórendszer:
Állami TB-rendszer privatizációja, kötelező magán-nyugdíjpénztári és biztosítói rendszer (várhatóan magasabb díjakkal).
GYED megszüntetése.
Gyermekek ingyenes egészségügyi ellátásának megszüntetése.
Életmód-alapú „bonus–malus” rendszer bevezetése az egészségügyi díjaknál.
20%-os özvegyi nyugdíjadó bevezetése.
Egészségbiztosítási kötvények utáni 20%-os öröklési adó.
Egyéb terhek és adminisztráció:
Eb- és macskaadó: évi 18 000 forint állatonként.
Elhagyott állatok után napi 8000 forintos tartásdíj és az állatorvosi költségek behajtása.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal átvenné a bérszámfejtést a munkáltatóktól
Digitális Munkavállalói Kártya (DMK) bevezetése a munkavégzés valós idejű megfigyelésére.

Nyitókép illusztráció. Fotó: 

 

