Németország Bayer Zsolt egyház AfD vélemény

Négy férfi „házasságának” megáldása

2025. november 11. 17:08

Dr. Fabiny Tamás, Kondor Péter, Szemerei János evangélikus püspök urak figyelmébe.

2025. november 11. 17:08
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Az illetékes egyházkerület tessék-lássék elhatárolódott az esettől, ám a lelkésznő – jegyezzük meg a nevét! –, Lena Müller kitartott döntése (áldása) mellett, hangsúlyozva, miszerint látható volt a szeretet a négy házasulandó férfi között, s kijelentette azt is, Isten sem ellenezné, hogy ők négyen kössenek egymással házasságot.

Akkor rögzítsük ismét: az AfD, Németország legnépszerűbb pártja a német evangélikus egyház szerint tulajdonképpen betiltandó, és nem részesülhet semmiféle egyházi támogatásban (az AfD elnöke egy leszbikus nő, aki egy Srí Lanka-i származású nővel él együtt 2009 óta), ellenben nagy vita folyik arról, részesülhet-e egyházi áldásban négy férfi »szövetsége«, »házassága«.

Mert hogy, ugye, Isten sem ellenezné.

Arról nem is beszélve, hogy csak úgy árad a szeretet a négy férfi között.

Ami árad, az a jeges iszonyat.”

elcapo-2
2025. november 11. 18:12
Hülye nácik, és ez az evangélikus némberre is vonatkozik......ugye azért ne hívjuk lelkésznőnek ezt a HP-t! A fartúrók meg boldogan élnek, amíg találnak majd egy alkalmsabb négyes felállást!
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. november 11. 17:50
Ezek mindig túlteljesítik az ötéves tervet
Válasz erre
3
0
Teréz Pitykéz
2025. november 11. 17:47
Ezt perintfelvi ballib komcsi elvtársnő (csak nem velem) is megtenné zokszó nélkül.. . Liberális ateista világképbe belefér de ez evolúciós zsákutca, kontraproduktív..
Válasz erre
0
0
Pneumaticus
2025. november 11. 17:22
A Szentírás alapján ez nyilván nonszensz. A német evangélikusoknak el kellene dönteniük, hogy a bibliai kinyilatkoztatást tartják igazodási pontnak, vagy a beteg szélsőliberális uralkodó kultúrát. Ha az utóbbit, akkor lehet, hogy evangélikusoknak hívják magukat, de már nem keresztények.
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!