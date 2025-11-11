„Az illetékes egyházkerület tessék-lássék elhatárolódott az esettől, ám a lelkésznő – jegyezzük meg a nevét! –, Lena Müller kitartott döntése (áldása) mellett, hangsúlyozva, miszerint látható volt a szeretet a négy házasulandó férfi között, s kijelentette azt is, Isten sem ellenezné, hogy ők négyen kössenek egymással házasságot.

Akkor rögzítsük ismét: az AfD, Németország legnépszerűbb pártja a német evangélikus egyház szerint tulajdonképpen betiltandó, és nem részesülhet semmiféle egyházi támogatásban (az AfD elnöke egy leszbikus nő, aki egy Srí Lanka-i származású nővel él együtt 2009 óta), ellenben nagy vita folyik arról, részesülhet-e egyházi áldásban négy férfi »szövetsége«, »házassága«.

Mert hogy, ugye, Isten sem ellenezné.

Arról nem is beszélve, hogy csak úgy árad a szeretet a négy férfi között.

Ami árad, az a jeges iszonyat.”