Egészen elképesztő Tuskék hozzáállása: nem adják ki az Északi Áramlat felrobbantóját
Lengyelország nem akarja kiadni a németeknek Északi-Áramlat felrobbantásával gyanúsított Volodimir Z.-t.
Három éve dolgoznak a német nyomozók azon, hogy feltárják a Balti-tenger alatt történt szabotázst. Mostanra egyre több bizonyíték utal arra, hogy az Északi Áramlat felrobbantása mögött ukrán katonák állhatnak, ami nemcsak Kijev, hanem Berlin számára is kellemetlen politikai botránnyá válhat.
A The Wall Street Journal információi szerint a német szövetségi rendőrség Potsdamban működő különleges nyomozócsoportja három éven át nap mint nap a fehér tábla előtt elemezte a Balti-tenger mélyén történt 2022-es robbantásokat. A munkájuk eredményeként mára olyan részletes képet állítottak össze, amely szerint egy elit ukrán katonai egység hajtotta végre a támadást az Északi Áramlat vezeték ellen. A művelet célja az volt, hogy elvágja Oroszország egyik legfontosabb bevételi forrását – és ezzel együtt megingassa Berlin orosz energiától való függőségét.
A robbantás után a német hatóságok hajóbérlési adatokat, telefonszámokat és rendszámokat kezdtek elemezni, így jutottak el hét gyanúsítotthoz: három ukrán katonához és négy veterán mélybúvárhoz. A csoportot a források szerint közvetlenül Valerij Zaluzsnij, Ukrajna akkori főparancsnoka irányította. A rendőrség szerint a szabotázs hadműveleti szintű, professzionálisan kivitelezett akció volt, amelyet katonai parancsra hajtottak végre.
Az áttörést egy szürke, homályos sebességmérő kamera-felvétel hozta meg, amelyen az egyik ukrán búvár arca kivehető volt.
A képet egy arcfelismerő szoftver segítségével azonosították, majd a közösségi oldalakon keresztül más szereplőket is összekapcsoltak vele. Innen vezette a nyom a lengyelországi tartózkodási helyére – ám amikor a német rendőrök kiadatását kérték, a férfit egy diplomáciai rendszámú BMW vitte át Ukrajnába.
A The Wall Street Journal szerint az akciót a varsói ukrán katonai attasé hajtotta végre, feltehetően a lengyel kormány tudtával.
Varsó elutasította, hogy kiadja a gyanúsítottat Németországnak, és hősként beszélt róla, mondván, a férfi Putyin háborús gépezetének bevételi forrását semmisítette meg. Donald Tusk lengyel miniszterelnök egyenesen gúnyolódott a nyomozáson: szerinte a probléma nem az, hogy a vezetéket felrobbantották, hanem hogy megépítették.
A kijelentés jól mutatja, mennyire ellentétesen ítéli meg a kérdést a két ország – miközben Németországban egyre többen kérdőjelezik meg, miért kellene tovább finanszírozni Ukrajnát.
Az AfD párt a közfelháborodásra is rámutatott, hangsúlyozva, hogy az Északi Áramlat felrobbantása óta a németeknek kell megfizetniük a politikai döntések árát. Kampányukban
A párt szerint a robbantások bebetonozták a magas energiaárakat, miközben a kormány továbbra is Ukrajna fegyverkezését finanszírozza a német adófizetők pénzéből.
Ezt is ajánljuk a témában
Lengyelország nem akarja kiadni a németeknek Északi-Áramlat felrobbantásával gyanúsított Volodimir Z.-t.
Egy másik gyanúsított, a 46 éves Szerhij K., korábbi ukrán biztonsági szolgálati veterán, Olaszországban bukott le, erről a Mandiner is beszámolt. A nyomozók autópálya-adatok, határátlépési információk és szállodafoglalások alapján azonosították, majd a Carabinieri letartóztatta. A férfi három ujját a levegőbe emelve, Ukrajna címerének jelét mutatva jelent meg a bíróság előtt. Ügyvédje kijelentette:
Szerhij ártatlan, de ha ő tette is, az Északi Áramlat felrobbantása katonai művelet volt Ukrajna védelmében, ezért nem büntethető.
A német rendőrség már előkészítette a gyanúsított Németországba szállítását – saját repülőgépet is biztosítottak, amely Hamburgba vinné a vádlottat, amennyiben az olasz bíróság engedélyezi a kiadatást. A döntés decemberre várható, de Berlinben már most attól tartanak, hogy a tárgyalás tovább fokozhatja a feszültséget a kormány és a közvélemény között.
Ezt is ajánljuk a témában
Szerhij K. tevékenykedett az ukrán titkosszolgálatnál, de a hadseregben is teljesített szolgálatot magas rangú tisztként.
A The Wall Street Journal szerint a Merz-kormány próbálja elkerülni, hogy a botrány Ukrajna támogatását megingassa, de a diplomáciai károk már így is érezhetők.
A német közvélemény egyre inkább elfogadja azt a gondolatot, hogy Kijev állhat a robbantások mögött – főként miután több német és amerikai jelentés is ugyanarra az eredményre jutott.
A lap idézett egy magas rangú német tisztviselőt is, aki szerint a diplomáciai következmények talán kezelhetők lettek volna, ha a nyomozók nem végzik ennyire hatékonyan a munkájukat. A mondat ironikus összegzése annak a helyzetnek, amelyben Németország most találta magát:
Minél alaposabban dolgoznak a saját nyomozóik, annál nehezebb fenntartani a politikai lojalitást Ukrajna irányába.
Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP