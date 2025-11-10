Rejtélyes részletek derültek ki: Berlin szerint Ukrajna állhat az Északi Áramlat felrobbantása mögött

A The Wall Street Journal információi szerint a német szövetségi rendőrség Potsdamban működő különleges nyomozócsoportja három éven át nap mint nap a fehér tábla előtt elemezte a Balti-tenger mélyén történt 2022-es robbantásokat. A munkájuk eredményeként mára olyan részletes képet állítottak össze, amely szerint egy elit ukrán katonai egység hajtotta végre a támadást az Északi Áramlat vezeték ellen. A művelet célja az volt, hogy elvágja Oroszország egyik legfontosabb bevételi forrását – és ezzel együtt megingassa Berlin orosz energiától való függőségét.

Az Északi Áramlat felrobbantásának ügye új irányt vett. A nyomozók szerint egy elit katonai egység is szerepet játszhatott.

Forrás: Odd ANDERSEN / AFP

Az Északi Áramlat felrobbantásának ukrán nyomai

A robbantás után a német hatóságok hajóbérlési adatokat, telefonszámokat és rendszámokat kezdtek elemezni, így jutottak el hét gyanúsítotthoz: három ukrán katonához és négy veterán mélybúvárhoz. A csoportot a források szerint közvetlenül Valerij Zaluzsnij, Ukrajna akkori főparancsnoka irányította. A rendőrség szerint a szabotázs hadműveleti szintű, professzionálisan kivitelezett akció volt, amelyet katonai parancsra hajtottak végre.