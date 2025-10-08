Ft
Lengyelországban Volodimir Zelenszkij Északi Áramlat

Egészen elképesztő Tuskék hozzáállása: nem adják ki az Északi Áramlat felrobbantóját

2025. október 08. 14:05

Lengyelország nem akarja kiadni a németeknek Északi-Áramlat felrobbantásával gyanúsított Volodimir Z.-t.

2025. október 08. 14:05
null

Európának az okozott problémát, hogy egyáltalán megépült az Északi Áramlat balti-tengeri német-orosz gázvezeték, nem pedig az, hogy felrobbantották, ezért Lengyelországnak nem érdeke kiadni Németországnak azt az ukrán férfit, akit a szabotázsakcióban való részvétellel gyanúsítanak – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő kedden Varsóban.

A lengyel miniszterelnök a Varsóba látogató új litván kormányfővel, Inga Ruginienével közös sajtóértekezletén beszélt arról, hogy

a múlt héten Lengyelországban elfogott és letartóztatott Volodimir Z. ukrán állampolgárt, akit Németország azzal gyanúsít, hogy 2022-ben búvárként részt vett az Északi Áramlat felrobbantásában, Varsó nem akarja kiadni.

„A mi szempontunkból az Északi Áramlat-2 kapcsán csak azoknak kellene szégyenkezniük és hallgatniuk, akik a gázvezeték megépítése mellett döntöttek” – jelentette ki Tusk. Európának, ezen belül Ukrajnának, Litvániának és Lengyelországnak „nem az a gondja, hogy az Északi Áramlat-2-t felrobbantották, hanem az, hogy megépítették”. A gázvezetéket Oroszország „egyes európai országok, illetve német és holland cégek pénzéből” létesítette, nemcsak Litvánia és Lengyelország, „hanem egész Európa létfontosságú érdekeit sértve” ezzel – fogalmazott.

Emlékeztetett arra, hogy Lengyelország mindig határozottan ellenezte az Északi Áramlat-2 megépítését.

Az európai elfogatóparancs alapján körözött Volodimir Z. ügyében lengyel bíróság fog dönteni, de az ügyben „változatlan a lengyel kormány álláspontja”

Lengyelországnak „nem érdeke kiadni őt egy idegen államnak, és az nem is lenne tisztességes” 

– jelentette ki Tusk.

A német hatóságok szerint egy csoport 2022 szeptemberében a németországi Rostockból a dániai Bornholm-sziget közelébe hajózott, távolról irányítható robbanószerkezeteket helyezett el a tenger mélyén futó vezetékpárokon, majd működésbe hozták őket. A négy szál közül három megrongálódott a robbanásoktól.

Volodimir Z. azt állítja, hogy nem vett részt az akcióban, a robbantás idején Ukrajnában volt. Egy lengyel bíróság a múlt héten a férfi hétnapos előzetes letartóztatásáról döntött, az intézkedést hétfőn további 40 nappal meghosszabbították.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban a lengyel kormányfő elmondta: osztja litván kolléganője és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „mérsékelt optimizmusát, miszerint a dolgok mind a fronton, mind az amerikai szerepvállalás tekintetében valószínűleg valamivel jobb irányba haladnak”, mint ahogy ez „néhány héttel ezelőtt tűnt”.

„Feltétlenül szükségesnek” nevezte Tusk a Lengyelország és Litvánia közötti, valamint a NATO-n belüli koordinációt „a jelenlegi és lehetséges jövőbeli orosz provokációk tekintetében”. „Mi vagyunk azok az országok, amelyek a leginkább ki vannak téve az orosz irányból érkező közvetlen provokációknak” – jegyezte meg.

Inga Ruginiene közölte: varsói látogatására Ukrajnából érkezett. Litvánia és Lengyelország kormányának „mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy Ukrajna saját feltételei szerint győzzön” a háborúban – jellentette ki a litván kormányfő.

(MTI)

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

