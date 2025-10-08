Egészen elképesztő Tuskék hozzáállása: nem adják ki az Északi Áramlat felrobbantóját

Európának az okozott problémát, hogy egyáltalán megépült az Északi Áramlat balti-tengeri német-orosz gázvezeték, nem pedig az, hogy felrobbantották, ezért Lengyelországnak nem érdeke kiadni Németországnak azt az ukrán férfit, akit a szabotázsakcióban való részvétellel gyanúsítanak – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő kedden Varsóban.

A lengyel miniszterelnök a Varsóba látogató új litván kormányfővel, Inga Ruginienével közös sajtóértekezletén beszélt arról, hogy

a múlt héten Lengyelországban elfogott és letartóztatott Volodimir Z. ukrán állampolgárt, akit Németország azzal gyanúsít, hogy 2022-ben búvárként részt vett az Északi Áramlat felrobbantásában, Varsó nem akarja kiadni.

„A mi szempontunkból az Északi Áramlat-2 kapcsán csak azoknak kellene szégyenkezniük és hallgatniuk, akik a gázvezeték megépítése mellett döntöttek” – jelentette ki Tusk. Európának, ezen belül Ukrajnának, Litvániának és Lengyelországnak „nem az a gondja, hogy az Északi Áramlat-2-t felrobbantották, hanem az, hogy megépítették”. A gázvezetéket Oroszország „egyes európai országok, illetve német és holland cégek pénzéből” létesítette, nemcsak Litvánia és Lengyelország, „hanem egész Európa létfontosságú érdekeit sértve” ezzel – fogalmazott.