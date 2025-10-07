Ft
Lengyelország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Angela Merkel

Angela Merkel olyat mondott, hogy abba beleremegett Lengyelország: nem maradt el a felháborodás

2025. október 07. 07:34

A volt német kancellár azt állította, hogy ő tárgyalt volna az oroszokkal, de ezt megakadályozták a balti államok és Lengyelország.

2025. október 07. 07:34
Angela Merkel volt német kancellár Lengyelországot és a balti államokat hibáztatta amiatt, hogy elutasították az Európai Unió közvetlen tárgyalásokra vonatkozó javaslatát Oroszországgal Ukrajna ügyében. 

Merkel, aki a 2014-es és 2015-ös minszki megállapodások egyik közvetítője volt, amelyek befagyasztották a konfliktust Ukrajna Donyeck-medencei régiójában. A Partizánnak adott interjújában elmondta, hogy 2021-ben, az Ukrajna elleni orosz támadás előtt, azt javasolta, hogy az EU-tagállamok új formátumot alakítsanak ki az Oroszországgal folytatott tárgyalásokra.

A volt kancellár így nyilatkozott: „Már 2021 júniusában úgy éreztem, hogy [Vlagyimir] Putyin orosz elnök nem veszi komolyan a minszki megállapodást, ezért új formátumot akartam. Akkoriban közvetlenül tudtunk volna beszélni Putyinnal az EU nevében” – állította Merkel, majd Lengyelországot és a balti államokat hibáztatta.

Elmondta, hogy szerinte miután Lengyelország és a balti államok elutasították, hogy ilyen formátumban tárgyaljanak, arra ösztönözte Putyint, hogy a háború útjára lépjen.

Néhányan az Európai Tanácsban nem támogatták ezt. Elsősorban a balti államok – Lettország, Litvánia és Észtország – voltak ellene, de Lengyelország is, mert attól tartottak, hogy nem lesz közös politikánk Oroszországgal szemben”

– mondta. Merkel hozzátette, hogy mivel nem volt szándék a blokkon belül ilyen közös politika kialakítására, javaslatát el kellett vetni, és nem voltak további közvetlen EU–Oroszország tárgyalások.

Nem maradt el a lengyel felháborodás

A volt német kancellár nyilatkozata éles bírálatokat váltott ki a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt politikusaiból – írta a Brussels Signal Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök a közösségi médiában így fogalmazott:

Angela Merkel bebizonyította, hogy ő az egyik legkártékonyabb német politikus Európában.”

A PiS parlamenti frakciójának vezetője, Mariusz Błaszczak azt követelte, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök ítélje el egykori szövetségesét, Merkelt „a Putyin-rezsim egyik finanszírozójának” nevezve, amiért támogatta az Oroszországgal való kereskedelmet.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz lengyel fejlesztési miniszter, korábbi moszkvai nagykövet szintén bírálta Merkel kijelentéseit, mondván, azok „az orosz propagandát erősítik”.

Nyitókép forrása: YouTube / képernyőfelvétel 

yazoo.tributary
2025. október 07. 09:54
Aztán így lett közös EU-s politika Oroszországgal szemben? Nem lett. Akárhonnan is nézzük, alkalmatlan, megvett embereket látni mindenhol...
zrx8
2025. október 07. 09:28
"Már 2021 júniusában úgy éreztem, hogy [Vlagyimir] Putyin orosz elnök nem veszi komolyan a minszki megállapodást" Há'bazmeg, most arról a minszki megállapodásról beszélsz, amiről azóta kimondtátok /lebuktatok/, hogy a nyugat soha nem gondolta komolyan, csak időt akart nyerni ?
londonbaby
2025. október 07. 09:22
Ez a náci büdös kurva is, mi a faszért nem megy már el megdögölni ?
jobbközépen
2025. október 07. 09:17
Tehát ha közvetve is de kimondhatjuk hogy a Balti államoknak és Lengyelországnak is köszönheti Ukrajna hogy végül az Oroszok a háborút választották. Azon viszont csodálkoznék ha a Britek keze nem lenne benne valamilyen módon , a világ legnagyobb szarkavarói .
