Német lap a Partizán-interjúról: Merkel az orosz agresszió helyett a Nyugat hibáit hangsúlyozta
A volt német kancellár azt állította, hogy ő tárgyalt volna az oroszokkal, de ezt megakadályozták a balti államok és Lengyelország.
Angela Merkel volt német kancellár Lengyelországot és a balti államokat hibáztatta amiatt, hogy elutasították az Európai Unió közvetlen tárgyalásokra vonatkozó javaslatát Oroszországgal Ukrajna ügyében.
Merkel, aki a 2014-es és 2015-ös minszki megállapodások egyik közvetítője volt, amelyek befagyasztották a konfliktust Ukrajna Donyeck-medencei régiójában. A Partizánnak adott interjújában elmondta, hogy 2021-ben, az Ukrajna elleni orosz támadás előtt, azt javasolta, hogy az EU-tagállamok új formátumot alakítsanak ki az Oroszországgal folytatott tárgyalásokra.
A volt kancellár így nyilatkozott: „Már 2021 júniusában úgy éreztem, hogy [Vlagyimir] Putyin orosz elnök nem veszi komolyan a minszki megállapodást, ezért új formátumot akartam. Akkoriban közvetlenül tudtunk volna beszélni Putyinnal az EU nevében” – állította Merkel, majd Lengyelországot és a balti államokat hibáztatta.
Elmondta, hogy szerinte miután Lengyelország és a balti államok elutasították, hogy ilyen formátumban tárgyaljanak, arra ösztönözte Putyint, hogy a háború útjára lépjen.
Néhányan az Európai Tanácsban nem támogatták ezt. Elsősorban a balti államok – Lettország, Litvánia és Észtország – voltak ellene, de Lengyelország is, mert attól tartottak, hogy nem lesz közös politikánk Oroszországgal szemben”
– mondta. Merkel hozzátette, hogy mivel nem volt szándék a blokkon belül ilyen közös politika kialakítására, javaslatát el kellett vetni, és nem voltak további közvetlen EU–Oroszország tárgyalások.
A volt német kancellár nyilatkozata éles bírálatokat váltott ki a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt politikusaiból – írta a Brussels Signal Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök a közösségi médiában így fogalmazott:
Angela Merkel bebizonyította, hogy ő az egyik legkártékonyabb német politikus Európában.”
A PiS parlamenti frakciójának vezetője, Mariusz Błaszczak azt követelte, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök ítélje el egykori szövetségesét, Merkelt „a Putyin-rezsim egyik finanszírozójának” nevezve, amiért támogatta az Oroszországgal való kereskedelmet.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz lengyel fejlesztési miniszter, korábbi moszkvai nagykövet szintén bírálta Merkel kijelentéseit, mondván, azok „az orosz propagandát erősítik”.
