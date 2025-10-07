Angela Merkel volt német kancellár Lengyelországot és a balti államokat hibáztatta amiatt, hogy elutasították az Európai Unió közvetlen tárgyalásokra vonatkozó javaslatát Oroszországgal Ukrajna ügyében.

Merkel, aki a 2014-es és 2015-ös minszki megállapodások egyik közvetítője volt, amelyek befagyasztották a konfliktust Ukrajna Donyeck-medencei régiójában. A Partizánnak adott interjújában elmondta, hogy 2021-ben, az Ukrajna elleni orosz támadás előtt, azt javasolta, hogy az EU-tagállamok új formátumot alakítsanak ki az Oroszországgal folytatott tárgyalásokra.

A volt kancellár így nyilatkozott: „Már 2021 júniusában úgy éreztem, hogy [Vlagyimir] Putyin orosz elnök nem veszi komolyan a minszki megállapodást, ezért új formátumot akartam. Akkoriban közvetlenül tudtunk volna beszélni Putyinnal az EU nevében” – állította Merkel, majd Lengyelországot és a balti államokat hibáztatta.

Elmondta, hogy szerinte miután Lengyelország és a balti államok elutasították, hogy ilyen formátumban tárgyaljanak, arra ösztönözte Putyint, hogy a háború útjára lépjen.