Németország Lengyelország Partizán orosz-ukrán háború interjú Angela Merkel balti államok

Német lap a Partizán-interjúról: Merkel az orosz agresszió helyett a Nyugat hibáit hangsúlyozta

2025. október 06. 16:15

A Bild szerint a volt kancellár Lengyelországon és a balti államokon is elverte a port az orosz–ukrán háború kitöréséért.

2025. október 06. 16:15
null

Angela Merkel volt német kancellár komoly közéleti vitát kavart hazájában, miután magyarországi látogatása alkalmával – amelyről a német sajtó túlnyomó többsége mélyen hallgatott – nemcsak Orbán Viktor miniszterelnökkel találkozott, hanem interjút adott a Partizánnak, amelyben érzékeny témákról is beszélt.

Angela Merkel a Partizán stúdiójában
Angela Merkel a Partizán stúdiójában / Forrás:  YouTube

Úgy véli, hogy

Lengyelország és a balti államok is hozzájárultak ahhoz, hogy megszakadt a diplomáciai párbeszéd Oroszországgal, és így közvetve az orosz–ukrán háború kitörését is elősegítették.

A Bild beszámolója szerint ez a kijelentés politikailag rendkívül kényes, hiszen a volt kancellár ezzel

a kelet-európai államokra hárítja a felelősség egy részét.

Az elszalasztott lehetőség

Merkel felidézte a 2015-ben általa közvetített minszki egyezményt, amely – mint fogalmazott – éveken át „nyugalmat teremtett”, és lehetőséget adott Ukrajnának arra, hogy megerősödjön. Elmondása szerint 2021 nyarán úgy érezte, Vlagyimir Putyin már nem veszi komolyan a megállapodást, ezért azt akarta elérni, hogy az Európai Unió közvetlenül tárgyaljon Moszkvával.

Ezt azonban nem mindenki támogatta”

– közölte Merkel, hozzátéve:

Elsősorban a balti államok, de Lengyelország is ellenezte.”

A volt kancellár szerint e négy ország

attól tartott, hogy nem lesz egységes orosz politikánk”.

A Bild értelmezése szerint Merkel ezzel lényegében azt sugallta, hogy ha ezek az országok nem vétózzák meg az új tárgyalási formátumot, talán elkerülhető lett volna Putyin 2022-es inváziója.

Elhallgatott tények?

A Bild szerint Merkel narratívája „sajátos és hiányos képet fest” a háború előzményeiről. A lap emlékeztetett, hogy

  • Oroszország a minszki megállapodás évei alatt is folytatta az agressziót,
  • több mint 5000 ukrán katonát ölt vagy sebesített meg, és
  • már 2021 tavaszán megkezdte a nagyszabású csapatösszevonásokat az ukrán határnál.

A Bild szerint tehát Putyin háborúja korántsem Merkel távozása után kezdődött.

A „Covid-elmélet”

A volt kancellár az interjúban a koronavírus-járványt is a háború egyik okaként említette. Úgy vélte, a pandémia miatt elmaradt személyes találkozók és tárgyalások akadályozták a kompromisszumokat.

Ha nem lehet szemtől szembe vitázni, nincsenek új megoldások sem”

– állapította meg. Merkel szerint a videókonferenciák nem pótolták a személyes diplomáciát, ezért

a járvány a politikai radikalizálódás fő oka lett.”

A Bild összegzése szerint

Merkel e kijelentéseivel a történtek súlypontját nem Oroszország agressziójára, hanem a Nyugat hibáira helyezte.

Ez Németországban és Lengyelországban egyaránt komoly visszhangot váltott ki.

A német lap ugyanakkor egyáltalán nem foglalkozott a volt kancellár Orbán Viktorra vonatkozó kijelentéseivel, például azzal, hogy világosan kimondta:

a magyar miniszterelnök nem Putyin trójai falova az Európai Unióban.

***

Fotó: Odd ANDERSEN / AFP

