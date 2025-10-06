Német lap a Partizán-interjúról: Merkel az orosz agresszió helyett a Nyugat hibáit hangsúlyozta

A Bild beszámolója szerint ez a kijelentés politikailag rendkívül kényes, hiszen a volt kancellár ezzel

a kelet-európai államokra hárítja a felelősség egy részét.

Az elszalasztott lehetőség

Merkel felidézte a 2015-ben általa közvetített minszki egyezményt, amely – mint fogalmazott – éveken át „nyugalmat teremtett”, és lehetőséget adott Ukrajnának arra, hogy megerősödjön. Elmondása szerint 2021 nyarán úgy érezte, Vlagyimir Putyin már nem veszi komolyan a megállapodást, ezért azt akarta elérni, hogy az Európai Unió közvetlenül tárgyaljon Moszkvával.