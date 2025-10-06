Német lap a Partizán-interjúról: Merkel az orosz agresszió helyett a Nyugat hibáit hangsúlyozta

Angela Merkel megérkezett Budapestre: így fogadta Orbán Viktor (GALÉRIA)
A találkozóról készült fotókat a galériánkban tekintheti meg.
A Bild szerint a volt kancellár Lengyelországon és a balti államokon is elverte a port az orosz–ukrán háború kitöréséért.
Angela Merkel volt német kancellár komoly közéleti vitát kavart hazájában, miután magyarországi látogatása alkalmával – amelyről a német sajtó túlnyomó többsége mélyen hallgatott – nemcsak Orbán Viktor miniszterelnökkel találkozott, hanem interjút adott a Partizánnak, amelyben érzékeny témákról is beszélt.
Úgy véli, hogy
Lengyelország és a balti államok is hozzájárultak ahhoz, hogy megszakadt a diplomáciai párbeszéd Oroszországgal, és így közvetve az orosz–ukrán háború kitörését is elősegítették.
Ezt is ajánljuk a témában
A találkozóról készült fotókat a galériánkban tekintheti meg.
A Bild beszámolója szerint ez a kijelentés politikailag rendkívül kényes, hiszen a volt kancellár ezzel
a kelet-európai államokra hárítja a felelősség egy részét.
Merkel felidézte a 2015-ben általa közvetített minszki egyezményt, amely – mint fogalmazott – éveken át „nyugalmat teremtett”, és lehetőséget adott Ukrajnának arra, hogy megerősödjön. Elmondása szerint 2021 nyarán úgy érezte, Vlagyimir Putyin már nem veszi komolyan a megállapodást, ezért azt akarta elérni, hogy az Európai Unió közvetlenül tárgyaljon Moszkvával.
Ezt azonban nem mindenki támogatta”
– közölte Merkel, hozzátéve:
Elsősorban a balti államok, de Lengyelország is ellenezte.”
A volt kancellár szerint e négy ország
attól tartott, hogy nem lesz egységes orosz politikánk”.
A Bild értelmezése szerint Merkel ezzel lényegében azt sugallta, hogy ha ezek az országok nem vétózzák meg az új tárgyalási formátumot, talán elkerülhető lett volna Putyin 2022-es inváziója.
A Bild szerint Merkel narratívája „sajátos és hiányos képet fest” a háború előzményeiről. A lap emlékeztetett, hogy
A Bild szerint tehát Putyin háborúja korántsem Merkel távozása után kezdődött.
A volt kancellár az interjúban a koronavírus-járványt is a háború egyik okaként említette. Úgy vélte, a pandémia miatt elmaradt személyes találkozók és tárgyalások akadályozták a kompromisszumokat.
Ha nem lehet szemtől szembe vitázni, nincsenek új megoldások sem”
– állapította meg. Merkel szerint a videókonferenciák nem pótolták a személyes diplomáciát, ezért
a járvány a politikai radikalizálódás fő oka lett.”
A Bild összegzése szerint
Merkel e kijelentéseivel a történtek súlypontját nem Oroszország agressziójára, hanem a Nyugat hibáira helyezte.
Ez Németországban és Lengyelországban egyaránt komoly visszhangot váltott ki.
A német lap ugyanakkor egyáltalán nem foglalkozott a volt kancellár Orbán Viktorra vonatkozó kijelentéseivel, például azzal, hogy világosan kimondta:
a magyar miniszterelnök nem Putyin trójai falova az Európai Unióban.
Ezt is ajánljuk a témában
„Nem is dőlnénk be ilyen dolognak, ezt abszurdnak tartom” – üzente a korábbi német kancellár.
***
Fotó: Odd ANDERSEN / AFP