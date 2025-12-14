„Itt senki sem magyar”: megszólalt a Tisza-szimpatizáns, és olyat mondott, amitől vérezni kezdett a fülünk (VIDEÓ)

„Van itt mindenféle népség, csak magyar nem...” – címmel tettek közzé a Patrióta Facebook-oldalán egy videót, amelyben a Tisza Párt egyik szimpatizánsa nyilatkozik a Kontrollnak. A felvétel közvetlen képet ad az ellenzéki gondolkodásmód lényegéről.

„Ezzel a gondolkodással nem is csoda, hogy Brüsszelbe rohangálnak fejsimogatásért. Mert a várost Eu-ró-pa építette, érted?” – tették hozzá.