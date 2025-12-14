Ft
„Itt senki sem magyar”: megszólalt a Tisza-szimpatizáns, és olyat mondott, amitől vérezni kezdett a fülünk (VIDEÓ)

2025. december 14. 13:23

„Ezzel a gondolkodással nem is csoda, hogy Brüsszelbe rohangálnak fejsimogatásért” – fogalmaztak a Patrióta Facebook-oldalán.

2025. december 14. 13:23
„Van itt mindenféle népség, csak magyar nem...” – címmel tettek közzé a Patrióta Facebook-oldalán egy videót, amelyben a Tisza Párt egyik szimpatizánsa nyilatkozik a Kontrollnak. A felvétel közvetlen képet ad az ellenzéki gondolkodásmód lényegéről.

„Ezzel a gondolkodással nem is csoda, hogy Brüsszelbe rohangálnak fejsimogatásért. Mert a várost Eu-ró-pa építette, érted?” – tették hozzá. 

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor
A felvétel itt megtekinthető

Színt vallott a baloldali propaganda: amikor Orbán Viktorról van szó, 1,6 millió szavazat az semmi, de Magyar Péter esetében már többszázezer miatt élőben ujjonganak

Kettős mérce a köbön: a 24.hu szerint a magyarokat „hidegen hagyta” a Nemzeti Konzultáció, holott rekordmennyiségű, 1,6 millió ív érkezett vissza. Bezzeg amikor a Tisza Párt harmadannyi embert sem tudott megszólítani, akkor élő közvetítéssel ünnepeltek – most viszont mélyen hallgatnak arról, hogy Magyar Péter a saját konzultációja kapcsán még a konkrét számokat sem merte közölni.

Nyitókép: Facebook

bergmann
2025. december 14. 15:27
A tökömet rá merem tenni , hogy ez a hp pedagógus.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. december 14. 15:26
Ezek ugyanazok. A baloldali összefogás propagandájában az szerepelt, hogy hatalomra jutásuk esetén azonnal megszüntetik az orosz gáz és olaj importját, Paks II-t nem építik meg és Paks I-et azonnal leállítják. A rezsicsökkentést és az ártámogatást eltörlik. Lebontják a kerítést és eltörlik a gyermekvédelmi törvényt. Támogatják a háborút és a migránsokat. Ha ez megvalósul akkor, Magyarország már rég tönkre ment volna. Ez a felelőtlen politizálás! Volt, aki ezekre a hülyékre szavazott.
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. december 14. 15:23
Az tévesztette meg, hogy itt már a Magyar (Péter, Bálint) sem magyar....
Válasz erre
1
0
q-q-ri-q
2025. december 14. 15:20
Ez is valami értelmes muciológus lehet, aki a belpesti romkocsmák mélyén Puzsérral szívott valamit, miközben a világot váltja meg, munka helyett. Pedig jobban járna a világ, és ő is, ha inkább megpróbálna dolgozni, és ha mindenáron szívni akar valamit, az f... legyen. Akkor talán nem azon keseregne, hogy milyen szörnyű ebben a jelenkori diktatúrában élni. És esetleg valami hasznosat is tenne.
Válasz erre
1
0
