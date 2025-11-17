Aggasztó tendencia: egyre erősebb az antiszemitizmus Európában

Orbán Viktor felrobbantotta a német internetet: döbbenetes, mennyien álltak ki mellette!
A zsidó közösségek egyre gyakrabban válnak fizikai támadások és bojkottok célpontjává.
„Rossz irány, hogy az európai hatóságok a zsidók védelme helyett mintha behódolnának az erőszaknak” – mondta az ATV-nek magyar zsidó irodalom egyik legismertebb kortárs alakja, Szántó T. Gábor szerint.
A Szombat főszerkesztője emellett arra figyelmeztetett, hogy a palesztinpárti tüntetésekkel párhuzamosan Európa több országában zsidókat vertek meg, izraeli szurkolókat tiltottak ki, és zsidó rendezvényeket mondtak le, miközben Izraelben is nő az elvándorlás.
Hiába lépett életbe októberben újabb gázai tűzszünet, a kontinensen folytatódtak a palesztinpárti és Izrael ellen irányuló demonstrációk.
Londonban például egy ügyvédet még nyáron azért vettek őrizetbe, mert Dávid csillagos nyakláncot viselt, amelyet a rendőrség azzal indokolt, hogy jelenléte sérthette a tüntetőket. Az eset jelképesen mutatja, hogy a hatóságok nem a fenyegetett kisebbség védelmét, hanem a tüntetők érzékenységét helyezték előtérbe. Más európai országokban is egyre szembetűnőbb a zsidó közösségek elleni nyomás. Milánó közelében egy francia rabbit a saját gyereke előtt vertek meg, mert kipát viselt, Malmöben pedig törölték a Zsidó Nemzetközi Filmfesztivált.
Szántó T. Gábor szerint aggasztó továbbá, hogy a hatóságok sokszor inkább elhajolnak a konfliktus elől, és nem biztosítják az ilyen rendezvények megtartását, ami további bátorítást ad az erőszakos, antiszemita szereplőknek.
„Európának minden polgára számára garantálnia kellene a biztonságot, és nem olyan jeleket adni, hogy az erőszak hatására megfélemlíthetők akár az intézmények, akár a hatóságok, akár a kisebbségi közösségek. Abban a pillanatban, ahogy ezt megérzi a radikalizmus, megérzik a fundamentalisták, akik támadják ezeket a zsidó rendezvényeket, intézményeket, akkor vérszemet kapnak és látni fogják, hogy elérik a céljaikat, és ez nem egy jó irány” – érvelt Szántó T. Gábor.
A sport világában is látványosan megjelent az Izrael elleni tiltakozás. Olaszországban egy Izrael elleni VB selejtező alatt palesztinpárti tüntetők csaptak össze a rendőrökkel, Birminghamben pedig az Aston Villa stadionjából tiltották ki a Maccabi Tel Aviv izraeli szurkolóit a két csapat Európa liga mérkőzése előtt. Ezek az esetek azt mutatják, hogy a politikai és vallási feszültségek a futballpályáktól a kulturális fesztiválokig szinte minden területre átterjednek.
