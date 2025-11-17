Ft
11. 17.
hétfő
Európa Szántó T Gábor rendezvény izraeli Birmingham konfliktus

Aggasztó tendencia: egyre erősebb az antiszemitizmus Európában

2025. november 17. 06:33

A zsidó közösségek egyre gyakrabban válnak fizikai támadások és bojkottok célpontjává.

2025. november 17. 06:33
null

„Rossz irány, hogy az európai hatóságok a zsidók védelme helyett mintha behódolnának az erőszaknak” – mondta az ATV-nek magyar zsidó irodalom egyik legismertebb kortárs alakja, Szántó T. Gábor szerint.

A Szombat főszerkesztője emellett arra figyelmeztetett, hogy a palesztinpárti tüntetésekkel párhuzamosan Európa több országában zsidókat vertek meg, izraeli szurkolókat tiltottak ki, és zsidó rendezvényeket mondtak le, miközben Izraelben is nő az elvándorlás. 

Hiába lépett életbe októberben újabb gázai tűzszünet, a kontinensen folytatódtak a palesztinpárti és Izrael ellen irányuló demonstrációk. 

Londonban például egy ügyvédet még nyáron azért vettek őrizetbe, mert Dávid csillagos nyakláncot viselt, amelyet a rendőrség azzal indokolt, hogy jelenléte sérthette a tüntetőket. Az eset jelképesen mutatja, hogy a hatóságok nem a fenyegetett kisebbség védelmét, hanem a tüntetők érzékenységét helyezték előtérbe. Más európai országokban is egyre szembetűnőbb a zsidó közösségek elleni nyomás. Milánó közelében egy francia rabbit a saját gyereke előtt vertek meg, mert kipát viselt, Malmöben pedig törölték a Zsidó Nemzetközi Filmfesztivált. 

Szántó T. Gábor szerint aggasztó továbbá, hogy a hatóságok sokszor inkább elhajolnak a konfliktus elől, és nem biztosítják az ilyen rendezvények megtartását, ami további bátorítást ad az erőszakos, antiszemita szereplőknek. 

„Európának minden polgára számára garantálnia kellene a biztonságot, és nem olyan jeleket adni, hogy az erőszak hatására megfélemlíthetők akár az intézmények, akár a hatóságok, akár a kisebbségi közösségek. Abban a pillanatban, ahogy ezt megérzi a radikalizmus, megérzik a fundamentalisták, akik támadják ezeket a zsidó rendezvényeket, intézményeket, akkor vérszemet kapnak és látni fogják, hogy elérik a céljaikat, és ez nem egy jó irány” – érvelt Szántó T. Gábor. 

 A sport világában is látványosan megjelent az Izrael elleni tiltakozás. Olaszországban egy Izrael elleni VB selejtező alatt palesztinpárti tüntetők csaptak össze a rendőrökkel, Birminghamben pedig az Aston Villa stadionjából tiltották ki a Maccabi Tel Aviv izraeli szurkolóit a két csapat Európa liga mérkőzése előtt. Ezek az esetek azt mutatják, hogy a politikai és vallási feszültségek a futballpályáktól a kulturális fesztiválokig szinte minden területre átterjednek.

Nyitókép: Asif HASSAN / AFP

***

nedudgi
2025. november 17. 08:17
Amikor etnikai és kulturális alpon kezdtek el az oroszok ellen agitálni az EU-ban, akkor lefektették ennek az egésznek az alapját.
recipracio-2
2025. november 17. 07:56
Orbánnak szüksége van a széljobb csürhe szavazataira is, úgyhogy lesznek még feléjük hasonló gesztusok. A manipuláció egyik legegyszerűbb módja a magyarkodó gyűlöletkeltés. Szívesen alkalmazzák, hiszen nem kell hozzá sok pénz, történelmi ismeretek, megalapozott érvelés, kifinomult vitakultúra, tájékozottság. Sőt, ezek mind csak megnehezítenék a végletekig leegyszerűsített információtartalmat, a primitív ösztönökre épített érzelmi befolyásolást. Akinek a legfőbb értéke az "igaz magyarsága", az soha nem fogja felismerni, hogy valójában a saját szellemi nyomorát próbálja ezzel fedezni, és az ebből fakadó önbecsüléshiánya és lelki sebezhetősége vezet oda, hogy szinte önként felajánlja magát a gátlástalan manipuláció tárgyaként.
recipracio-2
2025. november 17. 07:50
Az izraeli szövetség, ami átírta Orbán politikáját- amit elsősorban nyújtani tudunk Izraelnek, az az EU külpolitikájának bomlasztása".EUban Mo szavaz a leginkább Izrael érdekének megfelelően. Magyarország vétóz és politikai konfliktusokat vállal az EU-ban Izrael érdekében, és amit cserébe kap, az elsősorban Netanjahu kapcsolatrendszere. Orbánt támogatta, segített ajtókat nyitni Oroszország és Kína fele is A zsidó érdek a magyar jobboldal átformálását jelentile akarja választani a magyar jobboldalról az antiszemitizmus bélyegét. mondhatja nekem bárki Orbán nem fasiszta/én nemzetthynácinak nevezem,de 2002 haza nem lehet ellenzékben,újraszámlálás,Erzsébet híd elfoglalása ,barikád,a 2006-os focinácik erőszakos puccskisérlet óta ,2010-től magáévá tette az összes antiszemita,rasszista,nazionalista,sovén ,neonáci szélsőséget ,hatalmi érdekből azt a talajt trágyázza -az antiszemita Horthy rezsim,Trianon,WaSS Albert, rehabilitációja, reinkarnálása, -sikerrel amiből az a náci szörny kinőtt.
recipracio-2
2025. november 17. 07:31
Orbán: Csurka csinált belőlem ismert embert,ez is be igazolódott, az egész unióval szemben védi a körözött izraeli elnököt!Csurka istván náci A FideSS szobrot állított az antiszemita Csurkának, -a fideszes holdudvar konferenciát rendezett a szélsőjobbolali politikusnak, illetve kiderült, hogy Lakiteleken szobrot is állítanak neki. senkiházi Csurkát, aki a származása miatt ugyan nyilván nem utált senkit, de a nemzetközi zsidó hálózatra hivatkozva pontosan a származásuk miatt nyomta rá a magyarellenesség bélyegét több százezer magyarra, gyűjtötte egy párt ernyője alá a zsidókat közösen gyűlölő agyhalott szarháziakat, ő volt az, aki a rendszerváltás utáni békés, romeltakarítós, közösen építkezős, 'találjuk-ki-együtt' hangulatban, ahol jobb és baloldalon is elég komoly, elég visszafogott, és elég civilizált arcok ültek - szóval Csurka volt az egyik legelső, aki ebben a kompromisszumkereső hangulatban odaszart az asztalra, és inkább visszahozta a közbeszédbe a nettó gyűlöletet
