Aggasztó tendencia: egyre erősebb az antiszemitizmus Európában

„Rossz irány, hogy az európai hatóságok a zsidók védelme helyett mintha behódolnának az erőszaknak” – mondta az ATV-nek magyar zsidó irodalom egyik legismertebb kortárs alakja, Szántó T. Gábor szerint.

A Szombat főszerkesztője emellett arra figyelmeztetett, hogy a palesztinpárti tüntetésekkel párhuzamosan Európa több országában zsidókat vertek meg, izraeli szurkolókat tiltottak ki, és zsidó rendezvényeket mondtak le, miközben Izraelben is nő az elvándorlás.

Hiába lépett életbe októberben újabb gázai tűzszünet, a kontinensen folytatódtak a palesztinpárti és Izrael ellen irányuló demonstrációk.

Londonban például egy ügyvédet még nyáron azért vettek őrizetbe, mert Dávid csillagos nyakláncot viselt, amelyet a rendőrség azzal indokolt, hogy jelenléte sérthette a tüntetőket. Az eset jelképesen mutatja, hogy a hatóságok nem a fenyegetett kisebbség védelmét, hanem a tüntetők érzékenységét helyezték előtérbe. Más európai országokban is egyre szembetűnőbb a zsidó közösségek elleni nyomás. Milánó közelében egy francia rabbit a saját gyereke előtt vertek meg, mert kipát viselt, Malmöben pedig törölték a Zsidó Nemzetközi Filmfesztivált.

Szántó T. Gábor szerint aggasztó továbbá, hogy a hatóságok sokszor inkább elhajolnak a konfliktus elől, és nem biztosítják az ilyen rendezvények megtartását, ami további bátorítást ad az erőszakos, antiszemita szereplőknek.