Videó: így hangzik a magyar yes az Egyesült Államokban

A világranglistán 94. helyen álló magyar játékos, aki a második körben a másodikként rangsorolt holland Tallon Griekspoort búcsúztatta, a nyolcaddöntőben pedig a 14. helyen kiemelt spanyol Roberto Bautista Agutnál is jobbnak bizonyult, a negyeddöntőt is sikerrel vette: két szettben, 1 óra 41 perc alatt győzte le az ATP-rangsorban 46. ellenfelét – számolt be róla az MTI.

Az, hogy ez mit is jelent Fucsovicsnak, jól látszik ezen a videón, ahogy kiszakad belőle az öröm egy üvöltés formájában a kézfogás után:

Yes (Igen)!

A fináléért a tizenegyedikként rangsorolt amerikai Sebastian Korda (86.) lesz a magyar teniszező ellenfele péntek este. Nemsokára pedig következik a US Open.