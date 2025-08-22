Ft
Jaume Munar tenisz Fucsovics Márton

Videó: így hangzik a magyar yes az Egyesült Államokban

2025. augusztus 22. 08:47

Fucsovics Márton folytatta jó sorozatát, és a 12. helyen kiemelt spanyol Jaume Munar legyőzésével elődöntőbe jutott a 800 ezer dollár (270 millió forint) összdíjazású észak-karolinai keménypályás tenisztornán, Winston-Salemben.

2025. augusztus 22. 08:47
null

A világranglistán 94. helyen álló magyar játékos, aki a második körben a másodikként rangsorolt holland Tallon Griekspoort búcsúztatta, a nyolcaddöntőben pedig a 14. helyen kiemelt spanyol Roberto Bautista Agutnál is jobbnak bizonyult, a negyeddöntőt is sikerrel vette: két szettben, 1 óra 41 perc alatt győzte le az ATP-rangsorban 46. ellenfelét – számolt be róla az MTI.

Az, hogy ez mit is jelent Fucsovicsnak, jól látszik ezen a videón, ahogy kiszakad belőle az öröm egy üvöltés formájában a kézfogás után: 

Yes (Igen)!

A fináléért a tizenegyedikként rangsorolt amerikai Sebastian Korda (86.) lesz a magyar teniszező ellenfele péntek este. Nemsokára pedig következik a US Open.

Nyitókép: MTI/EPA/Daniel Hambury

