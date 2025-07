Kiváló hírt kaptunk, három magyar is főtáblás az év utolsó nagy eseményén!

A női teniszezőknél Bondár Anna, a férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton biztosan ott lesz a US Open főtábláján – jelentették be honlapjukon az év utolsó Grand Slam-tornájának rendezői.

A hétfői világranglistát alapul véve a nőknél az első 99, a férfiaknál a 101 legelőkelőbb pozíciót elfoglaló játékos helye biztos a New York-i kemény pályás tenisztorna főtábláján. Így Bondár (77.), Marozsán (56.) és Fucsovics (89.) révén három magyar teniszező lesz ott a mezőnyben, amely összesen 18 korábbi Grand Slam-tornagyőztest foglal magában, közülük tíz játékos volt már bajnok a US Openen is. A magyarok közül legutóbb, Wimbledonban Fucsovics Márton jutott a legtovább, a harmadik fordulóig, ott a későbbi negyeddöntős Ben Shelton búcsúztatta.