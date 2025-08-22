Óriási bajba került Dárdai a németek szerint, problémás magyar srácnak hívják Berlinben

Megsérült a magyar válogatott alapembere, mindenki a diagnózist várja
Nemzeti együttesünk bő egy hónap múlva megkezdi szereplését a világbajnoki selejtezősorozatban.
Egy berlini lap szerint a Bundesliga 2-ben szereplő Hertha BSC magyar válogatott védője, Dárdai Márton könnyen elveszítheti helyét a csapatban.
„Ugyan összeségében alapembernek számít hátvédposzton, most mégis óriási bajban van a 23 éves Dárdai Márton. Ahelyett, hogy a védelem vezére lenne, immár a Hertha problémás gyereke” – idézi a Csakfoci a Berliner Zeitungot.
A német lap azért foglalkozik kiemelten a magyar labdarúgó-válogatott védőjével, mert az utóbbi három meccsen lecserélték, ilyen pedig korábban soha nem fordult elő vele.
A legidősebb Dárdai fivérnek ez
Ráadásul mindhárom alkalommal posztriválisa, Niklas Kolbe állt be a helyére, aki a német lap szerint komolyan veszélyezteti Dárdai pozícióját a Herthában.
A keserű valóság: Dárdai komoly válságban van.
Korábban megkérdőjelezhetetlen alapembernek számított, most azonban meginogni látszik a helye. A konkurencia pedig nem alszik – épp ellenkezőleg! Kolbe egyre inkább nyomul a kezdőcsapat felé, és akár már vasárnap, a Darmstadt elleni bajnokin el is érheti" – írják, majd ki is emelték, miért veszélyes Dárdaira csapattársa.
„Hiába 196 centiméter magas Kolbe, az új igazolás igazi sprintbajnok. A 34,67 km/órás csúcssebességével a múlt szezonban gyorsabb volt bármelyik Hertha-védőnél. Összehasonlításképp: Dárdai (33,57), Gechter (33,41) és Leistner (31,32) – mind lassabbak. Kolbe igazi olcsó fogás: mindössze 100 ezer euróért érkezett, miután nyolc évet lehúzott a Regionalligában (Nöttingen, Stuttgarter Kickers), majd egy idényt a Bundesliga 2-ben, Ulmban. Dárdai ezzel szemben már 2020-as profi bemutatkozása óta 111 meccsen lépett pályára a Herthában az első és másodosztályban – vagyis van rutinja, csak éppen most nem tudja kamatoztatni a pályán.
A helyzet egyértelmű: ha meg akarja tartani a helyét a kezdőben, Dárdainak most kell bizonyítania. Különben jöhet a legrosszabb forgatókönyv – kiszorulhat a Hertha kezdőjéből, ezzel pedig a fővárosi klubnál maradó utolsó Dárdaiként is elveszítheti státuszát"
– fogalmaznak.
Kíváncsian várjuk, mit szól Dárdai Márton helyzetéhez Marco Rossi szövetségi kapitány, aki jövő kedden hirdeti ki keretét az Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre.
Ezt is ajánljuk a témában
Nemzeti együttesünk bő egy hónap múlva megkezdi szereplését a világbajnoki selejtezősorozatban.
Nyitókép: Jürgen Fromme / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP