Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Dárdai Márton Hertha BSC

Óriási bajba került Dárdai a németek szerint, problémás magyar srácnak hívják Berlinben

2025. augusztus 22. 09:20

Egy berlini lap szerint a Bundesliga 2-ben szereplő Hertha BSC magyar válogatott védője, Dárdai Márton könnyen elveszítheti helyét a csapatban.

2025. augusztus 22. 09:20
null

„Ugyan összeségében alapembernek számít hátvédposzton, most mégis óriási bajban van a 23 éves Dárdai Márton. Ahelyett, hogy a védelem vezére lenne, immár a Hertha problémás gyereke” – idézi a Csakfoci a Berliner Zeitungot.

A német lap azért foglalkozik kiemelten a magyar labdarúgó-válogatott védőjével, mert az utóbbi három meccsen lecserélték, ilyen pedig korábban soha nem fordult elő vele.

A legidősebb Dárdai fivérnek ez 

  • a Schalke és a Karlsruhe elleni bajnokin, majd
  • a Preußen Münster elleni kupamérkőzésen jött össze.

Ráadásul mindhárom alkalommal posztriválisa, Niklas Kolbe állt be a helyére, aki a német lap szerint komolyan veszélyezteti Dárdai pozícióját a Herthában.

A keserű valóság: Dárdai komoly válságban van.

Korábban megkérdőjelezhetetlen alapembernek számított, most azonban meginogni látszik a helye. A konkurencia pedig nem alszik – épp ellenkezőleg! Kolbe egyre inkább nyomul a kezdőcsapat felé, és akár már vasárnap, a Darmstadt elleni bajnokin el is érheti" – írják, majd ki is emelték, miért veszélyes Dárdaira csapattársa.

„Hiába 196 centiméter magas Kolbe, az új igazolás igazi sprintbajnok. A 34,67 km/órás csúcssebességével a múlt szezonban gyorsabb volt bármelyik Hertha-védőnél. Összehasonlításképp: Dárdai (33,57), Gechter (33,41) és Leistner (31,32) – mind lassabbak. Kolbe igazi olcsó fogás: mindössze 100 ezer euróért érkezett, miután nyolc évet lehúzott a Regionalligában (Nöttingen, Stuttgarter Kickers), majd egy idényt a Bundesliga 2-ben, Ulmban. Dárdai ezzel szemben már 2020-as profi bemutatkozása óta 111 meccsen lépett pályára a Herthában az első és másodosztályban – vagyis van rutinja, csak éppen most nem tudja kamatoztatni a pályán.

A helyzet egyértelmű: ha meg akarja tartani a helyét a kezdőben, Dárdainak most kell bizonyítania. Különben jöhet a legrosszabb forgatókönyv – kiszorulhat a Hertha kezdőjéből, ezzel pedig a fővárosi klubnál maradó utolsó Dárdaiként is elveszítheti státuszát"

 – fogalmaznak.

Kíváncsian várjuk, mit szól Dárdai Márton helyzetéhez Marco Rossi szövetségi kapitány, aki jövő kedden hirdeti ki keretét az Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Jürgen Fromme / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!