Óriási bajba került Dárdai a németek szerint, problémás magyar srácnak hívják Berlinben

„Ugyan összeségében alapembernek számít hátvédposzton, most mégis óriási bajban van a 23 éves Dárdai Márton. Ahelyett, hogy a védelem vezére lenne, immár a Hertha problémás gyereke” – idézi a Csakfoci a Berliner Zeitungot.

A német lap azért foglalkozik kiemelten a magyar labdarúgó-válogatott védőjével, mert az utóbbi három meccsen lecserélték, ilyen pedig korábban soha nem fordult elő vele.

A legidősebb Dárdai fivérnek ez

a Schalke és a Karlsruhe elleni bajnokin, majd

a Preußen Münster elleni kupamérkőzésen jött össze.

Ráadásul mindhárom alkalommal posztriválisa, Niklas Kolbe állt be a helyére, aki a német lap szerint komolyan veszélyezteti Dárdai pozícióját a Herthában.

A keserű valóság: Dárdai komoly válságban van.

Korábban megkérdőjelezhetetlen alapembernek számított, most azonban meginogni látszik a helye. A konkurencia pedig nem alszik – épp ellenkezőleg! Kolbe egyre inkább nyomul a kezdőcsapat felé, és akár már vasárnap, a Darmstadt elleni bajnokin el is érheti" – írják, majd ki is emelték, miért veszélyes Dárdaira csapattársa.

„Hiába 196 centiméter magas Kolbe, az új igazolás igazi sprintbajnok. A 34,67 km/órás csúcssebességével a múlt szezonban gyorsabb volt bármelyik Hertha-védőnél. Összehasonlításképp: Dárdai (33,57), Gechter (33,41) és Leistner (31,32) – mind lassabbak. Kolbe igazi olcsó fogás: mindössze 100 ezer euróért érkezett, miután nyolc évet lehúzott a Regionalligában (Nöttingen, Stuttgarter Kickers), majd egy idényt a Bundesliga 2-ben, Ulmban. Dárdai ezzel szemben már 2020-as profi bemutatkozása óta 111 meccsen lépett pályára a Herthában az első és másodosztályban – vagyis van rutinja, csak éppen most nem tudja kamatoztatni a pályán.

A helyzet egyértelmű: ha meg akarja tartani a helyét a kezdőben, Dárdainak most kell bizonyítania. Különben jöhet a legrosszabb forgatókönyv – kiszorulhat a Hertha kezdőjéből, ezzel pedig a fővárosi klubnál maradó utolsó Dárdaiként is elveszítheti státuszát"

– fogalmaznak.

Kíváncsian várjuk, mit szól Dárdai Márton helyzetéhez Marco Rossi szövetségi kapitány, aki jövő kedden hirdeti ki keretét az Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre.