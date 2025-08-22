Mindenkire vonatkozó szigorítást vezettek be: aki ezt a szabályt megszegi, súlyos százezreket fizethet

Sokan ki fognak akadni a BKK-ra: még hónapokba telik, mire érvénybe lép ez a kedvezmény
Annak ellenére húzódik az ügy, hogy a közgyűlés már márciusban megszavazta az erről szóló javaslatot.
Pár héten belül érvénybe lép az rendelet.
A biztonsági öv használat elmulasztása bekerült az objektív felelősség körébe, ami azt jelenti, hogy ha a VÉDA-kapuk és mobil kamerák kiszúrják, hogy valaki nem kapcsolta be az övet, akkor nem a mulasztást elkövető utas, hanem az autó üzembentartója köteles befizetni a bírságot – írja a SZOLJON.
Szeptember 18-ával pedig hatályba kerül az a rendelet is, ami az ilyenkor fizetendő büntetés mértékét határozza meg. A birság sok esetben súlyos százezrekbe kerülhet.
Korábban csak akkor járt büntetés a biztonsági öv használatának elmulasztásáért, ha a rendőr személyesen állította meg az autót és vette észre a szabálysértést.
Ez a törvény most úgy változik, hogy az autóban minden egyes utasért az autó üzembentartója felel. Továbbá a büntetést kiróják akkor is, ha közúti ellenőrzés (tehát kamerás megfigyelés) során buknak le az utasok.
A bírságok a következő képen alakulhatnak majd:
Nyitókép: SABAH ARAR / AFP
