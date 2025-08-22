Ft
autóban autó üzembentartó kamera bírság öv

Mindenkire vonatkozó szigorítást vezettek be: aki ezt a szabályt megszegi, súlyos százezreket fizethet

2025. augusztus 22. 10:37

Pár héten belül érvénybe lép az rendelet.

2025. augusztus 22. 10:37
null

A biztonsági öv használat elmulasztása bekerült az objektív felelősség körébe, ami azt jelenti, hogy ha a VÉDA-kapuk és mobil kamerák kiszúrják, hogy valaki nem kapcsolta be az övet, akkor nem a mulasztást elkövető utas, hanem az autó üzembentartója köteles befizetni a bírságot – írja a SZOLJON.

Szeptember 18-ával pedig hatályba kerül az a rendelet is, ami az ilyenkor fizetendő büntetés mértékét határozza meg. A birság sok esetben súlyos százezrekbe kerülhet.

Korábban csak akkor járt büntetés a biztonsági öv használatának elmulasztásáért, ha a rendőr személyesen állította meg az autót és vette észre a szabálysértést.

Ez a törvény most úgy változik, hogy az autóban minden egyes utasért az autó üzembentartója felel. Továbbá a büntetést kiróják akkor is, ha közúti ellenőrzés (tehát kamerás megfigyelés) során buknak le az utasok. 

A bírságok a következő képen alakulhatnak majd: 

  • Lakott területen belül: 20.000 forint/be nem csatolt személy
  • Lakott területen kívül: 30.000 forint/be nem csatolt személy
  • Autóúton vagy autópályán: 40.000 forint/be nem csatolt személy

Nyitókép: SABAH ARAR / AFP

Csomorkany
2025. augusztus 22. 12:23
Motorozni, buszon állni meg szabad. Azért ebben sincs túl sok logika...
Válasz erre
1
0
europész
2025. augusztus 22. 12:17
Hat felolem ez rendben van.De mi van a motorosokkal?Altalaban lakott teruleten kivul meg autopalyan is jo ha kilencvennel megyek autoval.A motorosok viszont egy szal bukoval Isten tudja mennyivel cikaznak,de nagyon mennek.Nagyon vigyazok ra ha valahonnan egy is kozelit kulon figyelembe reszesitem nehogy miattam bajba keveredjen.En is rendszeresen motorozom es mindig kesz vagyok barmikor lemondani az elsobbsegemrol.Kedvenc utazasi sebessegem a 70-80.Az felett mar nincs bameszkodas es nem kellemes az utazas. Le kellene szabalyozni a sebesseget szazas tempora minden fajta nagyteljesitmenyu motornal es robogonal.Ez lehetne egy biztonsagi ov a motoron.Ugy is eleg veszelyt jelentene a motorosnak ha borul vagy csattan.
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2025. augusztus 22. 12:15
Az autó üzembentartója sok esetben nem az aktuális autóvezetö. Éppenséggel sok-sok kilométerre tartózkodhat az általa üzemben tartott jármütöl. Érdekelne hogyan tudná ellenörizni vagy éppenséggel kötelezni a jármü utasait az övhasználatra? Félreértés ne essék: én 1971 óta övhasználó vagyok és több évig ralliversenyeken is részt vettem. Csak az furcsa hogyan lehet az üzembentartót felelössé tenni és nem azt aki éppen a jármüvet használja??? Mert az üzembentartót könnyebb a rendszám alapján szívatni? Akkor ez egy nagyon rossz ötlet....
Válasz erre
0
0
oregfa-0
2025. augusztus 22. 11:29
Helyes, előbb kellett volna!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.