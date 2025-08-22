Ft
ETO FC Csinger Márk Zeljko Gavric Rapid Wien

ETO–Rapid Wien: Gavric pokoli visszavágótól tart, Csinger szerint Bolla jól játszott, de…

2025. augusztus 22. 08:17

Zeljko Gavric szerint nem a góljai számítanak, míg Csinger Márk Bolla Bendegúz teljesítményéről beszélt. Játékosértékelések az ETO–Rapid Wien után.

null

Aki ott volt Győrben vagy nézte a meccset a képernyő előtt csütörtökön, az talán soha nem felejti el az ETO FC–Rapid Wien mérkőzést a Konferencia-liga rájátszásában, amelynek odavágóján a győriek 2–1-re győzték le a bécsieket, ráadásul Zeljko Gavric (győztes) bombagólja élményszámba ment. A korábban a Rapid jelenlegi vezetőedzője, Peter Stöger kezei alatt a Ferencvárosban (csak perceket) futballozó szerb játékos szerezte a magyar csapat mindkét gólját.

ETO–Rapid Wien: volt mit ünnepelni Győrben / Fotó: MTI/Krizsán Csaba

ETO–Rapid Wien: Gavric és Csinger értékelése

„Nem ez számít, mindannyian sokat tettünk ezért a győzelemért” – értékelt szerényen az NSO Tv kamerája előtt Gavric. – „Igen nehéz meccset tudhatunk magunk mögött. Ellenfelünk jól képzett játékosokból áll: magasak, erősek, ezért a levegőben is nagyon jók, de labdával is veszélyesek. Nagyon kemény visszavágóra számítok, idegenben is fókuszáltnak kell lennünk.”

Elárulta: Borbély Balázs vezetőedzőhöz hasonlóan ő is azon a véleményen van, hogy az egygólos előny nem sokat jelent.

„Nincs még lefutva a párharc, ezért most elsősorban a regenerációra kell koncentrálnunk. Idegenben a maximumot kell nyújtanunk, hogy bejussunk a főtáblára. 

Biztos pokoli lesz a hangulat Bécsben, most is megtapasztaltuk, milyenek a szurkolóik, sokan eljöttek Győrbe.

Ez hazai pályán még több pluszt jelent számukra, de nekünk a saját játékunkra kell koncentrálnunk, és bízom benne, hogy győzni fogunk.”

Az ETO védője, Csinger Márk a Rapid Wien magyarjának, Bolla Bendegúznak a teljesítményéről is beszélt, aki a vendégcsapat egyik legjobbja volt.

Jól játszott, de szerencsére nem volt olyan megmozdulása vagy momentuma a pályán, amivel el tudta volna dönteni a mérkőzést, így mi nyertünk.”

A párharc visszavágóját jövő csütörtökön rendezik Bécsben.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

egonsamu-2
2025. augusztus 22. 08:55
Gratulálok fiúk nagyon nagy küzdelemben gyöztetek! Jövö héten még nagyobbat kell alakítani. Legalább 120 ezer györi lesz veletek ott is!
angolpuska
2025. augusztus 22. 08:49
Bolla Bendegúz nyilatkozata nagyon ellenszenves volt. A Győr két gyönyörű gólját degradálta, nem sportemberhez méltó.
rezeda-kazmer
2025. augusztus 22. 08:23
Már a Fradiba érkezésekor nagyon szimpatikus volt ez a Gavrics-fiú. Remélem, nagyon jó focista válik egyszer belőle.
