ETO–Rapid Wien: Gavric pokoli visszavágótól tart, Csinger szerint Bolla jól játszott, de…

ETO–Rapid Wien: Peter Stöger a Mandinernek elmondta, miért nem játszatta a Fradiban a győri meccs hősét
Zeljko Gavric szerint nem a góljai számítanak, míg Csinger Márk Bolla Bendegúz teljesítményéről beszélt. Játékosértékelések az ETO–Rapid Wien után.
Aki ott volt Győrben vagy nézte a meccset a képernyő előtt csütörtökön, az talán soha nem felejti el az ETO FC–Rapid Wien mérkőzést a Konferencia-liga rájátszásában, amelynek odavágóján a győriek 2–1-re győzték le a bécsieket, ráadásul Zeljko Gavric (győztes) bombagólja élményszámba ment. A korábban a Rapid jelenlegi vezetőedzője, Peter Stöger kezei alatt a Ferencvárosban (csak perceket) futballozó szerb játékos szerezte a magyar csapat mindkét gólját.
Ezt ígérte Borbély Balázs a visszavágóra.
„Nem ez számít, mindannyian sokat tettünk ezért a győzelemért” – értékelt szerényen az NSO Tv kamerája előtt Gavric. – „Igen nehéz meccset tudhatunk magunk mögött. Ellenfelünk jól képzett játékosokból áll: magasak, erősek, ezért a levegőben is nagyon jók, de labdával is veszélyesek. Nagyon kemény visszavágóra számítok, idegenben is fókuszáltnak kell lennünk.”
Elárulta: Borbély Balázs vezetőedzőhöz hasonlóan ő is azon a véleményen van, hogy az egygólos előny nem sokat jelent.
„Nincs még lefutva a párharc, ezért most elsősorban a regenerációra kell koncentrálnunk. Idegenben a maximumot kell nyújtanunk, hogy bejussunk a főtáblára.
Biztos pokoli lesz a hangulat Bécsben, most is megtapasztaltuk, milyenek a szurkolóik, sokan eljöttek Győrbe.
Ez hazai pályán még több pluszt jelent számukra, de nekünk a saját játékunkra kell koncentrálnunk, és bízom benne, hogy győzni fogunk.”
Az ETO védője, Csinger Márk a Rapid Wien magyarjának, Bolla Bendegúznak a teljesítményéről is beszélt, aki a vendégcsapat egyik legjobbja volt.
Jól játszott, de szerencsére nem volt olyan megmozdulása vagy momentuma a pályán, amivel el tudta volna dönteni a mérkőzést, így mi nyertünk.”
A párharc visszavágóját jövő csütörtökön rendezik Bécsben.
