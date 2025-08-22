Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
augusztus 20 pride Dobrev Klára

Dobrev Klára durván belerondított a magyarok ünnepébe, a pride-on viszont táncra perdült

2025. augusztus 22. 08:01

Szégyen!

2025. augusztus 22. 08:01
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Azt már megszokhattuk, hogy a baloldal szemében vörös posztó, ha Magyarországot, a magyarságot ünnepeljük. Ezért az augusztus 20. mindig támadások kereszttüzébe kerül. Természetesen mindig felhozzák demagóg módon, hogy milyen sok pénzbe kerül, mennyi kórházat lehetne belőle felújítani satöbbi.

Dobrev Klára arcátlanul odáig merészkedett a gyűlölködésben és magyar gyalázásában, hogy a következőket volt képe mondani egy videóban:

»Augusztus 20-án őszintén ki kell mondani: nincs mit ünnepelnünk, amíg Orbán Viktor vezeti ezt az országot.«

Annak fényében különösen visszataszítók ezek a gondolatok, hogy Klára asszony a pride-on viszont ünnepelt és igencsak jól érezte magát. A DK-vezér vérlázító szavaival ellentétben az egész ország emelt fővel ünnepelte a magyar államalapítást. 

A nap fénypontja, a tűzijáték idén is elvarázsolta a közönséget a Margitszigettől egészen a Petőfi hídig. Idei különlegesség volt, hogy az eddigi 4,3 kilométer helyett több mint öt kilométer hosszan elnyúlt a tűz és a fények művészi produkciója, emellett csodálatos fényfestésben gyönyörködhettek a látogatók a Parlament Duna felőli és déli oldalán, valamint a Lánchíd teljes felületén.

A műsort különleges, kétrészes drónshow – melyben ezerháromszáz drón összehangolt repülése volt látható –, valamint fény- és lézershow egészítette ki.”

Nyitókép: Dobrev Klára Facebook-oldala

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
orbandiktatura
2025. augusztus 22. 08:49
Reméljük jó sokat szenved ez a faszszopó büdös zsidó kurva az Orbán-diktatúrában !
Válasz erre
0
0
La Piovra
2025. augusztus 22. 08:49
Legalább az aratásnak örülne, amit Ferivel közösen végeztek az adónkból!
Válasz erre
0
0
fofo
2025. augusztus 22. 08:26
Nem várjuk el egy bolgár kommunista tolvajtól, hogy örüljön egy magyar ünnepnek!
Válasz erre
7
0
Upuaut
2025. augusztus 22. 08:16
Nincs mit ünnepelnünk, amíg a bolgár szörnyszülött végleg el nem távozik az országból.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!