Megnyílt a lehetőség Magyarország hátbatámadására: a holland politikus azonnal kapva kapott az alkalmon

Ennek már a fele sem tréfa: az Európai Bíróság egy döntéssel üzent Magyarországnak, Lengyelországnak és Romániának
Hirtelen felgyorsultak az események.
Tineke Strik sürgette az EU-t, hogy lépjen fel keményebben Budapesttel szemben.
Az Európai Parlament újabb jelentésben bírálta Magyarországot az uniós értékek és jogállamiság állítólagos megsértése miatt, hangsúlyozva a demokrácia erózióját – emlékeztetett a The European Conservative.
Gál Kinga EP-képviselő szerint politikai boszorkányüldözés zajlik, mivel Magyarország védi szuverenitását, határait és gyermekvédelmi intézkedéseit.
Tineke Strik holland zöldpárti képviselő sürgette az EU-t, hogy lépjen fel keményebben Budapesttel szemben. Kovács Zoltán kormányszóvivő kiemelte: tíz év alatt több mint 60 millió eurót költött az EU magyarországi ellenzéki NGO-k támogatására.
A jelentés vitatott kérdései közé tartozik a Pride-felvonulások tiltása is;
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
