Megnyílt a lehetőség Magyarország hátbatámadására: a holland politikus azonnal kapva kapott az alkalmon

Az Európai Parlament újabb jelentésben bírálta Magyarországot az uniós értékek és jogállamiság állítólagos megsértése miatt, hangsúlyozva a demokrácia erózióját – emlékeztetett a The European Conservative.

Gál Kinga EP-képviselő szerint politikai boszorkányüldözés zajlik, mivel Magyarország védi szuverenitását, határait és gyermekvédelmi intézkedéseit.

Nem tud leállni Tineke Strik

Tineke Strik holland zöldpárti képviselő sürgette az EU-t, hogy lépjen fel keményebben Budapesttel szemben. Kovács Zoltán kormányszóvivő kiemelte: tíz év alatt több mint 60 millió eurót költött az EU magyarországi ellenzéki NGO-k támogatására.