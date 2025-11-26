Ft
demokrácia budapest pride Tineke Strik Brüsszel Magyarország pride Európai Parlament EU Európai Unió Gál Kinga

Megnyílt a lehetőség Magyarország hátbatámadására: a holland politikus azonnal kapva kapott az alkalmon

2025. november 26. 10:32

Tineke Strik sürgette az EU-t, hogy lépjen fel keményebben Budapesttel szemben.

2025. november 26. 10:32
Tineke Strik

Az Európai Parlament újabb jelentésben bírálta Magyarországot az uniós értékek és jogállamiság állítólagos megsértése miatt, hangsúlyozva a demokrácia erózióját – emlékeztetett a The European Conservative.

Gál Kinga EP-képviselő szerint politikai boszorkányüldözés zajlik, mivel Magyarország védi szuverenitását, határait és gyermekvédelmi intézkedéseit.

Nem tud leállni Tineke Strik

Tineke Strik holland zöldpárti képviselő sürgette az EU-t, hogy lépjen fel keményebben Budapesttel szemben. Kovács Zoltán kormányszóvivő kiemelte: tíz év alatt több mint 60 millió eurót költött az EU magyarországi ellenzéki NGO-k támogatására.

A jelentés vitatott kérdései közé tartozik a Pride-felvonulások tiltása is;

a magyar kormány ezeket demokratikus döntéseknek tekinti.

