08. 20.
szerda
Felbukkant Dobrev augusztus 20-án és leszögezte: nincs mit ünnepelnünk (VIDEÓ)

2025. augusztus 20. 10:55

Mézes-mázos szavak, hamis kereszténység – minden van itt Gyurcsány exfeleségétől.

2025. augusztus 20. 10:55
null

„Augusztus 20-án őszintén ki kell mondani: nincs mit ünnepelnünk, amíg Orbán Viktor vezeti ezt az országot” – írja és mondja videós Facebook-posztjában Dobrev Klára. A DK elnöke szerint a miniszterelnöktől ma mézes-mázos szavakat hallunk a nemzeti összetartozásról, múltba révedő nosztalgiát, amelyben ott az elnyomás vagy a mindent leuraló hamis kereszténység.

Az EP-képviselő kijelentette, ő nem egy ilyen hazát akar ünnepelni. Úgy véli, Orbán Viktornak a nemzeti összetartozás nem a közös felelősséget jelenti, hanem az egy politikai üzlet. „Szavazatokat vásárol a határon túl, miközben minket, magyar adófizetőket nevez kismagyaroknak. Mi vagyunk a másodrendű polgárok a saját hazánkban, mert az 

ő rendszere nem a mindennapi életünkről, hanem az ő hatalmáról szól, és ennek rendel alá mindent, még az összetartozás fogalmát is” 

– közölte.
De nekem a haza az odafigyelés, az egymásért viselt felelősség, annak a felismerése, hogy nem maradhat magára egyikünk sem semmilyen nehéz élethelyzetben” – fogalmazott Dobrev.

Nyitóképünk képernyőfotó: Dobrev Klára Facebook-oldala

