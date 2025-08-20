Felbukkant Dobrev augusztus 20-án és leszögezte: nincs mit ünnepelnünk (VIDEÓ)

Az EP-képviselő kijelentette, ő nem egy ilyen hazát akar ünnepelni. Úgy véli, Orbán Viktornak a nemzeti összetartozás nem a közös felelősséget jelenti, hanem az egy politikai üzlet. „Szavazatokat vásárol a határon túl, miközben minket, magyar adófizetőket nevez kismagyaroknak. Mi vagyunk a másodrendű polgárok a saját hazánkban, mert az

ő rendszere nem a mindennapi életünkről, hanem az ő hatalmáról szól, és ennek rendel alá mindent, még az összetartozás fogalmát is”

– közölte.

„De nekem a haza az odafigyelés, az egymásért viselt felelősség, annak a felismerése, hogy nem maradhat magára egyikünk sem semmilyen nehéz élethelyzetben” – fogalmazott Dobrev.

Nyitóképünk képernyőfotó: Dobrev Klára Facebook-oldala