K*rvára vállalhatatlan ez a társaság
Bütyök közönsége attól lett a leglelkesebb, hogy újra megyének fogják nevezni a vármegyéket.
Miért kell belerúgni mindenkibe, aki él és mozog?
„Megdöbbentőnek tartom, hogy Magyar Péter időnként mennyire nem bír uralkodni magán és mennyire nem tudja elviselni a kritikát. Tegnap Pető Attila gyermekvédelmi aktivista egy szelíd hangvételű, kérlelő posztjára kommentelt sértődött hangon. Pedig Pető Attila nem egy fideszes politikus, ő pusztán annyit merészelt kérni Dobrev Klárától és Magyar Pétertől, hogy a kiskorúakkal készült videóikat szedjék le, mert – ahogy Pető írta – »a gyermek nem tartalom, nem illusztráció, nem ügyek hordozója és nem közéleti eszköz«.
Erre Magyar Péter »álszentséget« emlegetett. Miért is? Talán hülyeséget írt volna Pető Attila? És ha igen, hol vannak a higgadt, okos érvek Magyar Péter részéről? Azokat most elvitte az indulat, a megfontolatlanság...
Aki Magyarország vezetésére készül, annak tudnia kellene bánnia az emberekkel, képesnek kell lennie a sokféle ember helyzetébe belehelyezkednie, sokféle érdeket megjelenítenie és képviselnie. Különben holtbiztosan rossz kormányfő lesz belőle...már ha eljut egyáltalán odáig.”
