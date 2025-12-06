„Megdöbbentőnek tartom, hogy Magyar Péter időnként mennyire nem bír uralkodni magán és mennyire nem tudja elviselni a kritikát. Tegnap Pető Attila gyermekvédelmi aktivista egy szelíd hangvételű, kérlelő posztjára kommentelt sértődött hangon. Pedig Pető Attila nem egy fideszes politikus, ő pusztán annyit merészelt kérni Dobrev Klárától és Magyar Pétertől, hogy a kiskorúakkal készült videóikat szedjék le, mert – ahogy Pető írta – »a gyermek nem tartalom, nem illusztráció, nem ügyek hordozója és nem közéleti eszköz«.

Erre Magyar Péter »álszentséget« emlegetett. Miért is? Talán hülyeséget írt volna Pető Attila? És ha igen, hol vannak a higgadt, okos érvek Magyar Péter részéről? Azokat most elvitte az indulat, a megfontolatlanság...