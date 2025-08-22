Ft
Nem várt bejelentés: visszavonul a 70-szeres magyar válogatott játékos

2025. augusztus 22. 10:48

Az idény végén visszavonul Planéta Szimonetta, 70-szeres magyar válogatott kézilabdázó.

2025. augusztus 22. 10:48
Ez az idény lesz az utolsó nekem, ezért elég nagy tervekkel vágok neki”

 – idézi az MTI a hetvenszeres válogatott jobbátlövő Planéta Szimonettát, aki a Handballexpert szakportálnak nyilatkozott.

Hozzátette: az MKS Lublin színeiben három aranyéremmel, vagyis a lengyel szuperkupa, a bajnokság és a kupa megnyerésével szeretne búcsúzni, az Európa-ligában pedig minél tovább menetelni. A nyári alapozást sérülés miatt nem kezdhette el csapatával és a debreceni felkészülési tornán sem léphet pályára, mert az előző idényben, a Lengyel Kupa döntőjében 13 centiméter hosszan, részlegesen elszakadt a combizma. 

„Nyáron próbáltam nem erőltetni a lábamat. A múlt héten kezdtem el futni, a héten pedig a kézilabdaspecifikus mozgásokat” – fogalmazott a játékos. 

A 31 éves játékos 70 mérkőzésen 91 gólt szerzett a válogatottban, amellyel részt vett két világ- és három Európa-bajnokságon. Korábban szerepelt a Győr, a Veszprém, a német Thüringer HC, a francia Chambray Touraine, illetve a Debrecen együttesében. A Bajnokok Ligájában két ezüstérmet szerzett, négyszeres magyar bajnoknak, ötszörös Magyar Kupa-győztesnek, német szuperkupa-győztesnek és német bajnoki ezüstérmesnek mondhatja magát.

 

pollip
2025. augusztus 22. 11:46
Köszönet neki! Jól játszott,,!
rugbista
2025. augusztus 22. 11:34
Túlméretes volt a játékhoz. Sok sikert a civil életben!
