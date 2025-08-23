„Na, ez az, amit semmiképpen ne ejtsenek ki a szájukon, ha augusztus 20-át akarják ünnepelni, netán szerepelni is. Azt, hogy »macskás fadísz«. Különösképpen kerülendő ez a két szó, ha mondjuk Tusnádfürdőn lépnek fel. Mert mint a Népszavából is tudható, ez volt a bűne a Margaret Island zenekarnak, amelytől erre föl meg is vonták az állami rendezvényeken való fellépés lehetőségét. Pedig trükkösen nem is a »mocskos Fidesz«-t kiabálták, viszont gyöngéd célzásként macskás fadíszeket ábrázoló képek előtt muzsikáltak.

Így aztán ne is legyenek megsértve, hogy Szent István nem kért belőlük. Pontosabban Deutsch Tamás nem kért belőlük, de ez csak árnyalatnyi különbség. Rátette őket a zenész-feketelistára, a rendezők innen már tudták, kik a nemkívánatosak. Elég baj, hogy neveletlen ifjoncok folyton ezt az alpári »mocskos Fidesz«-t üvöltik a koncerteken. Én ugyan már csak életkori okokból sem teszek ilyet, mégsem vagyok jó a kormányköröknek. Úgy látszik, felesleges volt megöregednem.

A Pesti Srácok tisztázta: ha nem is tartozom a koncertező ifjak (a kiapadhatatlan költői vénájú Bayer Zsolt megnevezésével »kígyóvállú kis szarjancsik«) közé, »a lelkük sötétjében vadkommunista belvárosi értelmiséghez«, amelyet a lap emleget, bizonyára odasorolnak. Ezek »a rendszerváltás óta próbálják kicsinálni augusztus 20-át … a magyarság ilyen koncentrált sűrűségétől sugárban hányják az epét az elvtársak«. Az Origo folytatta: »Tudjuk, hogy a Tisza Párttal kiegészült baloldalnak mi a baja Szent István napjával. Őket idegesíti minden, ami magyar, ami nemzeti büszkeségünket táplálja.«”