aztán azt is írja, hogy pont a szellemiséggel megy szemben a kormány, mert van a rendes meg a nem rendes ember, de ezt a butaságot előbb már cáfoltam.

majd azt is írja, hogy Szent István múltat zárt le, meg törzsi önkényt. múltat – István érdemeiből semmit sem elvéve, Géza zárt le, lásd még Pannonhalmát – nemigen, de folytatta a munkát, törzsi önkény meg nem volt, bár ez lehet ilyen reddites szleng arra, amikor valamiről fngod sincs, mert István és Koppány szembenállásának oka nem a kereszténység vs. pogányság témaköre volt, lévén Koppány maga is megkeresztelkedett, hanem a nyugati primogenitúra és a keleti szeniorátus közt feszülő, feloldhatatlan ellentét, de ilyen idegen szavakkal már tényleg ne zavarjuk össze hazánk kimagasló atomtudósát.

na meg azt is írja, hogy mélyen hallgat a kormány az Intelmekről, amelyekről amúgy sajnos nem bizonyítható egyértelműen, hogy azokat láthatta István és Imre, de ez mindegy is, mert Bandi ezekről sem tud, arról meg pláne nem, hogy olyasmi is belefoglaltatott, hogy olyat nem lehet, hogy görögöket latinok vagy latinokat görögök módjára kormányozzanak, mert nem ugyanaz a kettő, ami párhuzamot Bandi most nem is értene, csak rollert kérne vagy Józsefváros térképét, úgyhogy ezt is hagyjuk annyiban.

meg olyat is ír, hogy a szent istváni út, az a polgárosodás útja. én nem tudom, mit gondolt volna 1000 körül a polgárokról István, mert nincs napenergiás kristálygömböm, mint Bandinak, de elég komoly meggyőződéssel állítható, hogy az ún. polgárosodáshoz annak évszázadokkal későbbi megjelenése miatt jelentős hatása nem volt, mert ugye nehéz hatással lenni arra, ami nincs.

na és olyat is ír, hogy hűbérurakat kell leváltani, mert ezt olvasta a redditen, hogy az nem jó. a szabadság, meg a demokrácia, az meg jó! Szent István és annak öröksége min alapult, ha a hűbér nem jó? ez most tényleg ilyen összezavaró kérdés, bocs, Bandi.

hát még olyat is, ír hogy az állam nem úr, hanem szolga – István nevetne kicsit. ja és megkoronázta egy ilyen harcos montázzsal, miközben nem is indulnak a választásokon. de hogy én ezt minek is olvastam el? mert élvezem, hogy ezek ennyire mélyen vannak.”

Nyitókép: Mandiner/Trenka Attila