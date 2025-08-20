Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fekete-Győr András Géza Koppány István

Élvezem, hogy ezek ennyire mélyen vannak

2025. augusztus 20. 14:52

Szegény Fegyőr butaságaira amúgy fölösleges volna időt pazarolni, de nekem most van egy kis időm, valamint sokkal műveltebb és grafomán is vagyok.

2025. augusztus 20. 14:52
null
Trombitás Kristóf
Trombitás Kristóf
Facebook

„Szegény Fegyőr butaságaira amúgy fölösleges volna időt pazarolni, de nekem most van egy kis időm, valamint sokkal műveltebb és grafomán is vagyok.

azt írja, hogy tudatosan kettészakítja a kormány az ünnepet, embereket állít emberekkel szemben, ez meg nem a Szent István, meg az öröksége. nem tudom – érted, NEM TUDOM -, Bandi hol maradt a történelemórákról, de viszonylag komoly szembeállítás vastörvényekkel és cselekvésekkel kiállni a keresztény térítés mellett és a pogányság ellen. jó, Bandi értesülései nyilván a rockoperáig tartanak, de ez a helyzet némileg nagyobb balhéra adott okot, mint az, hogy mivel Bandi bűnöző, nem mehet szabadon bármelyik országba.

Ezt is ajánljuk a témában

aztán azt is írja, hogy pont a szellemiséggel megy szemben a kormány, mert van a rendes meg a nem rendes ember, de ezt a butaságot előbb már cáfoltam.

majd azt is írja, hogy Szent István múltat zárt le, meg törzsi önkényt. múltat – István érdemeiből semmit sem elvéve, Géza zárt le, lásd még Pannonhalmát – nemigen, de folytatta a munkát, törzsi önkény meg nem volt, bár ez lehet ilyen reddites szleng arra, amikor valamiről fngod sincs, mert István és Koppány szembenállásának oka nem a kereszténység vs. pogányság témaköre volt, lévén Koppány maga is megkeresztelkedett, hanem a nyugati primogenitúra és a keleti szeniorátus közt feszülő, feloldhatatlan ellentét, de ilyen idegen szavakkal már tényleg ne zavarjuk össze hazánk kimagasló atomtudósát.

na meg azt is írja, hogy mélyen hallgat a kormány az Intelmekről, amelyekről amúgy sajnos nem bizonyítható egyértelműen, hogy azokat láthatta István és Imre, de ez mindegy is, mert Bandi ezekről sem tud, arról meg pláne nem, hogy olyasmi is belefoglaltatott, hogy olyat nem lehet, hogy görögöket latinok vagy latinokat görögök módjára kormányozzanak, mert nem ugyanaz a kettő, ami párhuzamot Bandi most nem is értene, csak rollert kérne vagy Józsefváros térképét, úgyhogy ezt is hagyjuk annyiban.

meg olyat is ír, hogy a szent istváni út, az a polgárosodás útja. én nem tudom, mit gondolt volna 1000 körül a polgárokról István, mert nincs napenergiás kristálygömböm, mint Bandinak, de elég komoly meggyőződéssel állítható, hogy az ún. polgárosodáshoz annak évszázadokkal későbbi megjelenése miatt jelentős hatása nem volt, mert ugye nehéz hatással lenni arra, ami nincs.

na és olyat is ír, hogy hűbérurakat kell leváltani, mert ezt olvasta a redditen, hogy az nem jó. a szabadság, meg a demokrácia, az meg jó! Szent István és annak öröksége min alapult, ha a hűbér nem jó? ez most tényleg ilyen összezavaró kérdés, bocs, Bandi.

hát még olyat is, ír hogy az állam nem úr, hanem szolga – István nevetne kicsit. ja és megkoronázta egy ilyen harcos montázzsal, miközben nem is indulnak a választásokon. de hogy én ezt minek is olvastam el? mert élvezem, hogy ezek ennyire mélyen vannak.”

Nyitókép: Mandiner/Trenka Attila

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
domdodom-3
2025. augusztus 20. 16:28
Te művelt? Az égig bűzlik a tudatlanságod, meg a nyomorúság, hogy kizárólag megafonosként élsz meg.
Válasz erre
0
1
bodosoldier-2
2025. augusztus 20. 16:08
Feleségúl vehetné Kunfalvit.Magyarországé lenne az első fekete lyuk a földön.
Válasz erre
0
0
billysparks
•••
2025. augusztus 20. 15:43 Szerkesztve
Annak, hogy műveltebb vagy Fegyőrnél, semmiféle sportértéke nincsen. Mindenki műveltebb nála.
Válasz erre
4
0
regi-nyarakon21
2025. augusztus 20. 15:32
Emberünk a legjobb példa arra, hogy a diploma nem minden
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!