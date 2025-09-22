Ft
mozgalom politikus Fekete-Győr András tüntetés esemény színész ellenzék NoÁr Lengyel Tamás

A háttérben maradtak, de politikusok is jelen voltak noÁrék vasárnapi tüntetésén

2025. szeptember 22. 13:59

„Azért jöttünk ki, mert megígértük, hogy egy olyan országért fogunk dolgozni, ahol a gyűlölet helyett a szeretet formálja a jövőt” – többek között Fekete-Győr András így számolt be az eseményről.

2025. szeptember 22. 13:59
Ahogy arról a Mandiner is hírt adott, vasárnap késő délutánra tüntetést szervezett a Loupe Színházi Társulat, az Esti Kornél (előadó), Rainer-Micsinyei Nóra, Molnár Áron (a noÁr mozgalom alapítója), Lovas Rozi, Lengyel Tamás színészek, illetve Horváth János Antal (író, művész) a Hősök terére. A „Levegőt! – Kiállás a szabad közterekért és a tiszta közbeszédért” elnevezésű ellenzéki tüntetést már napok óta „reklámozták” a kormánykritikus sajtóorgánumok.

Ennek ellenére jóval kevesebben vettek részt rajta, mint a 2024 februári influenszer tüntetésen. Ezt még a HVG és Nagy Attila Tibor politikai elemző is kénytelen volt beismerni.

Ezt is ajánljuk a témában

Miről szól valójában a vasárnapi ellenzéki tüntetés? Mutatjuk!

Több mint egy év után visszatérnek a balliberális influenszerek. Ezúttal a közbeszéd állapotáért, a politikai plakátokért aggódnak, ezért ellenzéki tüntetést szerveznek. De ez csak a látszat. Magyar Péter hívei – Molnár Áron, Lengyel Tamás, Pottyondy Edina – előkelő helyeken tűnhetnek fel.

Mint arról riporterünk, Móna Márk is beszámolt, kezdésre a tér csak a háromnegyedéig telt meg, és mint kiderült, akadtak olyan részek, ahol igencsak szellősen álltak az emberek. Munkatársunk a tömegben az ismertebb baloldali vagy baloldalhoz köthető szereplők közül kiszúrta többek között a már említett Nagy Attila Tibort, de Horn Gábor politikai elemző is feltűnt is megjelent az eseményen. Sőt, Móna többeket tiszás pólóban látott jönni-menni.

Ezt is ajánljuk a témában

A Facebook-hírfolyam szerint több ellenzéki politikus is részt vett a demonstráción. Fekete-Győr András párjával és gyermekével jelent meg a téren. Közösségi oldalán az esemény kapcsán azt írta, „Álmos, (...) anyával azért jöttünk ki, mert megígértük, hogy egy olyan országért fogunk dolgozni, ahol a gyűlölet helyett a szeretet formálja a jövőt. Ez a mi fogadalmunk neked és a generációdnak”.

Jámbor András, Józsefváros-Ferencváros 2022-ben egyéniben megválasztott országgyűlési képviselője is posztolt a tüntetésről. Facebook-oldalán azt írta, „Van, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni, ami Szabó Zsolttal Hódmezővásárhelyen történt, az pontosan ilyen! Nem véletlen, hogy ma megtelt a Hősök tere a Loupe Színház tüntetésén a propaganda ellen!”

„Elég a gyűlöletkeltésből, elég a propagandából nem ilyen Magyarországot akarunk!” – hangsúlyozta az ellenzéki képviselő.

Az újabb influenszer tüntetésről Hadházy Ákos is posztolt. A független országgyűlési képviselő csak annyit írt, hogy „STOP PROPAGANDA!”, mellékelte hozzá a Telex tudósítását.

A rövid bejegyzés alatt, kommentben pedig hirdette a „szokásos” keddi demonstrációját is.

Zúgott „a mocskos Fidesz”

Az élő közvetítésekből és beszámolókból is hamar kiderült, hogy bár a tüntetést a gyűlöletbeszéd ellen szervezték, mégis többször felzúgott a „Mocskos Fidesz”. Többek között Pottyondy Edina youtuber felszólalása alatt. 

A Magyar Péterrel nyíltan szimpatizáló influenszer beszédében a jelenlévőket kormányváltásra is felszólította.

Nyitókép: Fekete-Győr András Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Majdmegmondom
2025. szeptember 22. 15:00
Jó tudni, hogy ez az egy ügyü roller zuhanyzó napelemes atomerőmű király, akinek az IQ szintje nem éri el a 10-est, politikusnak van titulálva...
Válasz erre
0
0
Skulo
2025. szeptember 22. 14:40
,"ezek ugyan azok" 1919 től csinálják ugyan azt!! Lō páncèlvonatból,minisztèriumbõl,vagy lõhátról kardlapoal terjeszti a forradalmat, ünneplő tömegbe gumigolyóval,majd megvádol gyűlölet keltèssel.Miközben Ő,művèszien trágãr,közönsèges gender fertøzött.Te a normãlis maradi,vidè.ki bunkó. Egy dolgot kène átvenni tōlük ,a saját módszereiket ,ha meg akarjuk győzni őket.
Válasz erre
2
0
Emzeperix
2025. szeptember 22. 14:36
En sajnálom ezt a gyereket. Tudom senki sem tehet arról milyen családba születik és bármi is lehet majd belőle. De olyan apával felnőni, mint fegyőr, aki szerint a napelem egy atomerőmű (ez csak egy sok okosság közül) az egy dolog, dehogy apa még büszke is a nemtudására, h ezt a peldát mutatja otthon az nem vetít sok jót előre. Szóval sajnálom, és remélem neki sikerül majd kitörnie abból gödörből.
Válasz erre
4
0
bikfic-0
2025. szeptember 22. 14:20
noár, és pottyondi a civilizált közbeszédről- ez azért rendesen odatesz. Kár, hogy perintfalNi, és parácboró nem ért rá.
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!