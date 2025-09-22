A háttérben maradtak, de politikusok is jelen voltak noÁrék vasárnapi tüntetésén

A Facebook-hírfolyam szerint több ellenzéki politikus is részt vett a demonstráción. Fekete-Győr András párjával és gyermekével jelent meg a téren. Közösségi oldalán az esemény kapcsán azt írta, „Álmos, (...) anyával azért jöttünk ki, mert megígértük, hogy egy olyan országért fogunk dolgozni, ahol a gyűlölet helyett a szeretet formálja a jövőt. Ez a mi fogadalmunk neked és a generációdnak”.

Jámbor András, Józsefváros-Ferencváros 2022-ben egyéniben megválasztott országgyűlési képviselője is posztolt a tüntetésről. Facebook-oldalán azt írta, „Van, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni, ami Szabó Zsolttal Hódmezővásárhelyen történt, az pontosan ilyen! Nem véletlen, hogy ma megtelt a Hősök tere a Loupe Színház tüntetésén a propaganda ellen!”

„Elég a gyűlöletkeltésből, elég a propagandából nem ilyen Magyarországot akarunk!” – hangsúlyozta az ellenzéki képviselő.