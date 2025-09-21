Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Rainer-Micsinyei Nóra Tisza Párt Horváth János Antal tüntetés Ukrajna Magyar Péter influenszer Molnár Áron Lengyel Tamás

Miről szól valójában a vasárnapi ellenzéki tüntetés? Mutatjuk!

2025. szeptember 21. 12:57

Több mint egy év után visszatérnek a balliberális influenszerek. Ezúttal a közbeszéd állapotáért, a politikai plakátokért aggódnak, ezért ellenzéki tüntetést szerveznek. De ez csak a látszat. Magyar Péter hívei – Molnár Áron, Lengyel Tamás, Pottyondy Edina – előkelő helyeken tűnhetnek fel.

2025. szeptember 21. 12:57
null

Nincsenek véletlenek a hazai közéletben: a kormánykritikus orgánumok felületein már napok óta „reklámozzák” a Loupe Színházi Társulás, az Esti Kornél (előadó), Rainer-Micsinyei Nóra, Molnár Áron (a noÁr mozgalom alapítója), Lovas Rozi, Lengyel Tamás színészek, illetve Horváth János Antal (író, művész) közös eseményét: a „Levegőt! – Kiállás a szabad közterekért és a tiszta közbeszédért” elnevezésű ellenzéki tüntetést.

ellenzéki tüntetés
Ellenzéki tüntetés: ismert arcok lehetnek ott vasárnap a Hősök terén // Forrás:  Facebook

 

Ezt is ajánljuk a témában

Balliberális influenszerek, színészek, megmondóemberek gyűlnek össze vasárnap kora este a Hősök terén, épp úgy, mint azt bő egy évvel korábban tették az úgynevezett influenszertüntetésen, ahol a demonstrálók elméletben az úgynevezett kegyelmi ügyre kívántak reagálni, politikamentesen, pártállástól függetlenül.

Ellenzéki tüntetés: „szőrös segglyukak”, „nyugdíjas zombik”, „csicskafasiszták” – Pottyondy is szeretné megvédeni a közbeszédet

A szervezők állítása szerint egyfelől azért indították el a Levegőt! elnevezésű petíciót, mert nem akarják elfogadni, hogy a mindennapokat úgynevezett „megosztó üzenetek, félelemkeltés és indulatkampányok” határozzák meg. És most jön az újabb ellenzéki demonstráció.

„Hiába szokta meg a szemünk az elmúlt 15 évben, ezek a plakátok meghatározzák, hogyan érezzük magunkat az országban, és hatnak a közbeszédre is, hogy mit engednek meg a politikusok egymással és a civilekkel szemben” – mondta Rainer-Micsinyei Nóra a 444-nek. Horváth János Antal pedig úgy fogalmazott: „Szeretnénk egy kollektív élményt adni. Közéletileg egy nagyon nehéz időszak jön, az egész társadalomban van egy általános szorongás, amit lehet oldani azzal, ha megtapasztaljuk, hogy nem vagyunk egyedül. Ez segíthet, hogy a következő időszakot ép ésszel túl lehessen élni.”

Pottyondy Edina youtuber tavaly is ott volt az influenszertüntetésen, és most is ott lesz, hogy megvédje a közbeszédet. „Amit ma a Fidesz megenged magának, túlmegy minden határon. Átgázolnak bárkin és bármin, mert a falánkságukat az elmúlt tizenöt év szabadrablása sem csillapította. Legyen ennek végre vége!” – írta Facebook-bejegyzésében.

A közbeszéd mivoltát pedig úgy kívánja helyrebillenteni az egyik legszókimondóbb magyarországi influenszer,

  • hogy jómaga mások mellett értekezett már arról, hogy Orbán Viktor „az unió szőrös és büdös segglyuka”, hogy a kormányfő „egy egész nemzetet terrorizál”, vagy hogy ő épp egy „názáreti Sztálin”.
  • A Fidesz-szavazókat ugyancsak különféle jelzőkkel illette már Pottyondi, „március 15-én a szokásos nyugdíjas hadsereg és a Fidelitas előtt mondott beszédet Putyin Haynauja”, „nem mertek idén békemenetet szervezni, a szokásos nyugdíjas zombiapokalipszis elmaradt”, „a zombihadsereg meg soha nem fog szembefordulni a teremtőjével”.

Ezt is ajánljuk a témában

Mi is van igazából a vasárnapi tüntetés mögött?

Magyarország utcáin azt követően jelentek meg az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt és a Tisza Párt első emberét, Magyar Pétert egy képen ábrázoló plakátok, hogy kiderült: a legnagyobb ellenzéki tömörülés nemcsak gesztusokkal, megszólalásokkal,

de tettekkel is nyomást gyakorolnak a magyar kormányra annak érdekében, hogy Ukrajna felfegyverzése, euroatlanti integrációja mihamarább megvalósuljon.

A Tisza Párt – mint az Európai Néppárt, Manfred Weber európai parlamenti frakciójának tagja –, valamint annak első embere háborúpárti nyilatkozatokat szignált Brüsszelben, Strasbourgban. A tiszások leszavazták az Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt,

amellyel politikai értelemben támogatásukról biztosították az EU vezetőjét, teret adva von der Leyen háborúpárti terveinek.

Ezt is ajánljuk a témában

A Volodimir Zelenszkij-Magyar Péter plakátokhoz úgyszintén hozzátartozik az ellenzéki párt és a kijevi rezsim kémbotránya. Az ügy kulcsfigurája, Tseber Roland Tisza Szigetet alapított, Magyar Péter bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz pedig „Slava Ukraini” felkiáltásokkal dicsőítette a kijevi rezsimet – mindezt NATO-ülésen.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Perczel Éva
2025. szeptember 21. 13:26
Ismerve, és megélve az infernális koszt, amit a Lánchíd Gyilkos fővárosi fődiktátor produkál 2019 óta jobb cím lenne a "Kiállás a tiszta közterekért! szlogen......de mivel van, akinek a kosz és a mocsok a lételeme, nem így lett.
Válasz erre
5
0
formaegy-2
2025. szeptember 21. 13:23
Kik is kárálnak? Az a ballibes embernek sem nevezhető csürhe, a fent említettek, akik fegyverrel a derekukon tartanak utcai összeröffenést, tüntikét, akik vergődnek, a tüntikéjükön ocsmány szavakkal állnak színpadra, koncertjeiken fejbe lövik a miniszter eln-öt, kik Dunába lövetéssel, akasztással fenyegetnek, akik gyilkosokat nevelnek ki aljas magatartásukkal (jelen is őrizetbe van egy) stb.stb. stb. Na ennyit ezekeről a hazaáruló vergődő csürhéről. Jó vastag bőr van a pofájukon - igaz?
Válasz erre
4
0
baronet
2025. szeptember 21. 13:21
Aggódnak aközbeszéd állapotáért? Pottyondi? Ezek aggódnak?! Igazi hücpe ballib viselkedés.
Válasz erre
5
0
zrx8
•••
2025. szeptember 21. 13:18 Szerkesztve
Vége a nyárnak, a bulikázás után ideje, hogy az MI6 fizetési listáján szereplő lánglelkű OKJ-s betanított szalagforradalmárok féltő tekintetüket újra a foLYtogató tittatúrára szögezzék, kezdődnek a dolgos hazaáruló hétköznapok...
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!