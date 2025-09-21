Miről szól valójában a vasárnapi ellenzéki tüntetés? Mutatjuk!

Ki nem találja, hol landolnak az influenszertüntetők mikroadományai
203 millió forint sorsa a tét, hova került a tüntetők pénze?!
Több mint egy év után visszatérnek a balliberális influenszerek. Ezúttal a közbeszéd állapotáért, a politikai plakátokért aggódnak, ezért ellenzéki tüntetést szerveznek. De ez csak a látszat. Magyar Péter hívei – Molnár Áron, Lengyel Tamás, Pottyondy Edina – előkelő helyeken tűnhetnek fel.
Nincsenek véletlenek a hazai közéletben: a kormánykritikus orgánumok felületein már napok óta „reklámozzák” a Loupe Színházi Társulás, az Esti Kornél (előadó), Rainer-Micsinyei Nóra, Molnár Áron (a noÁr mozgalom alapítója), Lovas Rozi, Lengyel Tamás színészek, illetve Horváth János Antal (író, művész) közös eseményét: a „Levegőt! – Kiállás a szabad közterekért és a tiszta közbeszédért” elnevezésű ellenzéki tüntetést.
Ezt is ajánljuk a témában
203 millió forint sorsa a tét, hova került a tüntetők pénze?!
Balliberális influenszerek, színészek, megmondóemberek gyűlnek össze vasárnap kora este a Hősök terén, épp úgy, mint azt bő egy évvel korábban tették az úgynevezett influenszertüntetésen, ahol a demonstrálók elméletben az úgynevezett kegyelmi ügyre kívántak reagálni, politikamentesen, pártállástól függetlenül.
A szervezők állítása szerint egyfelől azért indították el a Levegőt! elnevezésű petíciót, mert nem akarják elfogadni, hogy a mindennapokat úgynevezett „megosztó üzenetek, félelemkeltés és indulatkampányok” határozzák meg. És most jön az újabb ellenzéki demonstráció.
„Hiába szokta meg a szemünk az elmúlt 15 évben, ezek a plakátok meghatározzák, hogyan érezzük magunkat az országban, és hatnak a közbeszédre is, hogy mit engednek meg a politikusok egymással és a civilekkel szemben” – mondta Rainer-Micsinyei Nóra a 444-nek. Horváth János Antal pedig úgy fogalmazott: „Szeretnénk egy kollektív élményt adni. Közéletileg egy nagyon nehéz időszak jön, az egész társadalomban van egy általános szorongás, amit lehet oldani azzal, ha megtapasztaljuk, hogy nem vagyunk egyedül. Ez segíthet, hogy a következő időszakot ép ésszel túl lehessen élni.”
Pottyondy Edina youtuber tavaly is ott volt az influenszertüntetésen, és most is ott lesz, hogy megvédje a közbeszédet. „Amit ma a Fidesz megenged magának, túlmegy minden határon. Átgázolnak bárkin és bármin, mert a falánkságukat az elmúlt tizenöt év szabadrablása sem csillapította. Legyen ennek végre vége!” – írta Facebook-bejegyzésében.
A közbeszéd mivoltát pedig úgy kívánja helyrebillenteni az egyik legszókimondóbb magyarországi influenszer,
Ezt is ajánljuk a témában
A „Levegőt” névre hallgató balliberális tüntetés szervezője Charlie Kirk meggyilkolásán moralizál, és magyar kormány „gyűlöletkampányai” ellen tiltakozik, miközben ő olyan obszcén és uszító kifejezéseket tett hozzá a magyar közbeszédhez, amit még idézni is csak pironkodva lehet.
Magyarország utcáin azt követően jelentek meg az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt és a Tisza Párt első emberét, Magyar Pétert egy képen ábrázoló plakátok, hogy kiderült: a legnagyobb ellenzéki tömörülés nemcsak gesztusokkal, megszólalásokkal,
de tettekkel is nyomást gyakorolnak a magyar kormányra annak érdekében, hogy Ukrajna felfegyverzése, euroatlanti integrációja mihamarább megvalósuljon.
A Tisza Párt – mint az Európai Néppárt, Manfred Weber európai parlamenti frakciójának tagja –, valamint annak első embere háborúpárti nyilatkozatokat szignált Brüsszelben, Strasbourgban. A tiszások leszavazták az Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt,
amellyel politikai értelemben támogatásukról biztosították az EU vezetőjét, teret adva von der Leyen háborúpárti terveinek.
Ezt is ajánljuk a témában
A Magyarországról kiutasított Tseber Roland továbbra is nagyon aktív.
A Volodimir Zelenszkij-Magyar Péter plakátokhoz úgyszintén hozzátartozik az ellenzéki párt és a kijevi rezsim kémbotránya. Az ügy kulcsfigurája, Tseber Roland Tisza Szigetet alapított, Magyar Péter bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz pedig „Slava Ukraini” felkiáltásokkal dicsőítette a kijevi rezsimet – mindezt NATO-ülésen.
Nyitókép forrása: Facebook