Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
gyűlöletkampány Charlie Kirk Apáti Bence Pottyondy Edina

„Szőrös segglyukak”, „nyugdíjas zombik”, „csicskafasiszták” – pont Pottyondy Edina szeretné megvédeni a közbeszédet (VIDEÓ)

2025. szeptember 19. 17:03

A „Levegőt” névre hallgató balliberális tüntetés szervezője Charlie Kirk meggyilkolásán moralizál, és magyar kormány „gyűlöletkampányai” ellen tiltakozik, miközben ő olyan obszcén és uszító kifejezéseket tett hozzá a magyar közbeszédhez, amit még idézni is csak pironkodva lehet.

2025. szeptember 19. 17:03
null

„Pottyondy! Pont te ne beszélj Charlie Kirkről és a gyűlöletkeltésről!”hangoztatta Apáti Bence a Patrióta YouTube-csatornáján.

A balliberális videós ugyanis szívszorító posztban szólalt fel Charlie Kirk halála után a polarizáció ellen. A merénylet okozójaként a szélsőjobbot, a szélsőbalt, valamint a jobboldalhoz köthető Finkelsteint-t nevezte meg.

Csakhogy Apáti Bence videójában bemutatta, ki is valójában Pottyondy Edina. A youtuber ugyanis közéleti munkássága során rengeteg szélsőséges, sértő és uszító kijelentéseket tett.

Egy tüntetésen például azt mondta, „a magyar állam szörnyetegek búvóhelye”. Máskor Orbán Viktort pedig „kifejezetten veszélyes szociopatának” és „hippi Hitlernek” nevezte.

De olyan kifejezések is elhagyták a száját már, mint:

  • „csicskafasiszták”
  • „ez a szörnyeteg”
  • Orbán Viktor „az unió szőrös és büdös segglyuka”.

Volt amikor Pottyondy arról értekezett, hogy Orbán Viktor „egy egész nemzetet terrorizál”, vagy hogy ő épp egy „názáreti Sztálin”.  

A Fidesz-szavazókat is különféle jelzőkkel illette már Pottyondi, „március 15-én a szokásos nyugdíjas hadsereg és a Fidelitas előtt mondott beszédet Putyin Haynauja”, 

„nem mertek idén békemenetet szervezni, a szokásos nyugdíjas zombiapokalipszis elmaradt”, 

„a zombihadsereg meg soha nem fog szembefordulni a teremtőjével”.

Volt olyan is, amikor Lázár Jánost terroristához hasonlította Pottyondy.

Pottyondy Edina pedig mindezek után büszkén jelentette be, hogy ő is szervezője és felszólalója lesz a vasárnapi, „Levegőt” névre hallgató balliberális tüntetésnek, ami szerinte „egy kulturális, civil kiállás a tizenöt éve tartó kormányzati gyűlöletkampányokkal szemben”.

Puzsér közben „az utolsó töltényig” akarja támogatja a Tisza Pártot, Somogyi András pedig Orbán Viktor lányát és vejét patkányozta, Szijjártót meg tarajos lisztkukacozta. 

Vajon ezúttal Pottyondy és kompániája milyen fröcsögő kifejezésekkel fogja a színpadról megvédeni a közbeszédet „kormányzati gyűlöletkampányokkal” szemben?

Apáti Bence videóját itt nézheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó
 

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. szeptember 19. 18:27
Ede néninél odabenn szörnyek járnak.
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. szeptember 19. 18:16
Ezek a némberek a Rákóczi téren szocializálódtak. ( Csak a fiatalok kedvéért a Rákóczi tér kapualjaiban "dolgoztak" a filléres szexmunkások. afféle kurva elfekvő volt ott.)
Válasz erre
1
0
sorostalanság
2025. szeptember 19. 18:09
Ez egy utolsó riherongy. Lapozzunk...
Válasz erre
5
0
Hangillat
2025. szeptember 19. 18:08
Héra a gázkonvektorok istennője töltsön a köldökébe butalibapezsgőt és nyalattassa ki vele!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!