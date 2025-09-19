„Szőrös segglyukak”, „nyugdíjas zombik”, „csicskafasiszták” – pont Pottyondy Edina szeretné megvédeni a közbeszédet (VIDEÓ)

„Pottyondy! Pont te ne beszélj Charlie Kirkről és a gyűlöletkeltésről!” – hangoztatta Apáti Bence a Patrióta YouTube-csatornáján.

A balliberális videós ugyanis szívszorító posztban szólalt fel Charlie Kirk halála után a polarizáció ellen. A merénylet okozójaként a szélsőjobbot, a szélsőbalt, valamint a jobboldalhoz köthető Finkelsteint-t nevezte meg.

Csakhogy Apáti Bence videójában bemutatta, ki is valójában Pottyondy Edina. A youtuber ugyanis közéleti munkássága során rengeteg szélsőséges, sértő és uszító kijelentéseket tett.

Egy tüntetésen például azt mondta, „a magyar állam szörnyetegek búvóhelye”. Máskor Orbán Viktort pedig „kifejezetten veszélyes szociopatának” és „hippi Hitlernek” nevezte.

De olyan kifejezések is elhagyták a száját már, mint: