„Szőrös segglyukak”, „nyugdíjas zombik”, „csicskafasiszták” – pont Pottyondy Edina szeretné megvédeni a közbeszédet (VIDEÓ)

Vasárnap a Szent István bazilikánál hajtanak fejet Charlie Kirk emléke előtt
Pártpolitikai felfogástól, vallási hovatartozástól függetlenül várják az érdeklődőket a szervezők.
A „Levegőt” névre hallgató balliberális tüntetés szervezője Charlie Kirk meggyilkolásán moralizál, és magyar kormány „gyűlöletkampányai” ellen tiltakozik, miközben ő olyan obszcén és uszító kifejezéseket tett hozzá a magyar közbeszédhez, amit még idézni is csak pironkodva lehet.
„Pottyondy! Pont te ne beszélj Charlie Kirkről és a gyűlöletkeltésről!” – hangoztatta Apáti Bence a Patrióta YouTube-csatornáján.
A balliberális videós ugyanis szívszorító posztban szólalt fel Charlie Kirk halála után a polarizáció ellen. A merénylet okozójaként a szélsőjobbot, a szélsőbalt, valamint a jobboldalhoz köthető Finkelsteint-t nevezte meg.
Csakhogy Apáti Bence videójában bemutatta, ki is valójában Pottyondy Edina. A youtuber ugyanis közéleti munkássága során rengeteg szélsőséges, sértő és uszító kijelentéseket tett.
Egy tüntetésen például azt mondta, „a magyar állam szörnyetegek búvóhelye”. Máskor Orbán Viktort pedig „kifejezetten veszélyes szociopatának” és „hippi Hitlernek” nevezte.
De olyan kifejezések is elhagyták a száját már, mint:
Volt amikor Pottyondy arról értekezett, hogy Orbán Viktor „egy egész nemzetet terrorizál”, vagy hogy ő épp egy „názáreti Sztálin”.
A Fidesz-szavazókat is különféle jelzőkkel illette már Pottyondi, „március 15-én a szokásos nyugdíjas hadsereg és a Fidelitas előtt mondott beszédet Putyin Haynauja”,
„nem mertek idén békemenetet szervezni, a szokásos nyugdíjas zombiapokalipszis elmaradt”,
„a zombihadsereg meg soha nem fog szembefordulni a teremtőjével”.
Volt olyan is, amikor Lázár Jánost terroristához hasonlította Pottyondy.
Pottyondy Edina pedig mindezek után büszkén jelentette be, hogy ő is szervezője és felszólalója lesz a vasárnapi, „Levegőt” névre hallgató balliberális tüntetésnek, ami szerinte „egy kulturális, civil kiállás a tizenöt éve tartó kormányzati gyűlöletkampányokkal szemben”.
Puzsér közben „az utolsó töltényig” akarja támogatja a Tisza Pártot, Somogyi András pedig Orbán Viktor lányát és vejét patkányozta, Szijjártót meg tarajos lisztkukacozta.
Vajon ezúttal Pottyondy és kompániája milyen fröcsögő kifejezésekkel fogja a színpadról megvédeni a közbeszédet „kormányzati gyűlöletkampányokkal” szemben?
Apáti Bence videóját itt nézheti meg:
Nyitókép: Képernyőfotó