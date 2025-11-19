„Igyekszem elkerülni, hogy egykori munkahelyeimmel foglalkozzam. Néha sajnos nem tudom megállni, de többnyire ülök a kezemen, akkor is, amikor egy szerencsétlen középsőcsoportos csinál teljesen hülyét magából és a szakmából a kormányinfón, amikor akadálytalanul megy át a legátlátszóbb politikai propagandaszöveg, amikor a legelemibb kritikai igény sem jelenik meg az írások többségében. Léteznek azonban olyan helyzetek, amelyek visszamenőlegesen is elviselhetetlenül megalázóak, és ez most ilyen.

Kezdem messzebbről.

Vannak mitikus pillanatok, amelyekről utólag senki által nem vitatottan ki lehet jelenteni, hogy valamiben fordulópontot jelentettek. Nem mentség ugyan semmire, sem az államkézbe vett propagandára, sem a gyűlöletkampányokra, de mégis az első alkalom, amikor tényeket nélkülöző, lejárató szennyirodalom a hivatalos politikával érintkezett, és fölkerült az szeriőz könyvek mellé a polcokra, az dr. Kende Péter „A Viktor” című opusának megjelenése és reklámozása volt. Baloldali és liberális körökben már akkor is sokan feszengtek, vagy egyenesen elhatárolódtak (lásd Révész Sándor „Francba a labdával” című kritikáját a Beszélőben), utólag viszont mindenkinek egyértelműen kellemetlen volt az epizód.