Etikai kódexet javasol Navracsics Tibor: így vetne véget a baloldal gyűlöletkampánynak az országgyűlési képviselő

A kampány a pozitív hangvételű és az egymást tiszteletben tartó vitákat helyezné előtérbe. A területfejlesztési miniszter szerint fontos az, hogy a képviselők úgy tudjanak vitázni, hogy annak fókusza egymás nézeteinek és terveinek kritizálása legyen és nem lejárató kampány, vagy a politikai szereplők magánéletének felhánytorgatása.

Éppen ezért elkészítettem az etikai kódex-tervezetet, amelyet elküldtem Gergelics Ádámnak, a Mi hazánk jelöltjének, valamint Bakk Istvánnak, a DK bejelentett jelöltjének is”

– fogalmazott Navracsics Tibor.

A KDNP országgyűlési képviselője hozzátette: bízik abban, hogy a kódexszel kapcsolatos megegyezést követően kulturált mederben folytatódhat tovább a vita a választókerületben.

Nyitókép: Purger Tamás / MTI