Etikai kódexet javasol Navracsics Tibor: így vetne véget a baloldal gyűlöletkampánynak az országgyűlési képviselő

2025. szeptember 23. 09:25

Navracsics Tibor szerint elég volt az aljas támadásokból – a területfejlesztési miniszter békés, értelmes vitákra hívja ellenfeleit, és már meg is tette az első lépést a kulturált közélet irányába.

2025. szeptember 23. 09:25
Ahogy közeledünk a 2026-os választásokhoz, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá, hogy egy különösen mocskos és aljas választási kampány előtt állunk” – kezdte Facebook-videóját Navracsics Tibor, országgyűlési képviselő.

Etikai kódex elfogadását kezdeményeztem a Veszprém vármegyei 3. számú egyéni választókerületben, hogy a 2026-os választási kampányt is az egymást tiszteletben tartó, értelmes politikai viták uralják!”

– emelte ki a kezdeményezését közigazgatási miniszter.

A kampány a pozitív hangvételű és az egymást tiszteletben tartó vitákat helyezné előtérbe. A területfejlesztési miniszter szerint fontos az, hogy a képviselők úgy tudjanak vitázni, hogy annak fókusza egymás  nézeteinek és terveinek kritizálása legyen és nem lejárató kampány, vagy a politikai szereplők magánéletének felhánytorgatása. 

Éppen ezért elkészítettem az etikai kódex-tervezetet, amelyet elküldtem Gergelics Ádámnak, a Mi hazánk jelöltjének, valamint Bakk Istvánnak, a DK bejelentett jelöltjének is”

– fogalmazott Navracsics Tibor. 

A KDNP országgyűlési képviselője hozzátette: bízik abban, hogy a kódexszel kapcsolatos megegyezést követően kulturált mederben folytatódhat tovább a vita a választókerületben.

Nyitókép: Purger Tamás / MTI

Simon Attila
2025. szeptember 23. 12:05
Az etikai kódex nem kötelez senkit semmire. Az ellenzének nem érdeke betartania azt. Ők a gyűlölekeltésre építenek. Éppen ezért, szerintem csak a rendőrségi feljelentés lehet hatásos.
Ödenburger
2025. szeptember 23. 11:52
Etikai kódex? Minek? A ballibek olyanok, mint Áts Feri vörösingesei: addig kellenek nekik a szabályok, amíg azokkal is győzhetnek. Amint veszélyben a győzelem, már nem foglalkoznak velük. Az ellenfélen (ellenségen!) viszont tutira számonkérik. Úgyhogy még egyszer: minek? Minek álljunk ki boxolni hátrakötött jobb kézzel, ha a másik sarokban csak egy azonnal elszakadó gyenge madzaggal kötik hátra a kezet?
Perczel Éva
2025. szeptember 23. 11:21
Etikai kódex a komcsikkal szemben? Hát ennyi idő sem volt elég kiismerni őket?
22-es csapdája
2025. szeptember 23. 11:09
Teljesen felesleges, Tibor. A baloldal értelmes, racionális, tényalapú vitában nem győzhet. Alapvetően zsigeri érzéseken - irigység, érzelgősség - tudatlanságon és képmutatáson alapul az eszmeiségük.
