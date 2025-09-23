Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péterék Tiszában ítélet

Páros lábbal szállt bele az anyák szja-mentességébe a Tisza Párt szakértője

2025. szeptember 23. 08:57

Hónapok óta haknizza körbe az országot és a Tisza Szigeteket Petschnig Mária Zita közgazdász és férje, Kéri László. Minden előadásukban tettenérhető, hogy ahol csak tudják, kritizálják a kormány családokat segítő intézkedéseit.

2025. szeptember 23. 08:57
null

„Gondoltad volna, hogy ha valaki, aki két gyereket szült valaha, most 55-60 éves és a gyerekek is már nagyok, annak nem kell fizetni személyi jövedelemadót? Olyan eszement dolgokkal jönnek…”. Ezt mondta legutóbbi, férjével, Kéri Lászlóval közös előadásán Petschnig Mária Zita közgazdász, aki hónapok óta haknizik a különböző Tisza Szigeteknél.

A Magyar Péter egyik szakértőjeként ismert baloldali szakember több tucatnyi előadáson van már túl, mindegyikben közös, hogy ott ütik a kormány családokat segítő intézkedéseit, ahol csak tudják. De hozzá köthető annak beismerése is, amelyet a Tisza vezetése foggal-körömmel próbálna letagadni, mégpedig az adóemelés ötlete. 

„Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondania” hangzott el a vészjósló ítélet néhány hónappal ezelőtt Petschnig szájából, márpedig a Tisza a jelek szerint épp erre készül. 

Ezt is ajánljuk a témában

Most a Magyar Nemzet szúrta ki legújabb agymenésüket, amelyben a magyar anyák szja-mentessége ellen keltek ki, eszement dolognak tartva azt. A lap emlékeztetett: az előadáson Petschnig azt bizonygatta, hogy nem szakértője, vagy programírója a Tiszának. 

Ez azért figyelemre méltó, mert a közgazdász télen még pont arról beszélt, hogy a Pénzügykutató Zrt. – ahol tudományos főmunkatársként tevékenykedik – különféle programokat ír a Tisza Pártnak.

Petschnig új keletű távolságtartása Magyar Péteréktől vélhetően arra vezethető vissza, hogy a Tiszában komoly zavart okozott, amikor nyilvánosságra került a Tisza vezetése számára készült belső feljegyzés a párt adóemelési terveiről. Az Index által szemlézett dokumentum szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék, a legmagasabb sáv 33 százalékos lenne, de már havi félmilliós fizetéstől is 22 százaléknyi szja-t kellene megfizetni az államnak.

Nyitókép: Képernyőkép

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kimirszen
2025. szeptember 23. 09:20
5m007h 0p3ra70r 2025. szeptember 23. 09:16 »kimirszen 2025. szeptember 23. 09:09 Patai Mihály:« Ha Patai aki az Orbán embere ilyent mond akkor mi van narancsbolsevik? Megmondom. Itt a fidesz kormányzásának a vége.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 23. 09:16
»kimirszen 2025. szeptember 23. 09:09 Patai Mihály:« Természetesen. Azért nem nincs még beton a gödörben, mert Siemens. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 23. 09:15
»imirszen 2025. szeptember 23. 09:12 A magyaroknak jó az évi 4000 milliárd forintnyi kamatteher amit az államadósság után kell fizetni?« Igen! Jó! De a legjobb a duplája lenne. Akkor téged végre halálba baszna az ideg. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 23. 09:13
»Gondoltad volna, hogy ha valaki, aki két gyereket szült valaha, most 55-60 éves és a gyerekek is már nagyok, annak nem kell fizetni személyi jövedelemadót?« Gondoltad volna, hogy ez a nő soha nemmszült vagy nevelt fel egyetlen gyereket sem? Gondoltad volna, hogy szerinte ő nem tartozik köszönettel azoknak, akik felnevetlék azokat a generációkat, amelyek előteremtik az ő nyugdíját? Gondoltad, hogy neki az természetes, hogy míg mások adnak, ő csak elvesz? »Olyan eszement dolgokkal jönnek« Mint a gyerekszülés. Elképesztő!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!