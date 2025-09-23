Páros lábbal szállt bele az anyák szja-mentességébe a Tisza Párt szakértője

„Gondoltad volna, hogy ha valaki, aki két gyereket szült valaha, most 55-60 éves és a gyerekek is már nagyok, annak nem kell fizetni személyi jövedelemadót? Olyan eszement dolgokkal jönnek…”. Ezt mondta legutóbbi, férjével, Kéri Lászlóval közös előadásán Petschnig Mária Zita közgazdász, aki hónapok óta haknizik a különböző Tisza Szigeteknél.

A Magyar Péter egyik szakértőjeként ismert baloldali szakember több tucatnyi előadáson van már túl, mindegyikben közös, hogy ott ütik a kormány családokat segítő intézkedéseit, ahol csak tudják. De hozzá köthető annak beismerése is, amelyet a Tisza vezetése foggal-körömmel próbálna letagadni, mégpedig az adóemelés ötlete.

„Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondania” – hangzott el a vészjósló ítélet néhány hónappal ezelőtt Petschnig szájából, márpedig a Tisza a jelek szerint épp erre készül.