Páros lábbal szállt bele az anyák szja-mentességébe a Tisza Párt szakértője

Magyar Péter kedvenc közgaszdásza: „Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondania” (VIDEÓ)
A Tisza Párt brutális lakossági adóemelést tervez, amennyiben hatalomra kerül.
Hónapok óta haknizza körbe az országot és a Tisza Szigeteket Petschnig Mária Zita közgazdász és férje, Kéri László. Minden előadásukban tettenérhető, hogy ahol csak tudják, kritizálják a kormány családokat segítő intézkedéseit.
„Gondoltad volna, hogy ha valaki, aki két gyereket szült valaha, most 55-60 éves és a gyerekek is már nagyok, annak nem kell fizetni személyi jövedelemadót? Olyan eszement dolgokkal jönnek…”. Ezt mondta legutóbbi, férjével, Kéri Lászlóval közös előadásán Petschnig Mária Zita közgazdász, aki hónapok óta haknizik a különböző Tisza Szigeteknél.
A Magyar Péter egyik szakértőjeként ismert baloldali szakember több tucatnyi előadáson van már túl, mindegyikben közös, hogy ott ütik a kormány családokat segítő intézkedéseit, ahol csak tudják. De hozzá köthető annak beismerése is, amelyet a Tisza vezetése foggal-körömmel próbálna letagadni, mégpedig az adóemelés ötlete.
„Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondania” – hangzott el a vészjósló ítélet néhány hónappal ezelőtt Petschnig szájából, márpedig a Tisza a jelek szerint épp erre készül.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza Párt brutális lakossági adóemelést tervez, amennyiben hatalomra kerül.
Most a Magyar Nemzet szúrta ki legújabb agymenésüket, amelyben a magyar anyák szja-mentessége ellen keltek ki, eszement dolognak tartva azt. A lap emlékeztetett: az előadáson Petschnig azt bizonygatta, hogy nem szakértője, vagy programírója a Tiszának.
Ez azért figyelemre méltó, mert a közgazdász télen még pont arról beszélt, hogy a Pénzügykutató Zrt. – ahol tudományos főmunkatársként tevékenykedik – különféle programokat ír a Tisza Pártnak.
Petschnig új keletű távolságtartása Magyar Péteréktől vélhetően arra vezethető vissza, hogy a Tiszában komoly zavart okozott, amikor nyilvánosságra került a Tisza vezetése számára készült belső feljegyzés a párt adóemelési terveiről. Az Index által szemlézett dokumentum szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék, a legmagasabb sáv 33 százalékos lenne, de már havi félmilliós fizetéstől is 22 százaléknyi szja-t kellene megfizetni az államnak.
Nyitókép: Képernyőkép