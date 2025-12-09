Ft
demokrácia Ukrajna Zelenszkij Donald Trump ítélet

Trump az ukrán választásokról beszélt: olyan kijelentést tett, amelynek Zelenszkij aligha fog örülni

2025. december 09. 15:58

„A dolgok nem mentek túl jól.”

2025. december 09. 15:58
null

A Politicónak adott terjedelmes interjúban Donald Trump arról beszélt, hogy szerinte Ukrajnában itt lenne az ideje új választásokat tartani.

Az amerikai elnököt arról kérdezték, eljött-e a pillanat, hogy Zelenszkij megméresse magát a szavazóknál. Trump erre így reagált: „Igen. Azt hiszem, igen. Sok idő telt el… A dolgok nem mentek túl jól. Igen, úgy gondolom, hogy itt az ideje. Szerintem ez fontos időszak a választások megtartására”.

Trump azt is állította, hogy Ukrajna a háborús helyzetet használja arra, hogy halogassa a választást, és úgy véli, a lakosságnak járna a lehetőség, hogy ismét döntést hozzon.

Szavai szerint nem tudja megjósolni, ki győzne egy esetleges választáson — akár Volodimir Zelenszkij is lehetne a nyertes —, mindenesetre az ország szerinte már túl régóta nem tartott választást. Úgy fogalmazott: „Nem tudom, ki nyerne. Talán Zelenszkij. De régóta nem voltak választások. Tudják, beszélnek a demokráciáról, de eljutottak oda, hogy ez már nem demokrácia”.

Nyitókép: Toby Melville / POOL / AFP

templar62
2025. december 09. 17:42
Amerika pénzelte a Majdant ,
Gubbio
2025. december 09. 17:26
Csak Putyin elnöksége fog rendet teremteni a (volt) Ukrajnában. Nem jöttek még rá Brüsszelben?
canadian-deplorable
•••
2025. december 09. 17:11 Szerkesztve
Közben furcsa dolgok történnek Amerikában is. Demokrata szenátorok megpróbálják blokkolni a Trump pénzérme kiadását. Itt a Fox News cikke róla, képekkel: foxbusiness.com/politics/democratic-senators-move-block-trump-1-coins-from-treasury-department-mint A javasolt $1-os pénzérme egyik oldalán Trump arcképe látható, alatta a szokásos "In God We Trust" (Istenben bízunk) felirat. Kicsit félreérthető. Az érme másik oldalán Trump látható a merénylet utáni feltartott öklével, felette "fight fight fight" (harcolj), amit a merénylet után mondott. A demokrata szenátorok indítványa szerint ne lehessen hivatalban levő, illetve élő elnök képét pénzérmére nyomtatni. Hát... ebben egyetértek.
Nasi12
•••
2025. december 09. 17:11 Szerkesztve
"beszélnek a demokráciáról, de eljutottak oda, hogy ez már nem demokrácia”. Trump kap egy nyaklevest ursitól. Hogy mer ilyet állitani? Hogy védi így meg akkor a bohóc Európát?😀 Az EU értékeket? Kecskére káposztát😭
