Trump az ukrán választásokról beszélt: olyan kijelentést tett, amelynek Zelenszkij aligha fog örülni

A Politicónak adott terjedelmes interjúban Donald Trump arról beszélt, hogy szerinte Ukrajnában itt lenne az ideje új választásokat tartani.

Az amerikai elnököt arról kérdezték, eljött-e a pillanat, hogy Zelenszkij megméresse magát a szavazóknál. Trump erre így reagált: „Igen. Azt hiszem, igen. Sok idő telt el… A dolgok nem mentek túl jól. Igen, úgy gondolom, hogy itt az ideje. Szerintem ez fontos időszak a választások megtartására”.