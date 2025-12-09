Trump az ukrán választásokról beszélt: olyan kijelentést tett, amelynek Zelenszkij aligha fog örülni

Minden egész eltörött: benyögte az unalmast Zelenszkij, teljesen felrúgta Trump béketervét
A saját béketervéhez ragaszkodik az ukrán elnök.
„A dolgok nem mentek túl jól.”
A Politicónak adott terjedelmes interjúban Donald Trump arról beszélt, hogy szerinte Ukrajnában itt lenne az ideje új választásokat tartani.
Az amerikai elnököt arról kérdezték, eljött-e a pillanat, hogy Zelenszkij megméresse magát a szavazóknál. Trump erre így reagált: „Igen. Azt hiszem, igen. Sok idő telt el… A dolgok nem mentek túl jól. Igen, úgy gondolom, hogy itt az ideje. Szerintem ez fontos időszak a választások megtartására”.
Trump azt is állította, hogy Ukrajna a háborús helyzetet használja arra, hogy halogassa a választást, és úgy véli, a lakosságnak járna a lehetőség, hogy ismét döntést hozzon.
Szavai szerint nem tudja megjósolni, ki győzne egy esetleges választáson — akár Volodimir Zelenszkij is lehetne a nyertes —, mindenesetre az ország szerinte már túl régóta nem tartott választást. Úgy fogalmazott: „Nem tudom, ki nyerne. Talán Zelenszkij. De régóta nem voltak választások. Tudják, beszélnek a demokráciáról, de eljutottak oda, hogy ez már nem demokrácia”.
Nyitókép: Toby Melville / POOL / AFP
