háború Háború Ukrajnában Ukrajna béketerv orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Minden egész eltörött: benyögte az unalmast Zelenszkij, teljesen felrúgta Trump béketervét

2025. december 09. 10:06

A saját béketervéhez ragaszkodik az ukrán elnök.

2025. december 09. 10:06
null

Ukrajna kedden megosztja az Egyesült Államokkal az orosz–ukrán háború befejezését célzó, felülvizsgált béketervet – számolt be róla a Reuters , miután Volodimir Zelenszkij elnök Londonban tárgyalt Franciaország, Németország és Nagy-Britannia vezetőivel.

A háború négyéves évfordulója közeledtével Ukrajna szeretné ellensúlyozni azt az Egyesült Államok által támogatott béketervet,

melyet Moszkva számára is elfogadhatónak tartanak. Az ukrán elnök arról is beszámolt, hogy a felülvizsgált terv 20 pontból áll, de még mindig nincs megállapodás a területek feladásának kérdésében, amit Moszkva szorgalmaz.

Ráadásul megismételte gyakran hangoztatott álláspontját, miszerint Ukrajna nem adhatja fel földjei egyetlen részét sem.

„Az amerikaiak alapvetően kompromisszumra törekednek. Természetesen vannak komplex kérdések a területekkel kapcsolatban, és ezekben még nem sikerült kompromisszumra jutni– állapította meg.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

