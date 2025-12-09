Minden egész eltörött: benyögte az unalmast Zelenszkij, teljesen felrúgta Trump béketervét

Az utolsó remény is szertefoszlott: Zelenszkij egy pillanat alatt felrúghatja az amerikaiak béketervét
Az ukrán elnök állítólag még el sem olvasta Trump békejavaslatát.
A saját béketervéhez ragaszkodik az ukrán elnök.
Ukrajna kedden megosztja az Egyesült Államokkal az orosz–ukrán háború befejezését célzó, felülvizsgált béketervet – számolt be róla a Reuters , miután Volodimir Zelenszkij elnök Londonban tárgyalt Franciaország, Németország és Nagy-Britannia vezetőivel.
A háború négyéves évfordulója közeledtével Ukrajna szeretné ellensúlyozni azt az Egyesült Államok által támogatott béketervet,
melyet Moszkva számára is elfogadhatónak tartanak. Az ukrán elnök arról is beszámolt, hogy a felülvizsgált terv 20 pontból áll, de még mindig nincs megállapodás a területek feladásának kérdésében, amit Moszkva szorgalmaz.
Ráadásul megismételte gyakran hangoztatott álláspontját, miszerint Ukrajna nem adhatja fel földjei egyetlen részét sem.
„Az amerikaiak alapvetően kompromisszumra törekednek. Természetesen vannak komplex kérdések a területekkel kapcsolatban, és ezekben még nem sikerült kompromisszumra jutni” – állapította meg.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
