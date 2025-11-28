Ez az érzés fokozódik az EuB egyik új ítélete láttán is: józan ésszel természetes dolognak tűnik ugyanis, hogy mindenki azt enged be a házába, akit jónak lát – akit ismer, akivel kapcsolatban nem tart attól, hogy ott randalírozni fog vagy nem tudja őt később útjára bocsátani, úgy általában, akinek a belépésével és ott tartózkodásával komfortosnak érzi magát. Mutatis mutandis azt gondolhatnánk logikusnak, hogy nincs ez másként az államok szintjén sem: észszerűnek tűnik, hogy minden szuverén maga mondhatja meg, hogy kit szeretne a területén látni, s kikkel szeretne együttélni.

Bármiféle tartalmi értékítéletet megelőzően ennek a komfortnak vannak bizonyos formai szempontjai – különösebb hezitálás nélkül is elvárhatónak tűnik, hogy egy bevándorló ne akarja megtéveszteni az idegenrendészeti hatóságokat, illetve biztosan tudjon a saját megélhetéséről (ha nem is saját erejéből, de közeli hozzátartozói révén) gondoskodni. Eddig a józan ész.