Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Mérő Vera Tibi Atya humorista Puzsér Róbert szekta Magyar Péter Pottyondy Edina

Jó reggelt kívánok, Róbert!

2025. november 10. 09:25

Mintha másfél éven keresztül ti fújtátok volna a lufit a nárcisztikus méregzsák körül Pottyondy Edinával, Egri Viktorral, Dévényi Istvánnal, Somogyi András „humoristával”, Tibi Atyával.

2025. november 10. 09:25
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Kedves Robi!

Mivel mentálhigiénés okokból évek óta nem fogyasztom önszántamból a tartalmaidat, ezért kicsit megkésve, a Mandiner szemléjéből értesültem róla, hogy bő egy héttel ezelőtt valamelyik podcast-műsorban kifakadtál arra az elvakult szektás rajongásra, amely Magyar Pétert körülveszi. Szó szerinti idézet következik tőled, ezt mondtad:
»Ott tart a tiszás szektatudat, hogy amikor azt mondod, hogy ‘áradtassék!‘, de hangot adsz annak, hogy speciel rossz érzésed van Magyar Péter valamelyik megszólalásával kapcsolatban, akkor fideszes vagy, legjobb esetben a fidesz hasznos hülyéje vagy, mert nem lehet kritizálni!«

Jó reggelt kívánok, Róbert! 2025. novemberében kezded kapiskálni, hogy Magyar Pétert egy acsargó szekta veszi körül, amelyik falkában leugat, leárulóz mindekit, aki egy hajszálnyi jogos kritikát mer megfogalmazni az agresszív manökenről? Az elmúlt másfél évedet egy biciklibelsőben töltötted?
Mert nekem úgy rémlik, hogy ennek a törzsi kultusznak a kialakításában mintha neked is lett volna némi szereped. Mintha másfél éven keresztül ti fújtátok volna a lufit a nárcisztikus méregzsák körül Pottyondy Edinával, Egri Viktorral, Dévényi Istvánnal, Somogyi András »humoristával«, Tibi Atyával, Mérő Verával, Perintfalvi Ritával, Fókuszcsoport Ádámmal, Dave világával, a 444-gyel, a Telex-szel, a HVG-vel, a Magyar hanggal, a Klubrádióval, a nálam kommentelgető Hargitai Miklóssal, a milliónyi különböző youtube- és podcastműsorral... Mintha ti szítottátok volna tovább ezt az idegbajos, polgárháborús kettéosztottságot abban a reményben, hogy Vona Gábor és Márki-Zay elbukása után a harmadik messiásotok végre már tényleg lekardozza nektek a »vajdát« (ahogy emlegetni szoktad), hiszen ennél most semmi nem lehet fontosabb... Elv, érték, ideológia, gondolat nem számít, csak a pőre drukkermentalitás.”

Nyitókép: Baksa Norbert

Kapcsolódó vélemény

undefined

Csépányi Balázs

Magyar Nemzet

Idézőjel

Puzsér Róbert lekevert egy hatalmas pofont Magyar Péternek

Így múlik el a világ dicsősége.

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
eFhlsanzláólénv
2025. november 10. 13:18
A cikk SZO SZERINT igy indul. "Mivel mentálhigiénés okokból évek óta nem fogyasztom önszántamból a tartalmaidat, ezért kicsit megkésve, a Mandiner szemléjéből értesültem róla,..." Bazdmeg az első mondatod első felében leírod, hogy 1) Nem foglalkozol vele, de most mégis cikket írsz. 2) Nem értesz hozzá, mert leszarod, de MÉGIS OSZTOD AZ ÉSZT. 3) A MANDINER SZEMLÉJÉBŐL ÉRTESÜLSZ Puzsérról. Bravó. Nyilván sok jót írtak róla. Nagyon szép. Ha a cigánybűnözésről kéne cikket írnom úgy, hogy sosem láttam még életemben sem cigányt, sem bűnözőt, akkor egy olyan embert keresnék, aki pártatlanul beszélne a cigánybűnözésről, de áldozata volt annak. Epico! Ügyes! Komolyan vehető újság ez a Mandiner nagyon. 🤣
Válasz erre
0
0
Karvaly
2025. november 10. 12:04
Itt is érdemes a teljes bejegyzést elolvasni, és még alatta további információkat. Vicces amúgy, hogy Puzsér eddig tolta Magyar szekerét, most meg megvan rá sértődve: ebből okulhat mindenki, aki meg van róla győződve, hogy "csak győzze le Orbánt, utána majd elkergetjük, ha nem azt csinálja, amit szeretnénk!". Ja. Vagy ő kerget el benneteket a saját faragatlan stílusában.
Válasz erre
9
0
ThunderDan
2025. november 10. 11:59
Amúgy szeretnék kritikát megfogalmazni a jobboldali újságírás felè: Mandula Viktor (a DK-ból indulva...) sokkal világosabban, stílusosabban, HATÉKONYABBAN ír, mint a jobboldali sajtó 98%-a. Sajnos.
Válasz erre
11
0
snagyz
2025. november 10. 11:43
MV egyetlen érdemi megállapítása sem kérdőjelezhető meg, sőt bizonyos részletek nemcsak valósak, de olyannyira plasztikusak is, mint amikor "lényegkiemelő" nagyítót használnánk. Ugyanakkor PR és agyhalott lufi fújogató szektás barátai valószínüleg nem fognak pályát módosítani, legfeljebb még nagyobb fordulaton pörgetik az eszement uszítást. Már nincs kedvező pillanat számukra az "okos" kiszállásra.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!