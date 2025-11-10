„Kedves Robi!

Mivel mentálhigiénés okokból évek óta nem fogyasztom önszántamból a tartalmaidat, ezért kicsit megkésve, a Mandiner szemléjéből értesültem róla, hogy bő egy héttel ezelőtt valamelyik podcast-műsorban kifakadtál arra az elvakult szektás rajongásra, amely Magyar Pétert körülveszi. Szó szerinti idézet következik tőled, ezt mondtad:

»Ott tart a tiszás szektatudat, hogy amikor azt mondod, hogy ‘áradtassék!‘, de hangot adsz annak, hogy speciel rossz érzésed van Magyar Péter valamelyik megszólalásával kapcsolatban, akkor fideszes vagy, legjobb esetben a fidesz hasznos hülyéje vagy, mert nem lehet kritizálni!«

Jó reggelt kívánok, Róbert! 2025. novemberében kezded kapiskálni, hogy Magyar Pétert egy acsargó szekta veszi körül, amelyik falkában leugat, leárulóz mindekit, aki egy hajszálnyi jogos kritikát mer megfogalmazni az agresszív manökenről? Az elmúlt másfél évedet egy biciklibelsőben töltötted?

Mert nekem úgy rémlik, hogy ennek a törzsi kultusznak a kialakításában mintha neked is lett volna némi szereped. Mintha másfél éven keresztül ti fújtátok volna a lufit a nárcisztikus méregzsák körül Pottyondy Edinával, Egri Viktorral, Dévényi Istvánnal, Somogyi András »humoristával«, Tibi Atyával, Mérő Verával, Perintfalvi Ritával, Fókuszcsoport Ádámmal, Dave világával, a 444-gyel, a Telex-szel, a HVG-vel, a Magyar hanggal, a Klubrádióval, a nálam kommentelgető Hargitai Miklóssal, a milliónyi különböző youtube- és podcastműsorral... Mintha ti szítottátok volna tovább ezt az idegbajos, polgárháborús kettéosztottságot abban a reményben, hogy Vona Gábor és Márki-Zay elbukása után a harmadik messiásotok végre már tényleg lekardozza nektek a »vajdát« (ahogy emlegetni szoktad), hiszen ennél most semmi nem lehet fontosabb... Elv, érték, ideológia, gondolat nem számít, csak a pőre drukkermentalitás.”

