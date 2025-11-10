Ft
11. 10.
hétfő
Puzsér Róbert lekevert egy hatalmas pofont Magyar Péternek

Puzsér Róbert lekevert egy hatalmas pofont Magyar Péternek

2025. november 10. 05:45

Így múlik el a világ dicsősége.

2025. november 10. 05:45
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

Magyar Péter körül egyre fogy a levegő. Már a követői közül is egyre többen mondanak róla negatív véleményt. Ez nagy változás, hiszen volt olyan időszak, amikor egytelen negatív megjegyzés sem érkezett a Tisza Párt elnökével kapcsolatban, pedig akkoriban is hibát hibára halmozott. A mostani mélyrepülése már a baloldalon is kiverte a biztosítékot. 

Nagy Attila Tibor már rendszeresen kritizálja , Tordai Bence is kiosztotta a napokban, és már az egyik legnagyobb hívője, Puzsér Róbert is kiosztott neki egy hatalmas pofont. Puzsér az Önkényes mérvadó című műsorban fakadt ki a Magyar Pétert vakon követő tiszásokra, azt kifogásolva, hogy szektaként működnek:

»De ott tart a tiszás szektatudat, hogy amikor azt mondod, hogy »áradtassék«, de hangot adsz annak, hogy speciel rossz érzésed van ezzel vagy azzal a Magyar Péter-megszólalással kapcsolatban, akkor fideszes vagy! Fideszes vagy! Legjobb esetben a Fidesz hasznos hülyéje vagy, mert nem lehet kritizálni!« Tisztán látszik, hogy egyre többen fordulnak el Magyar Pétertől, a válság egyre jobban mélyül a Tisza Pártban."

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

tippan
2025. november 10. 09:15
Hát észrevette? Már tavaly nyáron is azt mondták a tiszások, hogy aki nem tiszás, az fideszes, mert a rendszerváltás esélyeit rontja minden egyes szavazattal, ami nem a szentjükre megy.
Héja
2025. november 10. 09:06
Puzsér egy agresszív futóbolond. Még ha olykor-olykor igaza is van.
neszteklipschik
2025. november 10. 09:04
"...a válság egyre jobban mélyül a Tisza Pártban." Miféle "PÁRTBAN"???
llnnhegyi
2025. november 10. 08:25
Magyar 🐒🐓 Júdás Péter a TISZA párt őrjöngő mindent elveszített. Becsületét, családját, hazáját...
