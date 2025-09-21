Tisza-pólósok és politikai elemzők a „tömegben” – így zajlik noÁr és Pottyondy Edina tüntetése

Mint arról a Mandiner is beszámolt, vasárnap késő délutánra tüntetést szervezett a Loupe Színházi Társulat, az Esti Kornél (előadó), Rainer-Micsinyei Nóra, Molnár Áron (a noÁr mozgalom alapítója), Lovas Rozi, Lengyel Tamás színészek, illetve Horváth János Antal (író, művész). A „Levegőt! – Kiállás a szabad közterekért és a tiszta közbeszédért” elnevezésű ellenzéki tüntetést már napok óta „reklámozták” a kormánykritikus sajtóorgánumok.

A rendezvényen jelen van riporterünk, Móna Márk, aki bejelentkezésekor elmondta, hogy a tüntetés 18 órakor vette kezdetét a Hősök terén, a színpadot a szervezők a Szépművészeti Múzeum elé állították fel.

Munkatársunk hozzátette, hogy a Dózsa György út egy részét lezárták, a Hősök tere és az Andrássy út között. Elhangzott, hogy a tüntetés kezdetére csak a Hősök tere háromnegyede telt meg, de folyamatosan szállingóztak a résztvevők a demonstráció helyszínére az Andrássy út felől. Becslése szerint akkor 3-5 ezer fő várakozhatott a téren.

A HVG beszámolója szerint az eseményen jóval kevesebben vannak, mint a 2024 februári megmozduláson voltak.