Tisza-pólósok és politikai elemzők a „tömegben” – így zajlik noÁr és Pottyondy Edina tüntetése

2025. szeptember 21. 19:12

Nagy hangsúlyt kap az adománygyűjtés a demonstráción, Magyar Péter házimédiája, a kontroll.hu két standdal is jelen van.

2025. szeptember 21. 19:12
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, vasárnap késő délutánra tüntetést szervezett a Loupe Színházi Társulat, az Esti Kornél (előadó), Rainer-Micsinyei Nóra, Molnár Áron (a noÁr mozgalom alapítója), Lovas Rozi, Lengyel Tamás színészek, illetve Horváth János Antal (író, művész). A „Levegőt! – Kiállás a szabad közterekért és a tiszta közbeszédért” elnevezésű ellenzéki tüntetést már napok óta „reklámozták” a kormánykritikus sajtóorgánumok.

A rendezvényen jelen van riporterünk, Móna Márk, aki bejelentkezésekor elmondta, hogy a tüntetés 18 órakor vette kezdetét a Hősök terén, a színpadot a szervezők a Szépművészeti Múzeum elé állították fel. 

Munkatársunk hozzátette, hogy a Dózsa György út egy részét lezárták, a Hősök tere és az Andrássy út között. Elhangzott, hogy a tüntetés kezdetére csak a Hősök tere háromnegyede telt meg, de folyamatosan szállingóztak a résztvevők a demonstráció helyszínére az Andrássy út felől. Becslése szerint akkor 3-5 ezer fő várakozhatott a téren.

A HVG beszámolója szerint az eseményen jóval kevesebben vannak, mint a 2024 februári megmozduláson voltak.

Móna a tüntetők között kiszúrta Horn Gábor, illetve Nagy Attila Tibor politikai elemzőket is. Valamint több tiszás pólós résztvevőre is figyelmes lett.

 Sőt, arra is felhívta a figyelmet, hogy több tucat olyan személy is jelen van a téren, aki a tanártüntetésekről ismerős számára.

Robotkutyával gyűjtik az adományokat

Az eseményen a kontroll.hu, – mely Magyar Péter testvérének, Magyar Mártonnak a nevéhez köthető – két standdal is jelen van. A tömegben robotkutyával gyűjtik az adományokat.

A szervezők továbbá „Levegőt!” feliratú matricákat is értékesítenek. Ez becsületkasszás módszerrel történik, de bankkártyával, mobilterminálokon is lehet fizetni. Móna Márk azt tapasztalta, hogy jellemzően ezer, kétezer forintot adnak egy matricáért, de volt, aki ötezer forintot adott érte – tette hozzá.

A tüntetés előtt kiderült, hogy a rendezvényt másfél órásra tervezik, és utána minden jelenlévőt hazaküldenek. Valamint arra külön megkérték a jelenlévőket, hogy senki ne kötekedjen senkivel, azaz el szeretnék kerülni az elmúlt időszakban, a hasonló rendezvényeken tapasztalt atrocitásokat.

Nyitókép: Nagy Attila Tibor Facebook-oldala

Miről szól valójában a vasárnapi ellenzéki tüntetés? Mutatjuk!

Több mint egy év után visszatérnek a balliberális influenszerek. Ezúttal a közbeszéd állapotáért, a politikai plakátokért aggódnak, ezért ellenzéki tüntetést szerveznek. De ez csak a látszat. Magyar Péter hívei – Molnár Áron, Lengyel Tamás, Pottyondy Edina – előkelő helyeken tűnhetnek fel.

