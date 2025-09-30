Ft
Ft
17°C
8°C
Ft
Ft
17°C
8°C
09. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
szélsőbaloldal Fekete-Győr András színész Szabó Zsófi tolerancia baloldal

Nagyon pórul járt Fekete-Győr András, miután arcátlanul felkérdezte Szabó Zsófit

2025. szeptember 30. 05:55

Azt hiszik, hogy nekik mindent lehet.

2025. szeptember 30. 05:55
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A digitális polgári köröktől teljesen kikészültek a balosok. Sem lenyelni, sem kiköpni nem tudják, rosszul vannak tőle, hiszen látják, hogy napról napra egyre többen csatlakoznak a miniszterelnök által életre hívott mozgalomhoz.

Ezért minden ismert embert, aki vállalta, hogy csatlakozik ehhez az értékrendhez, igyekeznek megtámadni. Hiszen az nem baj szerintük, ha egy közszereplő a baloldalt támogatja, baloldali rendezvényeken vesz részt, az természetes, ha viszont egy színész, műsorvezető veszi a bátorságot és kiáll a kormány által képviselt értékrend mellett, akkor az már felháborító a számukra. Most így járt Szabó Zsófi is.

A népszerű műsorvezető a DPK nagy rendezvényének volt a háziasszonya, Fekete-Győr András ezért arcátlanul nekiesett:

»Fiatal vagy, előtted áll az egész élet. Rendszerek jönnek és mennek, de a szégyen, hogy te egy bukóban lévő, gyűlöletkeltő rezsim utóvédkatonája voltál, örökre veled marad. Ezt a bélyeget soha nem fogod tudni lemosni magadról.«

Ez igen, bátor dolog egy nőt, egy anyukát így megtámadni, pusztán azért, mert felvállalt egy értékrendet.

Számtalanszor bebizonyosodott a magukat befogadónak és elfogadónak tartó liberálisokról, hogy csak addig elfogadók, amíg valaki úgy táncol, ahogy ők fütyülnek. Emlékezzünk vissza, mit műveltek Lékai-Kiss Ramónával, amikor az RTL Klubtól átszerződött a TV2-höz. A csinos színész-műsorvezető hiába próbálta az új szakmai kihívás lehetőségével indokolni a döntését, a liberális tolerancia bajnokai gyakorlatilag szétszedték a közösségi hálós platformjain, mondván, eladta magát a Fidesznek, ő is Orbán embere lett, a kormányzat szekértolójává vált. Hasonlóan járt Földes László Hobo is, akit pedig azért támadtak a baloldaliak, mert leszerződött a Vidnyánszky-féle Nemzeti Színházhoz.”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Kötter Tamás

Facebook

Idézőjel

Szabó Zsófit, az ország talán egyik leggerinctelenebb alakja, Fekete-Győr Bandi kérdezi fel

Köszi, de Zsófi, ahogy sokan mások sem, ebből nem kér.

Nyitókép: Fekete-Győr András Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pemahe
2025. szeptember 30. 06:48
»Fiatal vagy, előtted áll az egész élet. Rendszerek jönnek és mennek, de a szégyen, hogy te egy bukóban lévő, gyűlöletkeltő rezsim utóvédkatonája voltál, örökre veled marad. Ezt a bélyeget soha nem fogod tudni lemosni magadról.« ez jogos kritika volt, aminek köze sincs a felkérdezéshez. Felkérdezés az lett voilna, ha megkérdezi pl. hogy zsó fika te kivel baszol hogy itt kaptál melót? Na ez a kitalált példa már felkérdezés lett volna.
Válasz erre
0
1
Héja
2025. szeptember 30. 06:39
A bukott Fegyőr (saját pártocskájának sem kellett) próbál felszínre vergődni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!