„A digitális polgári köröktől teljesen kikészültek a balosok. Sem lenyelni, sem kiköpni nem tudják, rosszul vannak tőle, hiszen látják, hogy napról napra egyre többen csatlakoznak a miniszterelnök által életre hívott mozgalomhoz.

Ezért minden ismert embert, aki vállalta, hogy csatlakozik ehhez az értékrendhez, igyekeznek megtámadni. Hiszen az nem baj szerintük, ha egy közszereplő a baloldalt támogatja, baloldali rendezvényeken vesz részt, az természetes, ha viszont egy színész, műsorvezető veszi a bátorságot és kiáll a kormány által képviselt értékrend mellett, akkor az már felháborító a számukra. Most így járt Szabó Zsófi is.

A népszerű műsorvezető a DPK nagy rendezvényének volt a háziasszonya, Fekete-Győr András ezért arcátlanul nekiesett:

»Fiatal vagy, előtted áll az egész élet. Rendszerek jönnek és mennek, de a szégyen, hogy te egy bukóban lévő, gyűlöletkeltő rezsim utóvédkatonája voltál, örökre veled marad. Ezt a bélyeget soha nem fogod tudni lemosni magadról.«

Ez igen, bátor dolog egy nőt, egy anyukát így megtámadni, pusztán azért, mert felvállalt egy értékrendet.