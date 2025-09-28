„Szabó Zsófit, az ország talán egyik leggerinctelenebb alakja, Fekete-Győr Bandi kérdezi fel: ugyan már, hogy merészel más véleményen lenni, mint Fegyőr új gazdája, a feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló magyar péter.

Úgy kedves Bandi, hogy egyelőre még demokrácia van és mindenki azt gondol és azt támogat, akit akar. Nem mellesleg egy ilyen szép és kedves fiatal nőnek és a gyermekének a ti országotok semmi jót nem tartogat, rosszat annál inkább:

- családi adókedvezmények eltörlése

- 33%-os szja

- a világ minden pöcegödréből ide szállított emberi veszélyes hulladékok rémuralma az utcákon

- gender nevű áltudomány támadása a gyerekek ellen

Köszi, de Zsófi, ahogy sokan mások sem, ebből nem kér. Azt pedig csak remélni merem, hogy Zsófinak van egy belevaló lovagja, aki ezért személyesen is felkérdez téged.”

Nyitókép: YouTube/képernyőfotó