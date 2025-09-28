Ft
Fekete-Győr ­András Kötter Tamás Szabó Zsófi

Szabó Zsófit, az ország talán egyik leggerinctelenebb alakja, Fekete-Győr Bandi kérdezi fel

2025. szeptember 28. 20:51

Köszi, de Zsófi, ahogy sokan mások sem, ebből nem kér.

2025. szeptember 28. 20:51
Kötter Tamás
Kötter Tamás
Facebook

„Szabó Zsófit, az ország talán egyik leggerinctelenebb alakja, Fekete-Győr Bandi kérdezi fel: ugyan már, hogy merészel más véleményen lenni, mint Fegyőr új gazdája, a feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló magyar péter

Úgy kedves Bandi, hogy egyelőre még demokrácia van és mindenki azt gondol és azt támogat, akit akar. Nem mellesleg egy ilyen szép és kedves fiatal nőnek és a gyermekének a ti országotok semmi jót nem tartogat, rosszat annál inkább:
- családi adókedvezmények eltörlése 
- 33%-os szja 
- a világ minden pöcegödréből ide szállított emberi veszélyes hulladékok rémuralma az utcákon
- gender nevű áltudomány támadása a gyerekek ellen 

Köszi, de Zsófi, ahogy sokan mások sem, ebből nem kér. Azt pedig csak remélni merem, hogy Zsófinak van egy belevaló lovagja, aki ezért személyesen is felkérdez téged.”

Nyitókép: YouTube/képernyőfotó

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
5m007h 0p3ra70r
•••
2025. szeptember 28. 22:48 Szerkesztve
Tényleg ennyire gyenge a jogászképzes Magyarországon, hogy csak ilyeneket tud kitermelni, mint ez meg a haverja, amelyik fejhangon visítja Szegeden, hogy A R R I D E V E R C I? Nem! Nem gépeltem el. Ezt ordította. Az olasz haverjaim először elhűltek, aztán fetrengve röhögtek.
Válasz erre
0
0
vismajor
2025. szeptember 28. 22:30
Megint ott tartunk, hogy a normalitásnak kellene létjogosultságát igazolni, mert ilyen nyikhaj, arrogáns, senkiházi alakok kérik számon, kérdőjelezik meg. Nőről így férfi nem nyilatkozik. Nem is strapálom magam, hogy keresgéljem , minek nevezzem az ilyet.
Válasz erre
1
0
londonbaby
•••
2025. szeptember 28. 22:28 Szerkesztve
na mi van buzikám ? nem kaptál faszt hogy már megint vergődsz ? . ezért be lesz verve a pofád..tuti !!! bérelheted a testőröket köcsög !!!!
Válasz erre
0
0
antipoloska
2025. szeptember 28. 22:13
baszódj meg tornából felmentett gyikvállú kretén.rád fúj az ember azt már hanyattesel.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!