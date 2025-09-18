Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz rendőrség Fekete-Győr András rendezvény Pintér Sándor fegyver ügy koncepciós eljárás

Fekete-Győr András megfejtette Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányát

2025. szeptember 18. 20:30

A bukott Mommentum-elnök sem maradt szótlan a legújabb Tisza-botránnyal kapcsolatban. Ruszin-Szendi Romulusz ügye miatt még Pintér Sándor belügyminiszternek is üzent.

2025. szeptember 18. 20:30
null

Mint ismert, csütörtök reggel rendőri intézkedés során lefoglalták Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök fegyverét. Magyar Péter honvédelmi szakértője közölte: az átadást megtagadhatta volna, és az intézkedést meg is fellebbezheti, végül azonban önként adta át az eszközt.

A Momentum egykori politikusa erős üzenetet küldött Pintér Sándornak Ruszin-Szendi Romulusz ügye kapcsán
Fekete-Győr András erőset akart mondani: Ruszin-Szendi Romulusz ügye miatt már koncepciós eljárást vizionál. Fotó: Képernyőfotó

A történtek kapcsán kelt ki magából a Facebookon Fekete-Győr András, a Momentum korábbi parlamenti képviselője, aki egy hosszabb üzenetet küldött Pintér Sándor belügyminiszternek.

Mint fogalmazott, a tárcavezető Ruszin-Szendi Romulusz elleni rendőri fellépéssel „feltette a koronát a pályafutására”. „Hosszú út vezetett idáig az olajszőkítés sötét ügyeitől a Fidesznek kényes nyomozások leállításán át a pedofilok mosdatásáig, de a végén csak sikerült eljutnia a nyílt, koncepciós eljárásig. Ezzel újabb tételt húzhat le a bakancslistájáról. Jár a taps” – írta a bukott ellenzéki politikus.

Ezt követően néhány „ötletet” is megfogalmazott a belügyminiszternek arra vonatkozóan, hogy mire használhatná még a rendőrség erőforrásait. „Szóljon, ha netalán ötletszűkében vannak, szívesen küldök még további tippeket is” – ajánlotta fel Fekete-Győr.

Bővebb rendőrségi tájékoztatás később várható

A rendőrség közleményben időközben ugyancsak beszámolt a Ruszin-Szendi Romlusszal szembeni eljárásról. Mint írták, „a Szeghalmon 2025. május 8-án tartott nyilvános rendezvényen történtekkel kapcsolatosan a rendőrségre több feljelentés érkezett. 

A Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított, ennek keretében vizsgálja a történtek körülményeit. 

A folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást”.

Magyar Péter és maga Ruszin-Szendi Romulusz is beismerte, hogy fegyver volt nála

Mint ismert, hétfőn látott napvilágot a felvétel a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, ahol Ruszin-Szendi Romulusz szólalt fel. A beszédről készült videón jól kivehető, hogy a politikus kabátja alatt mintha egy pisztolytáska körvonalai rajzolódnának ki.

Később maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is megerősítette: a volt vezérkari főnök valóban fegyverrel érkezett a rendezvényre. Ruszin-Szendi ráadásul olyanokat is mondott korábban egy másik, siófoki fórumon, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” 

Nyitókép:  Fekete-Győr András Facebook-oldala 

