Fekete-Győr András megfejtette Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányát

Breaking: elvették a rendőrök Ruszin-Szendi fegyverét
A Tisza politikusa lakossági fórumokra járt a fegyverével, ami még a volt baloldali honvédelmi miniszter szerint is szabálysértés.
A bukott Mommentum-elnök sem maradt szótlan a legújabb Tisza-botránnyal kapcsolatban. Ruszin-Szendi Romulusz ügye miatt még Pintér Sándor belügyminiszternek is üzent.
Mint ismert, csütörtök reggel rendőri intézkedés során lefoglalták Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök fegyverét. Magyar Péter honvédelmi szakértője közölte: az átadást megtagadhatta volna, és az intézkedést meg is fellebbezheti, végül azonban önként adta át az eszközt.
A történtek kapcsán kelt ki magából a Facebookon Fekete-Győr András, a Momentum korábbi parlamenti képviselője, aki egy hosszabb üzenetet küldött Pintér Sándor belügyminiszternek.
Mint fogalmazott, a tárcavezető Ruszin-Szendi Romulusz elleni rendőri fellépéssel „feltette a koronát a pályafutására”. „Hosszú út vezetett idáig az olajszőkítés sötét ügyeitől a Fidesznek kényes nyomozások leállításán át a pedofilok mosdatásáig, de a végén csak sikerült eljutnia a nyílt, koncepciós eljárásig. Ezzel újabb tételt húzhat le a bakancslistájáról. Jár a taps” – írta a bukott ellenzéki politikus.
Ezt követően néhány „ötletet” is megfogalmazott a belügyminiszternek arra vonatkozóan, hogy mire használhatná még a rendőrség erőforrásait. „Szóljon, ha netalán ötletszűkében vannak, szívesen küldök még további tippeket is” – ajánlotta fel Fekete-Győr.
A rendőrség közleményben időközben ugyancsak beszámolt a Ruszin-Szendi Romlusszal szembeni eljárásról. Mint írták, „a Szeghalmon 2025. május 8-án tartott nyilvános rendezvényen történtekkel kapcsolatosan a rendőrségre több feljelentés érkezett.
A Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított, ennek keretében vizsgálja a történtek körülményeit.
A folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást”.
Mint ismert, hétfőn látott napvilágot a felvétel a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, ahol Ruszin-Szendi Romulusz szólalt fel. A beszédről készült videón jól kivehető, hogy a politikus kabátja alatt mintha egy pisztolytáska körvonalai rajzolódnának ki.
Később maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is megerősítette: a volt vezérkari főnök valóban fegyverrel érkezett a rendezvényre. Ruszin-Szendi ráadásul olyanokat is mondott korábban egy másik, siófoki fórumon, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”
