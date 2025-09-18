Fekete-Győr András megfejtette Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányát

Mint ismert, csütörtök reggel rendőri intézkedés során lefoglalták Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök fegyverét. Magyar Péter honvédelmi szakértője közölte: az átadást megtagadhatta volna, és az intézkedést meg is fellebbezheti, végül azonban önként adta át az eszközt.

Fekete-Győr András erőset akart mondani: Ruszin-Szendi Romulusz ügye miatt már koncepciós eljárást vizionál. Fotó: Képernyőfotó

A történtek kapcsán kelt ki magából a Facebookon Fekete-Győr András, a Momentum korábbi parlamenti képviselője, aki egy hosszabb üzenetet küldött Pintér Sándor belügyminiszternek.

Mint fogalmazott, a tárcavezető Ruszin-Szendi Romulusz elleni rendőri fellépéssel „feltette a koronát a pályafutására”. „Hosszú út vezetett idáig az olajszőkítés sötét ügyeitől a Fidesznek kényes nyomozások leállításán át a pedofilok mosdatásáig, de a végén csak sikerült eljutnia a nyílt, koncepciós eljárásig. Ezzel újabb tételt húzhat le a bakancslistájáról. Jár a taps” – írta a bukott ellenzéki politikus.