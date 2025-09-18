Breaking: elvették a rendőrök Ruszin-Szendi fegyverét

Sajtóhír: visszavonták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét
Csütörtök reggel rendőri intézkedés során lefoglalták a tiszás politikus fegyverét.
A Tisza politikusa lakossági fórumokra járt a fegyverével, ami még a volt baloldali honvédelmi miniszter szerint is szabálysértés.
Csütörtök reggel rendőri intézkedés során lefoglalták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét – erről a Tisza Párt politikusa számolt be a Facebook-oldalán. Bejegyzésében azt írta, hogy két rendőr csengetett be hozzá, határozatot mutattak fel,
majd lefoglalták a fegyverét.
A politikus közölte: az átadást megtagadhatta volna, és az intézkedést meg is fellebbezheti, végül azonban önként adta át az eszközt. A poszt szerint a rendőrök úgy fogalmaztak, parancsot teljesítettek; a részleteket – a határozat indoklását és az eljárás pontos körülményeit – a nyomozás tisztázhatja.
„A Szeghalmon 2025. május 8-án tartott nyilvános rendezvényen történtekkel kapcsolatosan a rendőrségre több feljelentés érkezett. A Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított, ennek keretében vizsgálja a történtek körülményeit. A folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást” – írta a rendőrség közleményben az esettel kapcsolatban.
Mint ismert, hétfőn látott napvilágot a felvétel a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, ahol Ruszin-Szendi Romulusz szólalt fel. A beszédről készült videón jól kivehető, hogy a politikus kabátja alatt mintha egy pisztolytáska körvonalai rajzolódnának ki.
Később maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is megerősítette: a volt vezérkari főnök valóban fegyverrel érkezett a rendezvényre. Ruszin-Szendi ráadásul olyanokat is mondott korábban egy másik, siófoki fórumon, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”
Juhász Ferenc szerint a volt vezérkari főnöknek fegyvertartási engedélye lehetett, viselési viszont valószínűleg nem.
Nyitókép: képernyőfotó