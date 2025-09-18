Ft
09. 18.
csütörtök
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Magyar Péter fegyver

Breaking: elvették a rendőrök Ruszin-Szendi fegyverét

2025. szeptember 18. 10:42

A Tisza politikusa lakossági fórumokra járt a fegyverével, ami még a volt baloldali honvédelmi miniszter szerint is szabálysértés.

2025. szeptember 18. 10:42
null

Csütörtök reggel rendőri intézkedés során lefoglalták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét – erről a Tisza Párt politikusa számolt be a Facebook-oldalán. Bejegyzésében azt írta, hogy két rendőr csengetett be hozzá, határozatot mutattak fel, 

majd lefoglalták a fegyverét.

A politikus közölte: az átadást megtagadhatta volna, és az intézkedést meg is fellebbezheti, végül azonban önként adta át az eszközt. A poszt szerint a rendőrök úgy fogalmaztak, parancsot teljesítettek; a részleteket – a határozat indoklását és az eljárás pontos körülményeit – a nyomozás tisztázhatja. 

„A Szeghalmon 2025. május 8-án tartott nyilvános rendezvényen történtekkel kapcsolatosan a rendőrségre több feljelentés érkezett. A Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított, ennek keretében vizsgálja a történtek körülményeit. A folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást” – írta a rendőrség közleményben az esettel kapcsolatban. 

Mint ismert, hétfőn látott napvilágot a felvétel a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, ahol Ruszin-Szendi Romulusz szólalt fel. A beszédről készült videón jól kivehető, hogy a politikus kabátja alatt mintha egy pisztolytáska körvonalai rajzolódnának ki. 

Később maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is megerősítette: a volt vezérkari főnök valóban fegyverrel érkezett a rendezvényre. Ruszin-Szendi ráadásul olyanokat is mondott korábban egy másik, siófoki fórumon, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” 

Nyitókép: képernyőfotó

