Breaking: elvették a rendőrök Ruszin-Szendi fegyverét

Csütörtök reggel rendőri intézkedés során lefoglalták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét – erről a Tisza Párt politikusa számolt be a Facebook-oldalán. Bejegyzésében azt írta, hogy két rendőr csengetett be hozzá, határozatot mutattak fel,

majd lefoglalták a fegyverét.

A politikus közölte: az átadást megtagadhatta volna, és az intézkedést meg is fellebbezheti, végül azonban önként adta át az eszközt. A poszt szerint a rendőrök úgy fogalmaztak, parancsot teljesítettek; a részleteket – a határozat indoklását és az eljárás pontos körülményeit – a nyomozás tisztázhatja.

„A Szeghalmon 2025. május 8-án tartott nyilvános rendezvényen történtekkel kapcsolatosan a rendőrségre több feljelentés érkezett. A Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított, ennek keretében vizsgálja a történtek körülményeit. A folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást” – írta a rendőrség közleményben az esettel kapcsolatban.