Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt rendőrség engedély fegyver fegyverviselés

Sajtóhír: visszavonták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét

2025. szeptember 18. 11:39

Csütörtök reggel rendőri intézkedés során lefoglalták a tiszás politikus fegyverét.

2025. szeptember 18. 11:39
null

A rendőrség visszavonta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét – tudta meg az atv.hu rendőrségi forrásokra hivatkozva. Ahogy arról portálunk is beszámolt, csütörtök reggel rendőrök jelentek meg a Tisza Párt politikusának otthonánál, 

és elvették a volt vezérkari főnök fegyverét. 

Ruszin-Szendi saját Facebook-oldalán tájékoztatta a közvéleményt az intézkedés körülményeiről, jelezve, hogy eljárást indítottak ellene, és a határozat alapján lefoglalták fegyverét.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint ismert, hétfőn látott napvilágot a felvétel a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, ahol Ruszin-Szendi Romulusz szólalt fel. A beszédről készült videón jól kivehető, hogy a politikus kabátja alatt mintha egy pisztolytáska körvonalai rajzolódnának ki. 

Később maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is megerősítette: a volt vezérkari főnök valóban fegyverrel érkezett a rendezvényre. Ruszin-Szendi ráadásul olyanokat is mondott korábban egy másik, siófoki fórumon, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt
 

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
k
2025. szeptember 18. 12:37
Ha Ruszin Szende Rómulusz tenyere annyira "VISZKET" akkor menjen vissza a ruszinokhoz Ukrajnába, és lépjen be az ottani hadseregbe és az ukrán fronton aztán lövöldözhet úgy ahogy akar, és mindenhol a "szívéhez közelálló" halált okozó fegyverek lesznek.
Válasz erre
0
0
k
2025. szeptember 18. 12:34
Nyilván elítélendő az ha egy politikust halálosan megfenyegetnek, és az is bűncselekmény. Az is biztos hogy aznap amikor a lőszerrel töltött fegyvert viselte a ruhája alatt, nem tett bejelentést halálos fenyegetésről Ruszin Szende Rómulusz. Közterületen nem lehet éles fegyvert viselni, de még 8 cm-nél hosszabb kést sem, még ha "fegyverviselési engedéllyel" is rendelkezik. Különösen nem lehet egy nyilvános gyűlésen sem fegyvert viselni.
Válasz erre
1
0
StresszTeszt
2025. szeptember 18. 12:31
Tehát volt engedélye és politikai gyűlésen nincs tiltva a fegyverviselés. Akkor milyen jogszabályt szegett meg?
Válasz erre
0
2
egyszeri
2025. szeptember 18. 12:07
Házkutatás kéne, hogy a többi fegyver is lefoglalásra kerülhessen! Egy fegyvermániásnál kizárt, hogy csak egy legyen a birtokában.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!