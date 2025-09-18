Sajtóhír: visszavonták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét

Breaking: elvették a rendőrök Ruszin-Szendi fegyverét
A Tisza politikusa lakossági fórumokra járt a fegyverével, ami még a volt baloldali honvédelmi miniszter szerint is szabálysértés.
Csütörtök reggel rendőri intézkedés során lefoglalták a tiszás politikus fegyverét.
A rendőrség visszavonta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét – tudta meg az atv.hu rendőrségi forrásokra hivatkozva. Ahogy arról portálunk is beszámolt, csütörtök reggel rendőrök jelentek meg a Tisza Párt politikusának otthonánál,
és elvették a volt vezérkari főnök fegyverét.
Ruszin-Szendi saját Facebook-oldalán tájékoztatta a közvéleményt az intézkedés körülményeiről, jelezve, hogy eljárást indítottak ellene, és a határozat alapján lefoglalták fegyverét.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza politikusa lakossági fórumokra járt a fegyverével, ami még a volt baloldali honvédelmi miniszter szerint is szabálysértés.
Mint ismert, hétfőn látott napvilágot a felvétel a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, ahol Ruszin-Szendi Romulusz szólalt fel. A beszédről készült videón jól kivehető, hogy a politikus kabátja alatt mintha egy pisztolytáska körvonalai rajzolódnának ki.
Később maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is megerősítette: a volt vezérkari főnök valóban fegyverrel érkezett a rendezvényre. Ruszin-Szendi ráadásul olyanokat is mondott korábban egy másik, siófoki fórumon, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt