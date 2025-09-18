Sajtóhír: visszavonták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét

A rendőrség visszavonta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét – tudta meg az atv.hu rendőrségi forrásokra hivatkozva. Ahogy arról portálunk is beszámolt, csütörtök reggel rendőrök jelentek meg a Tisza Párt politikusának otthonánál,

és elvették a volt vezérkari főnök fegyverét.

Ruszin-Szendi saját Facebook-oldalán tájékoztatta a közvéleményt az intézkedés körülményeiről, jelezve, hogy eljárást indítottak ellene, és a határozat alapján lefoglalták fegyverét.