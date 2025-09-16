A színjátéknak vége: már Magyar Péter is bevallotta, hogy lőfegyverrel ment a lakossági fórumra Ruszin-Szendi Romulusz (VIDEÓ)

A két beismerés éppen akkor érkezett, miközben a 444 mentegetni próbálta az ügyet – hívta fel a figyelmet az eset kapcsán Deák Dániel.

„Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi” – írta Szily László a 444-en. A baloldali újságíró szerint „újabb mérföldkőhöz érkezett az immár személyesen Orbán Viktor által irányított választási kampány. A miniszterelnök friss Facebook-posztjában tényként ír arról, hogy valaki a Tiszából fegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumot.”

De Szily ennél is tovább ment a szerecsen mosdatásban, szerinte ugyanis „bárki megtekintheti a saját szemével, hogy a szóban forgó videón semmi ilyesmi nem látszik, csupán annyit látni, hogy Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet”.

Mint írja: