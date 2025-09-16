Ft
09. 16.
kedd
Ruszin-Szendi Romulusz Magyar Péter fegyver

A színjátéknak vége: már Magyar Péter is bevallotta, hogy lőfegyverrel ment a lakossági fórumra Ruszin-Szendi Romulusz (VIDEÓ)

2025. szeptember 16. 19:54

Pedig a 444 már éppen elkezdte mentegetni a volt vezérkari főnököt.

2025. szeptember 16. 19:54
null

Ruszin-Szendi Romulusz után Magyar Péter is beismerte, hogy valóban lőfegyverrel ment a lakossági fórumra a volt vezérkari főnök.

Valóban volt nála egy fegyver” 

– ismerte el Magyar Péter Barcson tartott utcafórumán. 

Mint megírtuk: a szeghalmi fórumról nyilvánosságra került videó után Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán reagált azokra a hírekre, miszerint fegyverrel érkezett volna a rendezvényre. A Tisza Párt politikusa elismerte, amiről egész nap hallgattak, azaz valóban éles fegyvert vitt egy tiszás rendezvényre.

A két beismerés éppen akkor érkezett, miközben a 444 mentegetni próbálta az ügyet – hívta fel a figyelmet  az eset kapcsán Deák Dániel.

Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi” – írta Szily László a 444-en. A baloldali újságíró szerint „újabb mérföldkőhöz érkezett az immár személyesen Orbán Viktor által irányított választási kampány. A miniszterelnök friss Facebook-posztjában tényként ír arról, hogy valaki a Tiszából fegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumot.”

De Szily ennél is tovább ment a szerecsen mosdatásban, szerinte ugyanis „bárki megtekintheti a saját szemével, hogy a szóban forgó videón semmi ilyesmi nem látszik, csupán annyit látni, hogy Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet”. 

Mint írja: 

Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen. Az sem egyértelmű, hogy van-e egyáltalán bármi a dzseki alatt, vagy csak annak anyaga vet hullámot.”

Nyitókép: képernyőfotó

 

templar62
2025. szeptember 16. 21:36
Filmcímek a múltból ( egyiket se láttam még ) : " Koncert szólópisztolyra " , " négykezes géppisztolyra ".
cotowo
2025. szeptember 16. 21:26
Egy új és igaz vezetés csak az lehet, ami ezen az egész politikai posványon felülemelkedik és egy új minőséget hoz. Ami folytatja a nemzeti politikát, de azt sokkal őszintébben és igazabban teszi, nem a korrupcióra és káderekre alapozva az országot. Hanem a törvényekre és a rendre, de azt kőkeményen betartatva és nem tűrve meg a belső ellenséget, hazaárulókat.
mAgyar-Peter-a-nemzetronto
2025. szeptember 16. 21:24
Szépen kirajzolódik egy kép és az nem szép. Ezek nem félnek, hanem fenyegetnek. Ha elveszítik a választásokat, márpedig elveszítik, akkor lesz itt csetepaté. De még mindig kisebb baj lesz, mintha hatalomra kerülnének. Soha nem kerülhetnek hatalomra, de még a közelébe se!!!
cotowo
2025. szeptember 16. 21:22
Mindannyian hazaárulók.
