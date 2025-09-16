A színjátéknak vége: már Magyar Péter is bevallotta, hogy lőfegyverrel ment a lakossági fórumra Ruszin-Szendi Romulusz (VIDEÓ)

Ruszin-Szendi Romulusz beismerte, valóban fegyverrel ment a Tisza Párt fórumára (VIDEÓ)
A Tisza Párt politikusa állítása szerint a saját biztonságát tartotta szem előtt.
Pedig a 444 már éppen elkezdte mentegetni a volt vezérkari főnököt.
Ruszin-Szendi Romulusz után Magyar Péter is beismerte, hogy valóban lőfegyverrel ment a lakossági fórumra a volt vezérkari főnök.
Valóban volt nála egy fegyver”
– ismerte el Magyar Péter Barcson tartott utcafórumán.
Mint megírtuk: a szeghalmi fórumról nyilvánosságra került videó után Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán reagált azokra a hírekre, miszerint fegyverrel érkezett volna a rendezvényre. A Tisza Párt politikusa elismerte, amiről egész nap hallgattak, azaz valóban éles fegyvert vitt egy tiszás rendezvényre.
A két beismerés éppen akkor érkezett, miközben a 444 mentegetni próbálta az ügyet – hívta fel a figyelmet az eset kapcsán Deák Dániel.
„Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi” – írta Szily László a 444-en. A baloldali újságíró szerint „újabb mérföldkőhöz érkezett az immár személyesen Orbán Viktor által irányított választási kampány. A miniszterelnök friss Facebook-posztjában tényként ír arról, hogy valaki a Tiszából fegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumot.”
De Szily ennél is tovább ment a szerecsen mosdatásban, szerinte ugyanis „bárki megtekintheti a saját szemével, hogy a szóban forgó videón semmi ilyesmi nem látszik, csupán annyit látni, hogy Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet”.
Mint írja:
Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen. Az sem egyértelmű, hogy van-e egyáltalán bármi a dzseki alatt, vagy csak annak anyaga vet hullámot.”
Nyitókép: képernyőfotó