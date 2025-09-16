Ruszin-Szendi Romulusz beismerte, valóban fegyverrel ment a Tisza Párt fórumára (VIDEÓ)

Ettől padlót fog Ruszin-Szendi Romulusz: Szalay-Bobrovniczky Kristóf egyetlen mondattal döngölte földbe
A honvédelmi miniszter a Mandiner cikkét szemlézte a közösségi oldalán.
A Tisza Párt politikusa állítása szerint a saját biztonságát tartotta szem előtt.
A szeghalmi fórumról nyilvánosságra került videó után Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán reagált azokra a hírekre, miszerint fegyverrel érkezett volna a rendezvényre. A Tisza Párt politikusa elismerte amiről egész nap hallgattak, azaz valóban éles fegyvert vitt egy tiszás rendezvényre. Állítása szerint bizonyos fenyegetések miatt saját biztonságát tartotta szem előtt.
„Az orbáni maffia és a propaganda nem áll le, mindenképpen ki szeretnének vonni a politikai életből. Most újabb feljelentés érkezett ellenem, ebben az esetben lőfegyverrel való visszaélés miatt vádolnak alaptalanul. Lőfegyverviselési engedélyem van” – írta.
A politikus kiemelte, hogy a politikai állásfoglalása miatt többször is fenyegetések érték.
„Miután felvállaltam politikai nézetemet, számtalan fenyegetést kaptam. Ennek volt olyan szintje, amely katonaként nem riasztott ugyan meg annyira, hogy jelezzem a párt vezetőinek, de a rendelkezésemre álló eszközeimmel igyekeztem felkészülni a legrosszabb eshetőségre is” – fogalmazott a volt vezérkari főnök.
Ruszin-Szendi így magyarázta tettét: „Katona vagyok. Képes lennék meghalni a hazámért. De olyan országot szeretnénk építeni, amelyben szabadon lehet politikai véleményünket kifejezni, és nem kell fenyegetésektől tartanunk.”
A politikus hozzátette: „A mi politikánk arról szól, hogy egymásban a jót és az embert lássuk. Egy olyan országot fogunk építeni, ahol nem uszítanak magyart a magyar ellen, és amely az emberségre épül. A hazámat szolgálom” – zárul a bejegyzés.
Közben Magyar Péter is bevallotta, hogy lőfegyverrel ment a lakossági fórumra Ruszin-Szendi Romulusz:
Pedig a 444 már éppen elkezdte mentegetni a volt vezérkari főnököt.
