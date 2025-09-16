Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Magyar Péter fegyver

Ruszin-Szendi Romulusz beismerte, valóban fegyverrel ment a Tisza Párt fórumára (VIDEÓ)

2025. szeptember 16. 19:33

A Tisza Párt politikusa állítása szerint a saját biztonságát tartotta szem előtt.

2025. szeptember 16. 19:33
null

A szeghalmi fórumról nyilvánosságra került videó után Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán reagált azokra a hírekre, miszerint fegyverrel érkezett volna a rendezvényre. A Tisza Párt politikusa elismerte amiről egész nap hallgattak, azaz valóban éles fegyvert vitt egy tiszás rendezvényre. Állítása szerint bizonyos fenyegetések miatt saját biztonságát tartotta szem előtt. 

„Az orbáni maffia és a propaganda nem áll le, mindenképpen ki szeretnének vonni a politikai életből. Most újabb feljelentés érkezett ellenem, ebben az esetben lőfegyverrel való visszaélés miatt vádolnak alaptalanul. Lőfegyverviselési engedélyem van” – írta.

A politikus kiemelte, hogy a politikai állásfoglalása miatt többször is fenyegetések érték.

„Miután felvállaltam politikai nézetemet, számtalan fenyegetést kaptam. Ennek volt olyan szintje, amely katonaként nem riasztott ugyan meg annyira, hogy jelezzem a párt vezetőinek, de a rendelkezésemre álló eszközeimmel igyekeztem felkészülni a legrosszabb eshetőségre is” – fogalmazott a volt vezérkari főnök. 

Ruszin-Szendi így magyarázta tettét: „Katona vagyok. Képes lennék meghalni a hazámért. De olyan országot szeretnénk építeni, amelyben szabadon lehet politikai véleményünket kifejezni, és nem kell fenyegetésektől tartanunk.” 

A politikus hozzátette: „A mi politikánk arról szól, hogy egymásban a jót és az embert lássuk. Egy olyan országot fogunk építeni, ahol nem uszítanak magyart a magyar ellen, és amely az emberségre épül. A hazámat szolgálom” – zárul a bejegyzés. 

Ezt is ajánljuk a témában

Közben Magyar Péter is bevallotta, hogy lőfegyverrel ment a lakossági fórumra Ruszin-Szendi Romulusz: 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldala

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ihavrilla
2025. szeptember 16. 21:38
Van normális ember a Tiszánál? Van egyáltalán normális az ellenzéknél?
Válasz erre
0
0
esvany-0
2025. szeptember 16. 21:33
"Most újabb feljelentés érkezett ellenem, ebben az esetben lőfegyverrel való visszaélés miatt vádolnak alaptalanul. Lőfegyverviselési engedélyem van” – írta. Ez annyira ostoba, hogy a gyülekezési törvényt sem képes elolvasni? 2018. évi LV. törvény a gyülekezési jogról: 9. § [A gyűlés békés jellegét biztosító korlátozások] (1) Tilos a gyűlésen – ideértve az oda eljutást, illetve az onnan távozást is – a) lőfegyvert, lőszert, robbanóanyagot, robbantószert, robbanóanyag vagy robbantószer felhasználására szolgáló készüléket, a 67/548/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott veszélyes anyagot vagy ezek utánzatát magánál tartva, b) az élet kioltására, személyi sérülés vagy súlyos anyagi kár okozására alkalmas dologgal, vagy c) erőszakot közvetítő vagy megfélemlítő jellegű félkatonai vagy ahhoz hasonló ruházatot viselve megjelenni.
Válasz erre
1
0
rugbista
2025. szeptember 16. 21:03
Ez a fosbajnok volt a magyar vezérkari főnök! Ez a szégyen! Ennél még talán Oláh István is jobb volt.
Válasz erre
4
0
balatontihany-25
2025. szeptember 16. 21:00
..."mindenképpen ki szeretnének vonni a politikai életből." Micsoda ótvar, ócska dumát nyomat itt ez a tokás bohóc. Ki a frász akarná ezt kivonni a közéletből? Ellenkezőleg: jó az nekünk, ha ez a bucifejű ott bohóckodik a pódiumon a tiszásoknál.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!