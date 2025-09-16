Ruszin-Szendi Romulusz beismerte, valóban fegyverrel ment a Tisza Párt fórumára (VIDEÓ)

A szeghalmi fórumról nyilvánosságra került videó után Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán reagált azokra a hírekre, miszerint fegyverrel érkezett volna a rendezvényre. A Tisza Párt politikusa elismerte amiről egész nap hallgattak, azaz valóban éles fegyvert vitt egy tiszás rendezvényre. Állítása szerint bizonyos fenyegetések miatt saját biztonságát tartotta szem előtt.

„Az orbáni maffia és a propaganda nem áll le, mindenképpen ki szeretnének vonni a politikai életből. Most újabb feljelentés érkezett ellenem, ebben az esetben lőfegyverrel való visszaélés miatt vádolnak alaptalanul. Lőfegyverviselési engedélyem van” – írta.

A politikus kiemelte, hogy a politikai állásfoglalása miatt többször is fenyegetések érték.

„Miután felvállaltam politikai nézetemet, számtalan fenyegetést kaptam. Ennek volt olyan szintje, amely katonaként nem riasztott ugyan meg annyira, hogy jelezzem a párt vezetőinek, de a rendelkezésemre álló eszközeimmel igyekeztem felkészülni a legrosszabb eshetőségre is” – fogalmazott a volt vezérkari főnök.

Ruszin-Szendi így magyarázta tettét: „Katona vagyok. Képes lennék meghalni a hazámért. De olyan országot szeretnénk építeni, amelyben szabadon lehet politikai véleményünket kifejezni, és nem kell fenyegetésektől tartanunk.”