Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Ettől padlót fog Ruszin-Szendi Romulusz: Szalay-Bobrovniczky Kristóf egyetlen mondattal döngölte földbe

2025. szeptember 16. 18:14

A honvédelmi miniszter a Mandiner cikkét szemlézte a közösségi oldalán.

2025. szeptember 16. 18:14
null

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldalán szúrt oda Ruszin-Szendi Romulusznak, miután a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán készült felvételen a volt vezérkari főnök oldalán egy fegyvernek látszó tárgy tűnt fel. 

A miniszter mindezt egy rövid, ám annál beszédesebb üzenettel kommentálta: 

Én mondtam, hogy veszélyes…”

– írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Mint ismert, hétfőn egy megdöbbentő videó látott napvilágot a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője beszédet tartott. A videón egy fegyvernek tűnő tárgy körvonalazódik Ruszin-Szendi oldalán, mintha a volt vezérkari főnök kabátja alatt egy pisztolytáskára emlékeztető tárgy lenne. Ruszin-Szendi korábban, egy siófoki fórumon azt mondta: „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” A több botrányba keveredett volt vezérkari főnöktől egyébként sem áll messze az erőszakos viselkedés. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Ruszin-Szendi a Tisza Párt kötcsei fórumán fellökte riporterünket, Móna Márkot, amikor az a Tisza Párt adóterveiről kérdezte volna.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

