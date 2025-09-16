Ettől padlót fog Ruszin-Szendi Romulusz: Szalay-Bobrovniczky Kristóf egyetlen mondattal döngölte földbe

Egyre nagyobb bajban Ruszin-Szendi Romulusz: eljárást kezdeményeztek ellene vélt fegyverviselése miatt
Engedély nélküli fegyvertartás esetén akár kettőtől nyolc évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható.
A honvédelmi miniszter a Mandiner cikkét szemlézte a közösségi oldalán.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldalán szúrt oda Ruszin-Szendi Romulusznak, miután a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán készült felvételen a volt vezérkari főnök oldalán egy fegyvernek látszó tárgy tűnt fel.
A miniszter mindezt egy rövid, ám annál beszédesebb üzenettel kommentálta:
Én mondtam, hogy veszélyes…”
– írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Mint ismert, hétfőn egy megdöbbentő videó látott napvilágot a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője beszédet tartott. A videón egy fegyvernek tűnő tárgy körvonalazódik Ruszin-Szendi oldalán, mintha a volt vezérkari főnök kabátja alatt egy pisztolytáskára emlékeztető tárgy lenne. Ruszin-Szendi korábban, egy siófoki fórumon azt mondta: „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” A több botrányba keveredett volt vezérkari főnöktől egyébként sem áll messze az erőszakos viselkedés. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Ruszin-Szendi a Tisza Párt kötcsei fórumán fellökte riporterünket, Móna Márkot, amikor az a Tisza Párt adóterveiről kérdezte volna.
Sem a párt, sem a volt vezérkari főnök nem reagált Pintér Ferenc ezredes kijelentéseire.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert