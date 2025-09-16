Ft
Ruszin-Szendi Romulusz kézifegyver lőfegyver gyanú

Egyre nagyobb bajban Ruszin-Szendi Romulusz: eljárást kezdeményeztek ellene vélt fegyverviselése miatt

2025. szeptember 16. 16:52

Engedély nélküli fegyvertartás esetén akár kettőtől nyolc évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható.

2025. szeptember 16. 16:52
null

Bejelentés érkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához Ruszin-Szendi Romulusz ellen lőfegyverrel való visszaélés gyanújával – írja a Magyar Nemzet, amely szerint a beadvány Tényi István nevéhez köthető.

Az ügy hátterében az az Origo által hétfőn közzétett videó áll, amely a Tisza Párt honvédelmi szakértőjéről, a párt hajdúsámsoni fórumán készült. A felvételen úgy tűnik, mintha Ruszin-Szendi pulóvere alatt egy kézifegyver körvonala rajzolódna ki. A kormánypárti sajtó a felvételt úgy értelmezte, hogy a volt vezérkari főnök fegyvernek látszó tárggyal jelent meg a rendezvényen.

A Magyar Nemzet kiemelte: nem ismert, rendelkezik-e Ruszin-Szendi fegyverviselési engedéllyel. Engedély nélküli fegyvertartás esetén akár kettőtől nyolc évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható, míg ha csupán gázpisztolyról van szó, az szabálysértésnek minősül, amely pénzbírsággal járhat. Egyelőre azonban nincs hivatalos információ arról, hogy a hatóságok ténylegesen eljárást indítottak volna.

Nyitókép: Facebook

Hohokam
2025. szeptember 16. 18:20
Rájöttem - ez a fószer a Pa-Dö-Dö harmadik tagja.
coyote-0
2025. szeptember 16. 18:05
Ha van fegyverviselési engedélye, akkor rejtve viselheti a lőfegyvert, mint az elhíresült videon. Ha nincs fegyverviselési engedélye, akkor megszívta.
hernadvolgyi-2
2025. szeptember 16. 17:43
Az új magyar Rambo. Kicsit szendébb, kicsit szundibb, de a mienk.
Gonella
2025. szeptember 16. 17:32
a tokás tökön lett ragadva ha viszket, megvakarhatja
