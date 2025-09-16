Egyre nagyobb bajban Ruszin-Szendi Romulusz: eljárást kezdeményeztek ellene vélt fegyverviselése miatt

Bejelentés érkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához Ruszin-Szendi Romulusz ellen lőfegyverrel való visszaélés gyanújával – írja a Magyar Nemzet, amely szerint a beadvány Tényi István nevéhez köthető.

Az ügy hátterében az az Origo által hétfőn közzétett videó áll, amely a Tisza Párt honvédelmi szakértőjéről, a párt hajdúsámsoni fórumán készült. A felvételen úgy tűnik, mintha Ruszin-Szendi pulóvere alatt egy kézifegyver körvonala rajzolódna ki. A kormánypárti sajtó a felvételt úgy értelmezte, hogy a volt vezérkari főnök fegyvernek látszó tárggyal jelent meg a rendezvényen.