Még a volt balos honvédelmi miniszter szerint is szabálysértést követhetett el Ruszin-Szendi a fegyverviseléssel (Videó)

Juhász Ferenc korábbi honvédelmi miniszter volt az ATV Start vendége, akit Ruszin-Szendi Romulusz legújabb botrányáról kérdeztek. Mint ismert: a volt vezérkari főnök egy lőfegyverrel az oldalán jelent meg a Tisza Párt egyik rendezvényén, s ezt azóta ő maga, és a párt vezetője, Magyar Péter is beismerte.

„Ruszin-Szendi Romulusz esetében a magyarázatban benne van az, hogy ő pontosan ismeri a jogszabályt, mert hivatkozik arra, hogy iszonyatosan sok fenyegetés érte, és ezeknek az elhárítására tart ő magánál fegyvert. Jogi értelemben az a kérdés, hogy a magánál tartáshoz, viseléshez kért-e és kapott-e a rendőrségtől engedélyt” – fogalmazott Juhász Ferenc.