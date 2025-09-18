Ft
Ruszin-Szendi Romulusz Szily László Magyar Péter Juhász Ferenc lőfegyver

Még a volt balos honvédelmi miniszter szerint is szabálysértést követhetett el Ruszin-Szendi a fegyverviseléssel (Videó)

2025. szeptember 18. 08:47

Juhász Ferenc szerint a volt vezérkari főnöknek fegyvertartási engedélye lehetett, viselési viszont valószínűleg nem.

2025. szeptember 18. 08:47
null

Juhász Ferenc korábbi honvédelmi miniszter volt az ATV Start vendége, akit Ruszin-Szendi Romulusz legújabb botrányáról kérdeztek. Mint ismert: a volt vezérkari főnök egy lőfegyverrel az oldalán jelent meg a Tisza Párt egyik rendezvényén, s ezt azóta ő maga, és a párt vezetője, Magyar Péter is beismerte.

„Ruszin-Szendi Romulusz esetében a magyarázatban benne van az, hogy ő pontosan ismeri a jogszabályt, mert hivatkozik arra, hogy iszonyatosan sok fenyegetés érte, és ezeknek az elhárítására tart ő magánál fegyvert. Jogi értelemben az a kérdés, hogy a magánál tartáshoz, viseléshez kért-e és kapott-e a rendőrségtől engedélyt” – fogalmazott Juhász Ferenc.

Hozzátette, hogy ha ez a fegyvernek látszó tárgy tényleg az volt, és ez bizonyítást nyer, és nem volt a rendőrségtől erre külön engedélye, 

akkor azon túl, hogy politikai értelemben mindenféleképpen kérdéses, hogy egy közösségi rendezvényen, politikai fórumon ezt viseli, nagy valószínűséggel még szabálysértést is követ el.

Tartási lehetett, viselési nem

A műsorvezető erre arról kezd beszélni, hogy azt pontosan nem tudjuk egyelőre, hogy milyen engedélye volt Ruszin-Szendi Romulusznak, mert arról nem írt pontosan a posztjában.

Erre Juhász Ferenc megjegyezte, hogy ha a volt vezérkari főnöknek lett volna fegyverviselési engedélye, akkor le írta volna. 

Ebben egészen biztosak lehetünk, hogy ilyen nem volt neki

– húzta alá. Szerinte ugyanis fegyvertartási engedélye lehetett csak, de viselési nem.

Hogyha engem, mint politikust beszorítanak, hogy valamit vétettem, és egyébként nem vétettem, mert megkértem az engedélyt, minden stimmel, akkor azt nyilvánosságra hozom. Nyilván itt ez azért nem történt meg, 

mert a viselésre vonatkozó rendőrségi engedély vagy lejárt, vagy nem volt, vagy később érkezett meg. 

Ez esetben indifferens” – magyarázta a volt honvédelmi miniszter.

Mint azt megírtuk már korábbi cikkeinkben: Ruszin-Szendi Romulusz után Magyar Péter is beismerte, hogy valóban lőfegyverrel ment a lakossági fórumra a volt vezérkari főnök.

Valóban volt nála egy fegyver”

ismerte el Magyar Péter Barcson tartott utcafórumán.

A szeghalmi fórumról nyilvánosságra került videó után Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán reagált azokra a hírekre, miszerint fegyverrel érkezett volna a rendezvényre. A Tisza Párt politikusa elismerte, amiről egész nap hallgattak, azaz valóban éles fegyvert vitt egy tiszás rendezvényre.

Balos lapok mentegették Ruszin-Szendit

A 444 pechjére azonban a két beismerés éppen akkor érkezett, amikor a balos portál még javában mentegetni próbálta az ügyet.

Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi” – írta Szily László. A baloldali újságíró szerint „újabb mérföldkőhöz érkezett az immár személyesen Orbán Viktor által irányított választási kampány. A miniszterelnök friss Facebook-posztjában tényként ír arról, hogy valaki a Tiszából fegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumot.

Szily szerint „bárki megtekintheti a saját szemével, hogy a szóban forgó videón semmi ilyesmi nem látszik,

csupán annyit látni, hogy Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet”.

Mint írja: „Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen. Az sem egyértelmű, hogy van-e egyáltalán bármi a dzseki alatt, vagy csak annak anyaga vet hullámot.”

A Telex legalább annyit megtett, hogy kérdéseket küldött ki a Tisza Pártnak, amelyekben – egyebek mellett – arra voltak kíváncsiak, hogy valóban fegyvert hordott-e Ruszin-Szendi Romulusz.

A Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével. Ezt javasoljuk a Telexnek is”

– hazudta a portál megkeresésére a párt. A lap ezután megismételte a kérdéseit, de – mint írják – arra már nem kaptak választ.

A beszélgetés említett részlete 3:09-től 4:48-ig hallgatható vissza:

Nyitókép: képernyőfotó

