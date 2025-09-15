Akár ilyen fegyver is lehetett Ruszin-Szendi Romulusznál

Az ügyben megkérdeztünk egy fegyverekhez is értő aktív katonát is, hogy ha fegyver volt a volt vezérkari főnöknél, az milyen lehetett?

A név nélkül nyilatkozó katona szerint a tárgy

maroklőfegyvernek látszik. Ön­töltő pisztoly, nem pedig revolver.

Teljes méretű pisztoly lehet, nem kompakt vagy szubkompakt kivitel. Nem zárható ki annak lehetősége, hogy a fegyver kis méretű reflex irányzékkal van felszerelve. Bár kevésbé valószínű, de az is előfordulhat, hogy pisztolylámpával van ellátva.

Valószínűleg nem az 1911-es típuscsaládhoz tartozik, mivel hiányzik róla a jellegzetes hódfarok.