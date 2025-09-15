Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz pisztoly fegyverviselés katona

Akár ilyen fegyver is lehetett Ruszin-Szendi Romulusznál

2025. szeptember 15. 19:37

Egy mai napig aktív katona vette számba a lehetőségeket.

2025. szeptember 15. 19:37
null

Ahogy beszámoltunk róla, a Tisza Párt egyik fórumán felszólaló Ruszin-Szendi Romulusz oldalán egy fegyvernek látszó tárgyat lehetett észrevenni, a volt vezérkari főnök inge alatt. Sőt, egy másik fórumon olyanokat is mondott, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” 

Ezt is ajánljuk a témában

Egy lapunknak nyilatkozó katonai jogi szakértő azt mondta, hogy 

szolgálati fegyver biztos nem lehetett Ruszin-Szendi Romulusznál egy lakossági fórumon.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ügyben megkérdeztünk egy fegyverekhez is értő aktív katonát is, hogy ha fegyver volt a volt vezérkari főnöknél, az milyen lehetett?

A név nélkül nyilatkozó katona szerint a tárgy

maroklőfegyvernek látszik. Ön­töltő pisztoly, nem pedig revolver. 

Teljes méretű pisztoly lehet, nem kompakt vagy szubkompakt kivitel. Nem zárható ki annak lehetősége, hogy a fegyver kis méretű reflex irányzékkal van felszerelve. Bár kevésbé valószínű, de az is előfordulhat, hogy pisztolylámpával van ellátva.

Valószínűleg nem az 1911-es típuscsaládhoz tartozik, mivel hiányzik róla a jellegzetes hódfarok. 

Inkább egy modern, letisztult vonalvezetésű polimer fegyverre hasonlít, például Glockra vagy az újabb CZ-típusokra. 

– mondta az aktív katona, aki hozzátette ugyanakkor, hogy ezekből rendkívül sokféle változat létezik. Ezzel együtt azt is hangsúlyozta, hogy a megjelent képek alapján mindez csak feltételezés.

Mindenesetre a Mandiner kereste a Tisza Párt szakértőjét, választ azonban cikkeink megjelenéséig nem kaptunk.

Fotó: YouTube

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balatontihany-25
2025. szeptember 15. 20:41
"Mindenesetre a Mandiner kereste a Tisza Párt szakértőjét, választ azonban cikkeink megjelenéséig nem kaptunk." Ez komoly? Nem hiszem el... Mégis miféle választ várnak tőle? Mert arra ugyan várhatnak. Csak nem képzelik, hogy a "Tisza Párt szakértője" majd bármiféle választ is ad maguknak, hogy mi a frászt hord az inge alatt az a buci képű.
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. szeptember 15. 20:32
Akár ilyen,akár nem…mandis “újságírás”…🤡🤡🤡
Válasz erre
0
0
La Piovra
2025. szeptember 15. 20:15
Vagy egy 24-órás vérnyomásmérő! Biztos kézhez vette az ügyészség idézését.
Válasz erre
2
0
Zsolt75
2025. szeptember 15. 19:52
Anyukám pár éves koromban megtanított, hogy nem kell mindig minden lehetőséget számba venni. Nagyon hamar tele lesz.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!