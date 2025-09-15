Akár ilyen fegyver is lehetett Ruszin-Szendi Romulusznál

Fegyvernek látszó tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
Egy mai napig aktív katona vette számba a lehetőségeket.
Ahogy beszámoltunk róla, a Tisza Párt egyik fórumán felszólaló Ruszin-Szendi Romulusz oldalán egy fegyvernek látszó tárgyat lehetett észrevenni, a volt vezérkari főnök inge alatt. Sőt, egy másik fórumon olyanokat is mondott, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”
Egy lapunknak nyilatkozó katonai jogi szakértő azt mondta, hogy
szolgálati fegyver biztos nem lehetett Ruszin-Szendi Romulusznál egy lakossági fórumon.
Szolgálati fegyver csak egy aktív állományban lévő katonánál lehet, de csak szolgálatban és szolgálati feladathoz kötötten.
Az ügyben megkérdeztünk egy fegyverekhez is értő aktív katonát is, hogy ha fegyver volt a volt vezérkari főnöknél, az milyen lehetett?
A név nélkül nyilatkozó katona szerint a tárgy
maroklőfegyvernek látszik. Öntöltő pisztoly, nem pedig revolver.
Teljes méretű pisztoly lehet, nem kompakt vagy szubkompakt kivitel. Nem zárható ki annak lehetősége, hogy a fegyver kis méretű reflex irányzékkal van felszerelve. Bár kevésbé valószínű, de az is előfordulhat, hogy pisztolylámpával van ellátva.
Valószínűleg nem az 1911-es típuscsaládhoz tartozik, mivel hiányzik róla a jellegzetes hódfarok.
Inkább egy modern, letisztult vonalvezetésű polimer fegyverre hasonlít, például Glockra vagy az újabb CZ-típusokra.
– mondta az aktív katona, aki hozzátette ugyanakkor, hogy ezekből rendkívül sokféle változat létezik. Ezzel együtt azt is hangsúlyozta, hogy a megjelent képek alapján mindez csak feltételezés.
Mindenesetre a Mandiner kereste a Tisza Párt szakértőjét, választ azonban cikkeink megjelenéséig nem kaptunk.
Fotó: YouTube