09. 15.
hétfő
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt katonai szakértő fegyver fegyverviselés

Katonai szakértő: szolgálati fegyver biztos nem lehetett Ruszin-Szendi Romulusznál egy lakossági fórumon

2025. szeptember 15. 18:16

Szolgálati fegyver csak egy aktív állományban lévő katonánál lehet, de csak szolgálatban és szolgálati feladathoz kötötten.

2025. szeptember 15. 18:16
null

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, a Tisza Párt egyik fórumán felszólaló Ruszin-Szendi Romulusz oldalán egy fegyvernek látszó tárgyat lehetett észrevenni, a volt vezérkari főnök inge alatt. 

Ruszin-Szendi ráadásul olyanokat is mondott korábban egy másik, siófoki fórumon, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” 

Az ügy apropóján megkérdeztünk egy katonai jogi szakértőt, aki lapunknak azt mondta:

szolgálati fegyver csak egy aktív állományban lévő katonánál lehet, de csak szolgálatban és szolgálati feladathoz kötötten. 

Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökként hordhatott magánál fegyvert, éppen az ő rendelkezése, parancsa alapján.

Ahogy a szakértő lapunknak elmagyarázta: vannak olyan szolgálati formák, amelyek automatikusan fegyverhasználattal járnak, ilyen például a katonai őrszolgálat, a rendőrség vagy éppen egy hivatásos vadász, akiknek ez a foglalkozásával jár. Ezekben az esetekben a fegyvert látható módon viselik. 

Hangsúlyozta: Ruszin-Szendi Romulusznak jelenleg lehet önvédelmi fegyvere, de azt sem hordhatja nyílt módon, úgy, hogy maga a pisztolytáska látható legyen. 

Csak rejtett módon lehet az önvédelmi fegyver valakinél. 

Ha valaki ruházattal nem takarja, az már szabálysértésnek számít.

Az ügyben kerestük a volt vezérkari főnököt is, de egyelőre nem válaszolt. 

Fotó: YouTube

 

