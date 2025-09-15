Katonai szakértő: szolgálati fegyver biztos nem lehetett Ruszin-Szendi Romulusznál egy lakossági fórumon

Fegyvernek látszó tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
Szolgálati fegyver csak egy aktív állományban lévő katonánál lehet, de csak szolgálatban és szolgálati feladathoz kötötten.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, a Tisza Párt egyik fórumán felszólaló Ruszin-Szendi Romulusz oldalán egy fegyvernek látszó tárgyat lehetett észrevenni, a volt vezérkari főnök inge alatt.
Ruszin-Szendi ráadásul olyanokat is mondott korábban egy másik, siófoki fórumon, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”
Az ügy apropóján megkérdeztünk egy katonai jogi szakértőt, aki lapunknak azt mondta:
Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökként hordhatott magánál fegyvert, éppen az ő rendelkezése, parancsa alapján.
Ahogy a szakértő lapunknak elmagyarázta: vannak olyan szolgálati formák, amelyek automatikusan fegyverhasználattal járnak, ilyen például a katonai őrszolgálat, a rendőrség vagy éppen egy hivatásos vadász, akiknek ez a foglalkozásával jár. Ezekben az esetekben a fegyvert látható módon viselik.
Hangsúlyozta: Ruszin-Szendi Romulusznak jelenleg lehet önvédelmi fegyvere, de azt sem hordhatja nyílt módon, úgy, hogy maga a pisztolytáska látható legyen.
Csak rejtett módon lehet az önvédelmi fegyver valakinél.
Ha valaki ruházattal nem takarja, az már szabálysértésnek számít.
Az ügyben kerestük a volt vezérkari főnököt is, de egyelőre nem válaszolt.
