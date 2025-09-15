Katonai szakértő: szolgálati fegyver biztos nem lehetett Ruszin-Szendi Romulusznál egy lakossági fórumon

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, a Tisza Párt egyik fórumán felszólaló Ruszin-Szendi Romulusz oldalán egy fegyvernek látszó tárgyat lehetett észrevenni, a volt vezérkari főnök inge alatt.

Ruszin-Szendi ráadásul olyanokat is mondott korábban egy másik, siófoki fórumon, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”

Az ügy apropóján megkérdeztünk egy katonai jogi szakértőt, aki lapunknak azt mondta:

szolgálati fegyver csak egy aktív állományban lévő katonánál lehet, de csak szolgálatban és szolgálati feladathoz kötötten.

Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökként hordhatott magánál fegyvert, éppen az ő rendelkezése, parancsa alapján.